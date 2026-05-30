Суд оштрафовал за вымышленные судебные акты: ИИ не стал оправданием

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оштрафовал участника процесса на 50 000 рублей за ссылку на несуществующую судебную практику (Определение от 14.05.2026 № А27-7831/2025).

В кассационной жалобе ответчик привёл реквизиты судебных актов (включая ВС и ВАС РФ), которые якобы подтверждали его позицию. Проверка показала:

— часть решений не существует вовсе;

— часть относится к совершенно иным обстоятельствам.

Суд квалифицировал это как неуважение к суду (ч. 5 ст. 119 АПК РФ).

Попытка объяснить ситуацию использованием ИИ не помогла. Суд указал: ответственность за достоверность процессуального документа несёт лицо, от имени которого он подан (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

Сейчас суды действительно проверяют, на что вы ссылаетесь. Просто вставить цитату из «подходящего» решения уже недостаточно — если ссылка не существует или не имеет отношения к делу, это обернётся проблемами. И ссылка на ИИ здесь не спасает: ответственность за процессуальный документ всегда несёт тот, кто его подал.

В итоге речь не только о штрафе в 50 000 рублей. Куда серьёзнее — потеря доверия суда, а это то, что потом крайне сложно восстановить.

А доверие в процессе стоит дороже любых аргументов.

Если вы ссылаетесь на судебную практику:

— проверяйте существование акта;

— проверяйте, совпадают ли факты;

— читайте мотивировочную часть;

— не вставляйте «подходящие» цитаты без анализа.

Процесс — это не поле для креатива. Это место, где любая неточность может стоить дорого.