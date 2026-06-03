Можно ли получить квартиру без наследства? Конституционный Суд дал важное разъяснение

28 мая 2026 года Конституционный Суд РФ принял Постановление № 35-П, которое может повлиять на множество споров о выморочном имуществе.

28 мая 2026 года Конституционный Суд РФ принял Постановление № 35-П, которое может повлиять на множество споров о выморочном имуществе.

Речь идет о ситуациях, когда после смерти собственника квартира переходит государству или муниципалитету из-за отсутствия наследников. Однако на практике нередко бывает так, что в квартире продолжает жить близкий человек умершего: супруг, падчерица, пасынок или другой член семьи, который не относится к наследникам по закону.

Именно такая ситуация стала предметом рассмотрения Конституционного Суда.

Падчерица умершего собственника проживала в квартире более 15 лет после его смерти, оплачивала коммунальные услуги, содержала жилье и фактически относилась к нему как к своему. Однако суды отказали ей в признании права собственности по приобретательной давности.

По мнению судов, добросовестное владение невозможно, поскольку квартира являлась выморочным имуществом и принадлежала муниципальному образованию.

Конституционный Суд с таким подходом не согласился.

Суд указал, что само по себе знание человека о том, что квартира формально принадлежит муниципалитету, не означает отсутствие добросовестности.

Особое значение имеют следующие обстоятельства:

✔ лицо являлось членом семьи умершего собственника;

✔ пользовалось квартирой с согласия собственника еще при его жизни;

✔ после смерти собственника продолжало открыто и непрерывно владеть квартирой;

✔ не совершало противоправных действий для получения жилья;

✔ публичный собственник в течение многих лет не проявлял интереса к имуществу и не нес расходов на его содержание.

Фактически Конституционный Суд подтвердил важную мысль: если государство или муниципалитет десятилетиями не интересуются квартирой, а человек открыто живет в ней, оплачивает коммунальные услуги и заботится о жилье как собственник, такое владение может быть признано добросовестным.

Ранее многие подобные споры заканчивались отказом только потому, что выморочное имущество уже имело собственника в лице муниципалитета. Теперь такой формальный подход признан недопустимым.

Это не означает автоматическое признание права собственности на любую квартиру. Однако граждане получили дополнительный аргумент в спорах о приобретательной давности.

Конституционный Суд еще раз напомнил, что право должно учитывать реальные жизненные обстоятельства, а не ограничиваться формальной записью в реестре.



Если человек много лет ведет себя как собственник, а настоящий владелец фактически устранился от судьбы имущества, это обстоятельство может иметь решающее значение при рассмотрении дела.



Как считаете, справедливо ли признавать право собственности за человеком, который более 15 лет содержал квартиру, пока муниципалитет никак ею не интересовался?