Квартиру купили в 2013 году, а в 2026-м взыскали с застройщика более 15 млн рублей

Можно ли предъявить требования к застройщику спустя 10 лет после покупки квартиры? Верховный Суд РФ рассмотрел дело, которое показывает: истечение такого срока еще не всегда означает, что защищать свои права поздно.

Можно ли предъявить требования к застройщику спустя 10 лет после покупки квартиры? Верховный Суд РФ рассмотрел дело, которое показывает: истечение такого срока ещё не всегда означает, что защищать свои права поздно.

🏠 Что произошло?

В 2013 году семья приобрела квартиру в новостройке. Однако жить в ней оказалось практически невозможно: холод, сырость, трещины в стенах. Собственники фактически пользовались только одной комнатой.

Позднее судебная экспертиза установила, что при строительстве использовались некачественные стеновые панели. Недостатки признали существенными и неустранимыми.

Покупатели обратились в суд, но апелляция отказала, сославшись на пропуск срока исковой давности.

⚖️ Что разъяснил Верховный Суд?

1. Само обнаружение трещин ещё не означает, что собственники знали об их существенном и неустранимом характере. В данном деле это было установлено позднее судебной экспертизой.

2. При применении десятилетнего срока по Закону о защите прав потребителей нельзя было отсчитывать его от передачи квартиры организации-инвестору. Значение имела дата передачи квартиры гражданам-потребителям.

3. При существенных строительных недостатках необходимо учитывать положения законодательства о сроке службы дома и его конструктивных элементов.

💰 Чем закончилось дело?

При повторном рассмотрении Кемеровский областной суд взыскал в пользу двух собственников:

— 5 870 000 ₽ — стоимость квартиры;

— 5 000 000 ₽ — неустойка;

— 1 144 479 ₽ — убытки;

— 3 000 000 ₽ — штраф;

— 80 000 ₽ — моральный вред.

Итого: 15 094 479 ₽.

📌 Главный вывод

Если после покупки квартиры обнаружены серьёзные строительные недостатки, отказ застройщика со ссылкой на истечение гарантии или срока давности не всегда обоснован.

Необходимо проверить характер недостатков, документы, результаты экспертиз и применимые сроки.

Даже спустя много лет у собственника могут сохраняться основания для предъявления требований.

Судебная практика:

• Определение ВС РФ от 07.07.2026 № 81-КГ26-5-К8.

• Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 03.09.2026 № 33-8550/2026.