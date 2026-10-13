Квартиру купили в 2013 году, а в 2026-м взыскали с застройщика более 15 млн рублей
Можно ли предъявить требования к застройщику спустя 10 лет после покупки квартиры? Верховный Суд РФ рассмотрел дело, которое показывает: истечение такого срока еще не всегда означает, что защищать свои права поздно.
Можно ли предъявить требования к застройщику спустя 10 лет после покупки квартиры? Верховный Суд РФ рассмотрел дело, которое показывает: истечение такого срока ещё не всегда означает, что защищать свои права поздно.
🏠 Что произошло?
В 2013 году семья приобрела квартиру в новостройке. Однако жить в ней оказалось практически невозможно: холод, сырость, трещины в стенах. Собственники фактически пользовались только одной комнатой.
Позднее судебная экспертиза установила, что при строительстве использовались некачественные стеновые панели. Недостатки признали существенными и неустранимыми.
Покупатели обратились в суд, но апелляция отказала, сославшись на пропуск срока исковой давности.
⚖️ Что разъяснил Верховный Суд?
1. Само обнаружение трещин ещё не означает, что собственники знали об их существенном и неустранимом характере. В данном деле это было установлено позднее судебной экспертизой.
2. При применении десятилетнего срока по Закону о защите прав потребителей нельзя было отсчитывать его от передачи квартиры организации-инвестору. Значение имела дата передачи квартиры гражданам-потребителям.
3. При существенных строительных недостатках необходимо учитывать положения законодательства о сроке службы дома и его конструктивных элементов.
💰 Чем закончилось дело?
При повторном рассмотрении Кемеровский областной суд взыскал в пользу двух собственников:
— 5 870 000 ₽ — стоимость квартиры;
— 5 000 000 ₽ — неустойка;
— 1 144 479 ₽ — убытки;
— 3 000 000 ₽ — штраф;
— 80 000 ₽ — моральный вред.
Итого: 15 094 479 ₽.
📌 Главный вывод
Если после покупки квартиры обнаружены серьёзные строительные недостатки, отказ застройщика со ссылкой на истечение гарантии или срока давности не всегда обоснован.
Необходимо проверить характер недостатков, документы, результаты экспертиз и применимые сроки.
Даже спустя много лет у собственника могут сохраняться основания для предъявления требований.
Судебная практика:
• Определение ВС РФ от 07.07.2026 № 81-КГ26-5-К8.
• Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 03.09.2026 № 33-8550/2026.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .