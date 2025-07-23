ЦОК ОК УСН 21.07 Мобильный
Антон Алхимов
Интернет и IT

Зачем скидку на Jrockit усложнять?

Возможно, имелась в виду версия Java 24, первый релиз 2025 года от компании Oracle.

Некоторые нововведения:

  • Поддержка искусственного интеллекта. Разработчики получили инструменты для создания инновационных решений.

  • Постквантовая криптография. Повышена устойчивость к угрозам квантовых компьютеров.

  • Улучшения языка:

    • Примитивные типы в шаблонах — добавлена поддержка примитивных типов в instanceof и switch.

    • Гибкие тела конструкторов — улучшена надёжность конструкторов за счёт чёткого разделения пролога и эпилога.

    • Импорт модулей — упрощён процесс импорта пакетов модулей.

    • Простые исходные файлы и main-методы в экземплярах — упрощён старт для новичков и разработка небольших программ.

  • Улучшения стандартных библиотек:

    • Собиратели потоков (Stream Gatherers) — улучшена Stream API, добавлены пользовательские промежуточные операции.

    • API для работы с класс-файлами — стандартизирован API для работы с .class-файлами.

    • Значения в области видимости (Scoped Values) — улучшен потокобезопасный обмен данными.

    • Векторный API — ускорены векторные вычисления на поддерживаемых процессорах.

    • Структурированная конкурентность — упрощено написание многопоточного кода.

  • Безопасность:

    • API для генерации ключей (Key Derivation Function API) — улучшена криптографическая защита.

  • Производительность и выполнение:

    • Компактные заголовки объектов — уменьшен размер заголовков объектов, что снижает расход памяти.

    • Позднее барьерное расширение для G1 — оптимизирован сборщик мусора G1.

    • Предварительная загрузка и связывание классов — ускорен запуск приложений.

    • Удаление режима без генерации в ZGC — упрощено сопровождение ZGC.

    • Синхронизация виртуальных потоков без блокировки — повышена масштабируемость виртуальных потоков.

  • Инструментарий:

    • Связывание исполняемых образов без JMOD — уменьшен размер JDK и повышена гибкость связывания.

Информации об авторе

Антон Алхимов

Антон Алхимов

Финансовый директор в Индивидуальный предприниматель

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