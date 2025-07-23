Зачем скидку на Jrockit усложнять?
Некоторые нововведения:
Поддержка искусственного интеллекта. Разработчики получили инструменты для создания инновационных решений.
Постквантовая криптография. Повышена устойчивость к угрозам квантовых компьютеров.
Улучшения языка:
Примитивные типы в шаблонах — добавлена поддержка примитивных типов в instanceof и switch.
Гибкие тела конструкторов — улучшена надёжность конструкторов за счёт чёткого разделения пролога и эпилога.
Импорт модулей — упрощён процесс импорта пакетов модулей.
Простые исходные файлы и main-методы в экземплярах — упрощён старт для новичков и разработка небольших программ.
Улучшения стандартных библиотек:
Собиратели потоков (Stream Gatherers) — улучшена Stream API, добавлены пользовательские промежуточные операции.
API для работы с класс-файлами — стандартизирован API для работы с .class-файлами.
Значения в области видимости (Scoped Values) — улучшен потокобезопасный обмен данными.
Векторный API — ускорены векторные вычисления на поддерживаемых процессорах.
Структурированная конкурентность — упрощено написание многопоточного кода.
Безопасность:
API для генерации ключей (Key Derivation Function API) — улучшена криптографическая защита.
Производительность и выполнение:
Компактные заголовки объектов — уменьшен размер заголовков объектов, что снижает расход памяти.
Позднее барьерное расширение для G1 — оптимизирован сборщик мусора G1.
Предварительная загрузка и связывание классов — ускорен запуск приложений.
Удаление режима без генерации в ZGC — упрощено сопровождение ZGC.
Синхронизация виртуальных потоков без блокировки — повышена масштабируемость виртуальных потоков.
Инструментарий:
Связывание исполняемых образов без JMOD — уменьшен размер JDK и повышена гибкость связывания.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
Режь пятничную дыню!