Зачем скидку на Jrockit усложнять?

Возможно, имелась в виду версия Java 24, первый релиз 2025 года от компании Oracle.

Связывание исполняемых образов без JMOD — уменьшен размер JDK и повышена гибкость связывания.

Удаление режима без генерации в ZGC — упрощено сопровождение ZGC.

API для работы с класс-файлами — стандартизирован API для работы с .class-файлами.

Простые исходные файлы и main-методы в экземплярах — упрощён старт для новичков и разработка небольших программ.

Гибкие тела конструкторов — улучшена надёжность конструкторов за счёт чёткого разделения пролога и эпилога.

Примитивные типы в шаблонах — добавлена поддержка примитивных типов в instanceof и switch.

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