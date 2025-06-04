Как бизнесу безопасно сотрудничать с самозанятыми, чтобы не столкнуться с доначислением налогов и страховых взносов?

“Тревожные звоночки”: когда ФНС точно усмотрит признаки трудовых отношений при сотрудничестве с самозанятыми?

Налоговая может усмотреть нарушения, если заметит следующие характерные признаки, отличающие трудовые отношения от гражданско-правовых:

1. Организационная зависимость

ФНС заподозрит наличие трудовых отношений, когда заказчик:

требует обязательной регистрации в качестве самозанятого от лица, привлекаемого им по факту к труду;

распределяет “исполнителей” по объектам, исходя из своей производственной необходимости;

устанавливает для самозанятых исполнителей график работы с фиксированным временем начала и окончания смен;

постоянно контролирует процесс выполнения самозанятыми работ/оказания услуг.

При этом самозанятые вынуждены подчиняться трудовому распорядку компании или ИП, которые привлекли их для целей сотрудничества, а в случае неповиновения - нести ответственность.

При наличии подобных признаков суды однозначно поддерживают налоговые органы, соглашаясь с ними в наличии правовых оснований для переквалификации отношений из гражданско-правовых в трудовые (см. Постановление АС Уральского округа от 09.12.2024 г. по делу № А07-7990/2023).

2. Инфраструктурная зависимость

Не менее значима инфраструктурная зависимость. Одним из опасных сигналов становится использование самозанятым исполнителем (подрядчиком) исключительно материалов, инструментов и оборудования заказчика.

В одном из дел (см. Постановление АС Западно-Сибирского округа от 25.12.2020 г. по делу № А03-20987/2018) суд признал отношения компании с самозанятыми трудовыми на основании того, что в договорах компании и самозанятых был предусмотрен посменный график работы либо 8 - часовой рабочий день; “подрядчики” выполняли работы своими силами с использованием материалов, оборудования, инвентаря и техники заказчика. Кроме того, предмет таких договоров соответствовал трудовым обязанностям, указанным в должностных инструкциях по конкретным специальностям и должностям.

3. Оплата и сроки (период) взаимодействия

Особое внимание налоговые органы обращают на систему оплаты и сроки (период) сотрудничества: регулярные фиксированные (в одном и том же размере) выплаты вознаграждения, не меняющиеся более трёх календарных месяцев подряд, длительное ничем не обоснованное сотрудничество - все перечисленные признаки явно напоминают трудовые отношения (см. Приказ Минтруда РФ от 02.02.2024 г. № 40Н, Письмо ФНС России от 11.11.2024 г. № АБ-4-20/12835@, Письмо ФНС России от 15.04.2022 г. № ЕА-4-15/4674).

Что касается первичных документов, то стоит отметить, что содержание договоров, наличие/отсутствие актов, чеков подвергается тщательному анализу со стороны контролирующих органов. Вопросы вызовет формулировка предмета договора как трудовой функции вместо конкретного результата, отсутствие четкого объема работ с акцентом на процесс, а не на результат.

Компания заключила с самозанятым договор оказания услуг по управлению транспортным средством. При этом, предмет договора не содержал конкретного описания характера и вида услуг, их объема и периодичности. Была определена лишь трудовая функция – управление транспортным средством. Договор предусматривал полную материальную ответственность исполнителя за сохранность транспортного средства, а отношения имели длительный характер (более 2 лет). Суды признали отношения сторон трудовыми (см. Постановление Первого Арбитражного апелляционного суда от 06.02.2020 г. по делу № А43-5895/2019)

В качестве одного из доказательств наличия именно трудовых отношений между бизнесом и самозанятыми ФНС также может ссылаться на имеющиеся пропуска на территорию компании, графики работы и отпусков, расчетные листы с фиксированными суммами, подписанные исполнителями товарные накладные, данные систем контроля доступа, а также свидетельские показания.

Далее разберем, как правильно оформить сотрудничество с самозанятыми, чтобы минимизировать риски.