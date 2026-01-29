⁉️ Новая вспышка от ФНС: давят на старые долги, зная, что проверять уже не имеют права

Тишина и покой с налоговой по периодам старше 3 лет? Забудьте. Сейчас инспекции запустили волну «вежливого» вымогательства. Не проверка, а психологический прессинг. Не пропусти вспышку!

Итак, о сути самой схемы, про которую из регионов пошли робкие сигналы с самого начала. И вот к концу месяца уже можно найти информацию в СМИ ибо масштабы оказались приличными.

Налоговики массово рассылают письма с просьбой «уточнить» НДС и НДФЛ за глубокую древность. Срок для выездной проверки давно мертв, но они надеются, что вы испугаетесь и «добровольно» доплатите. Это та самая серая зона — прямого приказа нет, но давление таки ощутимое.

Что же так триггернуло?

1. Закончилась большая сверка по ЕНС. У налоговиков теперь единая картина по всем долгам и переплатам. Они методично прочесывают архивы, в том числе с помощью цифровых роботов.

2. Бюджет хочет кушать. Дефицит растет, собирать негде — вот и дошли руки до старых периодов.

3. Цепная реакция. Контрагенты кого-то подставляют, подают уточнёнки → система загорается → письма летят всем, кто рядом по сделкам.

Как же быть (главное):

▶️ Молчание — не преступление. Эти письма носят информационный характер. Исполнять их ОБЯЗАННОСТИ НЕТ. Срок давности привлечения к ответственности (3 года) прошел — это ваша броня.

▶️ Самое опасное — подать «паническую» уточнёнку. Это фатальная ошибка! С момента ее подачи снова включается срок для камералки и, что страшнее, для выездной проверки по тому периоду. Вас могут начать «обрабатывать» по полной.

▶️ Но есть нюанс: если проигнорируете, готовьтесь к повышенному вниманию «здесь и сейчас». В ответ на ваше молчание инспекция может включить спящий режим по текущим операциям: камералки, требования пояснений, блокировки счетов по надуманным поводам.

Вывод: Это игра на нервах. ФНС надеется, что вы перепугаетесь и заплатите за то, что им уже не наказать. Юристы сходятся: закон на вашей стороне, но нужно быть готовым к буллингу по текучкам.

---

P.S. Сталкивались с таким? Пишите в комментарии, как отреагировали и что было дальше.