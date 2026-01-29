⁉️ Новая вспышка от ФНС: давят на старые долги, зная, что проверять уже не имеют права
Итак, о сути самой схемы, про которую из регионов пошли робкие сигналы с самого начала. И вот к концу месяца уже можно найти информацию в СМИ ибо масштабы оказались приличными.
Налоговики массово рассылают письма с просьбой «уточнить» НДС и НДФЛ за глубокую древность. Срок для выездной проверки давно мертв, но они надеются, что вы испугаетесь и «добровольно» доплатите. Это та самая серая зона — прямого приказа нет, но давление таки ощутимое.
Что же так триггернуло?
1. Закончилась большая сверка по ЕНС. У налоговиков теперь единая картина по всем долгам и переплатам. Они методично прочесывают архивы, в том числе с помощью цифровых роботов.
2. Бюджет хочет кушать. Дефицит растет, собирать негде — вот и дошли руки до старых периодов.
3. Цепная реакция. Контрагенты кого-то подставляют, подают уточнёнки → система загорается → письма летят всем, кто рядом по сделкам.
Как же быть (главное):
▶️ Молчание — не преступление. Эти письма носят информационный характер. Исполнять их ОБЯЗАННОСТИ НЕТ. Срок давности привлечения к ответственности (3 года) прошел — это ваша броня.
▶️ Самое опасное — подать «паническую» уточнёнку. Это фатальная ошибка! С момента ее подачи снова включается срок для камералки и, что страшнее, для выездной проверки по тому периоду. Вас могут начать «обрабатывать» по полной.
▶️ Но есть нюанс: если проигнорируете, готовьтесь к повышенному вниманию «здесь и сейчас». В ответ на ваше молчание инспекция может включить спящий режим по текущим операциям: камералки, требования пояснений, блокировки счетов по надуманным поводам.
Вывод: Это игра на нервах. ФНС надеется, что вы перепугаетесь и заплатите за то, что им уже не наказать. Юристы сходятся: закон на вашей стороне, но нужно быть готовым к буллингу по текучкам.
---
P.S. Сталкивались с таким? Пишите в комментарии, как отреагировали и что было дальше.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию