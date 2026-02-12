✅ ИП взыскала с налоговой почти 300 тыс. руб. за долгий возврат переплаты по УСН

Дело было так (тут придется напрячь внимание, будет много дат, но по-другому неможно). ИП применяла УСН. В 2019 году подала декларацию за 2018 год, уплатила исчисленный налог, все стандартно.



Вместе с тем, в декабре 2018 ИП продала земельный участок с домом за 25 млн. руб. (из которых 24 млн. руб. покупатель заплатил ей сразу, а 1 млн. должен был принести через год). Полученные 24 млн. руб. ИП в первичной декларации за 2018 отразить забыла и вспомнила об этом только в августе 2020 года. Ну, хорошо, что вспомнила.



Сдала уточненку, в которой дозаявила эти 24 млн. руб. дохода и 1,4 млн. руб. налога по УСН к доплате. Как полагается, 1,4 млн. руб. уплатила в бюджет. И вроде бы все. Но нет, покупатель, по всей видимости, обещанный миллион до ИП не донес, и та в 2023 подала на него в суд с требованием расторгнуть сделку по купле-продаже недвижимости.



Суд иск ИП удовлетворил. Право собственности покупателя было аннулировано, имущество возвращено ИП. Раз все вернулось на круги своя, то и доход в 24 млн. руб. из декларации по УСН за 2018 надо убрать. В декабре 2023 ИП подает уточненку за 2018, убирает доход, и возникает переплата по УСН в размере 1,4 млн. руб., которую ИП просит вернуть. Для этого она 19.01.2024 подает в инспекцию заявление о возврате переплаты.



В ответ налоговая деньги возвращать отказывается, так как считает, что уточненку надо подавать не за 2018 год, а за 2020 – год, в котором ИП вернула покупателю деньги по сделке.



ИП такой ответ не понравился, и она решила обратиться в суд, получив в результате свою первую победу в этой долгой истории. В октябре 2024 суд признал за ИП право на возврат переплаты, согласившись с тем, что уточненку нужно было подавать именно за 2018 год. При этом суд, предвосхищая возможные финты налоговой по поводу срока давности возврата, отметил, что о праве на возврат ИП узнала только в 2023 году, когда состоялось решение суда по расторжению сделки купли-продажи. И именно от этой даты следует считать срок давности на возврат.



Налоговой ничего не оставалось, как согласиться с судом и деньги вернуть. В феврале 2025 она сформировала переплату на ЕНС, заставила ИП написать новое заявление на распоряжение переплатой, и наконец-то вернула деньги 06.03.2025.



Но и это еще не все. ИП, деньги которой так долго гуляли в бюджете, решила потребовать проценты с налоговой за целый год ожиданий (т.е. со дня, когда налоговая должна была исполнить ее первое заявление на возврат).



Налоговая ожидаемо опять отказывает, объясняя свой поступок тем, что ничего она не нарушила. Как только суд признал переплату, так она сразу отразила ее на ЕНС предпринимателя, а затем вернула по ее заявлению.



ИП снова пришлось идти в суд, и снова там ее ждала удача. Суд отметил, что ничто не мешало налоговой вернуть переплату по первому заявлению ИП. Ждать, пока эту переплату признает суд, было вовсе не обязательно. А раз так, то ИП вправе требовать проценты, что она с удовольствием и сделала.



Улыбаемся и машем Постановлением АС Уральского округа от 02.02.2026 № Ф09-5767/25 по делу № А76-14771/2025 - красивое😍