Отчетность по операциям вне регулируемого контура: что ФНС хочет видеть и когда начнут требовать

После 1 сентября стало ясно: государство не только запускает белый контур для крипты, но и постепенно закрывает “невидимую” зону. Один из самых важных сигналов осени 2026 — будущая отчётность по операциям вне регулируемой инфраструктуры.
Речь не только о покупке через будущего брокера. Речь о сделках и хранении через адреса, которые не администрируются российскими цифровыми депозитариями.
О чём именно идёт речь?
По логике новых правил, российские налоговые резиденты должны будут сообщать ФНС сведения об операциях с криптовалютой, которые проходят вне регулируемого контура.
Под это могут попадать, в частности:
операции через иностранные биржи и сервисы;
сделки с использованием адресов, не обслуживаемых российскими цифровыми депозитариями;
хранение и движение активов вне будущей официальной инфраструктуры.
Иными словами, если крипта “живёт” не в российском регулируемом контуре, государство хочет хотя бы видеть эту активность.
Когда это начнут требовать на практике?
Важный момент: обязанность уже обозначена, но массово “с завтрашнего дня” формы ещё не заработали.
По текущим разъяснениям, подавать такие сведения нужно будет в течение 180 дней после того, как ФНС утвердит формы, форматы и порядок подачи уведомлений.
То есть сейчас мы скорее на этапе:
правило уже заложено;
технические формы ещё готовятся;
после их утверждения начнётся конкретный срок для отчётности.
Именно поэтому паниковать рано, но игнорировать тему уже нельзя.
Что это значит для обычного человека
Если вы:
держите активы на иностранных биржах;
пользуетесь некастодиальными кошельками;
проводите операции мимо будущих российских депозитариев и посредников —
с высокой вероятностью именно ваши операции и имеются в виду под “вне регулируемого контура”.
Это не автоматически штраф “за сам факт хранения”. Это сигнал, что государство хочет прозрачности по таким операциям.
Что лучше сделать уже сейчас
Пока формы ФНС ещё не утверждены, полезно не ждать последнего дня, а собрать базу:
список бирж и сервисов, где были операции;
адреса кошельков;
даты и суммы основных движений;
выписки, скрины, CSV-отчёты;
курс и рублёвую оценку на даты операций.
Даже если итоговая форма окажется проще, чем кажется сейчас, наличие своей таблицы сильно снизит стресс.
Как это стыкуется с 3-НДФЛ
Важно не путать две разные вещи:
3-НДФЛ — это декларация по доходам (продажа, обмен, стейкинг и т.д.);
уведомление/отчётность по операциям вне контура — это отдельный контур прозрачности по самим операциям и адресам.
Может получиться так, что доход вы уже декларируете, а отдельно ещё придётся показать активность вне российской инфраструктуры. Поэтому лучше заранее вести учёт не “на глаз”, а системно.
Главные риски, если забить
Потом придётся восстанавливать историю за месяцы или годы.
Без документов сложно подтвердить даты, суммы и происхождение активов.
При вопросах банка или налоговой хаос в данных всегда играет против вас.
Чем дальше, тем меньше шансов, что “серая” активность останется незамеченной.
Короткий вывод
Отчётность по операциям вне регулируемого контура — одна из самых важных тем второй половины 2026 года. Не потому что уже завтра всем придут требования, а потому что направление уже задано.Пока формы не утверждены, лучшая стратегия простая:
не паниковать;
не удалять историю;
собрать свои данные;
привести учёт в порядок.
Когда ФНС опубликует конкретные формы и порядок, у тех, кто готовился заранее, будет сильное преимущество.
А вы уже ведёте отдельный список иностранных бирж, кошельков и операций — или пока всё хранится “в памяти и в переписке”?