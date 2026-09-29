Отчетность по операциям вне регулируемого контура: что ФНС хочет видеть и когда начнут требовать

После 1 сентября стало ясно: государство не только запускает белый контур для крипты, но и постепенно закрывает “невидимую” зону. Один из самых важных сигналов осени 2026 — будущая отчётность по операциям вне регулируемой инфраструктуры.

Речь не только о покупке через будущего брокера. Речь о сделках и хранении через адреса, которые не администрируются российскими цифровыми депозитариями.