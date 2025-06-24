Согласие работника на наставничество и отказ от него

Чтобы выполнять функции наставника, работник должен дать письменное согласие. Ведомство указало, что зафиксировать его можно в любой форме. Достаточно, если сотрудник сделает надпись в приказе о поручении наставничества или в предложении такой работы. Он также выражает согласие, когда подписывает трудовой договор либо доп. соглашение с условием о наставничестве.

Работник вправе отказаться от выполнения функций наставника в любое время. Срока предупреждения об этом в законе нет. Ведомство считает, что его можно установить по соглашению сторон.

Напомним, поправки к ТК РФ о наставничестве действуют с 1 марта 2025 года. За выполнение таких функций положена доплата.