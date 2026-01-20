8061 ОК НДС на УСН деск
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов →
Евгения Задорожная
Маркетплейсы

Как получить акт с КИЗами в Ozon Seller: пошаговая инструкция

Полное руководство по получению актов с КИЗами в Ozon Seller — пошаговая инструкция для продавцов по работе с документами маркировки. Узнайте, как скачать УПД с кодами маркировки, где найти информацию о КИЗах в личном кабинете и как правильно оформить отчетность. Практические советы по документообороту на Ozon для успешной работы с маркированными товарами.

Проблема с получением информации о КИЗах в стандартных актах Ozon — распространенная ситуация среди продавцов. Разберем, как получить полный отчет с кодами маркировки.

Где найти информацию о КИЗах

  • Основной источник данных — раздел с документами в личном кабинете Ozon Seller

  • Необходимый документ — УПД (универсальный передаточный документ)

  • Способ получения — скачивание шаблона УПД

Пошаговая инструкция получения данных

  • Вход в личный кабинет Ozon Seller

  • Переход в раздел документов/отчетов

  • Выбор периода формирования отчета

  • Формирование запроса на получение УПД

  • Скачивание файла с данными

Важные особенности работы с документами

  • В стандартном акте отображаются только штрих-коды (ШК)

  • Для получения КИЗов необходимо работать с УПД

  • Формат документа содержит полную информацию о маркировке

Рекомендации по работе с документами

  • Регулярно проверяйте актуальность данных в документах

  • Сохраняйте копии всех полученных файлов

  • Сверяйте информацию о КИЗах перед отгрузкой

Дополнительные советы

  • Автоматизируйте процесс получения документов при больших объемах

  • Настройте уведомления о готовности документов

  • Храните архив всех полученных файлов с КИЗами

Помните, что корректное отображение информации о КИЗах критически важно для успешной работы с маркированными товарами на площадке Ozon. Следуя приведенной инструкции, вы сможете получить полный комплект необходимой документации.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

3 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Коммерческая тайна
НДС на УСН

УСН стала плательщиком НДС. Но есть нюансы, которые все меняют

С 1 января 2025 года бизнес на упрощенке формально попал в число плательщиков НДС. Так написано в законе. Но если смотреть не строку, а реальную картину, все не так прямолинейно. Три статьи Налогового кодекса до сих пор оставляют часть компаний и ИП вне НДС. И знать их нужно не «примерно», а точно - потому что ошибка здесь быстро становится дорогой.

УСН стала плательщиком НДС. Но есть нюансы, которые все меняют

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум