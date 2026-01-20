Как получить акт с КИЗами в Ozon Seller: пошаговая инструкция

УСН стала плательщиком НДС. Но есть нюансы, которые все меняют

С 1 января 2025 года бизнес на упрощенке формально попал в число плательщиков НДС. Так написано в законе. Но если смотреть не строку, а реальную картину, все не так прямолинейно. Три статьи Налогового кодекса до сих пор оставляют часть компаний и ИП вне НДС. И знать их нужно не «примерно», а точно - потому что ошибка здесь быстро становится дорогой.