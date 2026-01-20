Как получить акт с КИЗами в Ozon Seller: пошаговая инструкция
Проблема с получением информации о КИЗах в стандартных актах Ozon — распространенная ситуация среди продавцов. Разберем, как получить полный отчет с кодами маркировки.
Где найти информацию о КИЗах
Основной источник данных — раздел с документами в личном кабинете Ozon Seller
Необходимый документ — УПД (универсальный передаточный документ)
Способ получения — скачивание шаблона УПД
Пошаговая инструкция получения данных
Вход в личный кабинет Ozon Seller
Переход в раздел документов/отчетов
Выбор периода формирования отчета
Формирование запроса на получение УПД
Скачивание файла с данными
Важные особенности работы с документами
В стандартном акте отображаются только штрих-коды (ШК)
Для получения КИЗов необходимо работать с УПД
Формат документа содержит полную информацию о маркировке
Рекомендации по работе с документами
Регулярно проверяйте актуальность данных в документах
Сохраняйте копии всех полученных файлов
Сверяйте информацию о КИЗах перед отгрузкой
Дополнительные советы
Автоматизируйте процесс получения документов при больших объемах
Настройте уведомления о готовности документов
Храните архив всех полученных файлов с КИЗами
Помните, что корректное отображение информации о КИЗах критически важно для успешной работы с маркированными товарами на площадке Ozon. Следуя приведенной инструкции, вы сможете получить полный комплект необходимой документации.
