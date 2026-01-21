8101 ОК МП моб
Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Что такое OMS ID и в чем разница между оплатой за эмиссию и нанесением кодов маркировки

Узнайте все о OMS ID и особенностях оплаты в системе маркировки «Честный Знак». Разберём, как работает идентификатор и какие существуют способы оплаты кодов маркировки для вашего бизнеса.

Что такое OMS ID

OMS ID — это уникальный идентификатор организации в Станции управления заказами (СУЗ) системы маркировки «Честный Знак». Термин OMS расшифровывается как Order Management System (система управления заказами).

Важные особенности OMS ID:

  • Присваивается автоматически после регистрации в системе

  • Необходим для интеграции с учётными системами

  • Находится в личном кабинете в разделе «Управление заказами»

  • Не следует путать с идентификатором ЭДО

Оплата за эмиссию vs оплата за нанесение

Оплата за эмиссию

  • Резервирование средств при отправке заказа

  • Списание происходит при завершении эмиссии

  • Срок действия кодов не ограничен

  • Требуется отчёт о нанесении для ввода в оборот

Оплата за нанесение

  • Списание средств после обработки отчёта

  • Сроки действия кодов:

    • 30 дней при самостоятельном нанесении

    • 365 дней при работе с сервис-провайдером

Особенности применения

Для некоторых категорий товаров действуют особые правила:

  • Лекарственные средства: списание при получении отчёта от ФГИС МДЛП

  • Специальные категории (антисептики, БАД, вода и др.): возможен способ оплаты «по вводу в оборот»

Как выбрать способ оплаты

  • Оплата по эмиссии подходит крупным производителям

  • Оплата по нанесению оптимальна для контроля фактических расходов

Евгения Задорожная

