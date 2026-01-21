Что такое OMS ID и в чем разница между оплатой за эмиссию и нанесением кодов маркировки
Что такое OMS ID
OMS ID — это уникальный идентификатор организации в Станции управления заказами (СУЗ) системы маркировки «Честный Знак». Термин OMS расшифровывается как Order Management System (система управления заказами).
Важные особенности OMS ID:
Присваивается автоматически после регистрации в системе
Необходим для интеграции с учётными системами
Находится в личном кабинете в разделе «Управление заказами»
Не следует путать с идентификатором ЭДО
Оплата за эмиссию vs оплата за нанесение
Оплата за эмиссию
Резервирование средств при отправке заказа
Списание происходит при завершении эмиссии
Срок действия кодов не ограничен
Требуется отчёт о нанесении для ввода в оборот
Оплата за нанесение
Списание средств после обработки отчёта
Сроки действия кодов:
30 дней при самостоятельном нанесении
365 дней при работе с сервис-провайдером
Особенности применения
Для некоторых категорий товаров действуют особые правила:
Лекарственные средства: списание при получении отчёта от ФГИС МДЛП
Специальные категории (антисептики, БАД, вода и др.): возможен способ оплаты «по вводу в оборот»
Как выбрать способ оплаты
Оплата по эмиссии подходит крупным производителям
Оплата по нанесению оптимальна для контроля фактических расходов
