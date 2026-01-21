Подписаться Что такое OMS ID и в чем разница между оплатой за эмиссию и нанесением кодов маркировки Узнайте все о OMS ID и особенностях оплаты в системе маркировки «Честный Знак». Разберём, как работает идентификатор и какие существуют способы оплаты кодов маркировки для вашего бизнеса. 122 просмотра 5 открытий Комментировать

Что такое OMS ID OMS ID — это уникальный идентификатор организации в Станции управления заказами (СУЗ) системы маркировки «Честный Знак». Термин OMS расшифровывается как Order Management System (система управления заказами). Важные особенности OMS ID: Присваивается автоматически после регистрации в системе

Необходим для интеграции с учётными системами

Находится в личном кабинете в разделе «Управление заказами»

Не следует путать с идентификатором ЭДО Оплата за эмиссию vs оплата за нанесение Оплата за эмиссию Резервирование средств при отправке заказа

Списание происходит при завершении эмиссии

Срок действия кодов не ограничен

Требуется отчёт о нанесении для ввода в оборот Оплата за нанесение Списание средств после обработки отчёта

Сроки действия кодов: 30 дней при самостоятельном нанесении 365 дней при работе с сервис-провайдером

Особенности применения Для некоторых категорий товаров действуют особые правила: Лекарственные средства : списание при получении отчёта от ФГИС МДЛП

Специальные категории (антисептики, БАД, вода и др.): возможен способ оплаты «по вводу в оборот» Как выбрать способ оплаты Оплата по эмиссии подходит крупным производителям

Оплата по нанесению оптимальна для контроля фактических расходов