Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Маркировка радиоэлектронной продукции с 2026 года: полный гид по переходу на «Честный Знак»

С 1 марта 2026 года стартует обязательная маркировка радиоэлектроники в «Честном Знаке». Разбираем, какие товары попадают под требования, ключевые сроки, порядок регистрации и ввода в оборот. Скачайте чек-лист подготовки и узнайте, как избежать штрафов.

✅ Что меняется?

👉 С 1 марта 2026 года вступает в силу Постановление Правительства № 1954, вводящее обязательную маркировку отдельных видов радиоэлектронной продукции в системе «Честный Знак».

📌 Это значит, что производители, импортеры и продавцы указанной категории товаров должны:

• зарегистрироваться в системе;

• наносить коды Data Matrix на упаковку;

• передавать сведения об обороте и выводе из оборота через ЭДО.

📌 Под требования попадают:

• электрическое оборудование: выпрямители, преобразователи, распределительные щиты, розетки, пульты ДУ и др.;

• осветительные приборы: фонари, прожекторы, люстры, лампы, светодиоды;

• устройства связи и обработки данных: смартфоны, ноутбуки, планшеты;

• компоненты: печатные схемы.

📌 Ключевые сроки внедрения маркировки:

Чтобы избежать приостановки продаж и штрафов, важно соблюдать этапы:

1. 1 марта 2026 — начало регистрации участников оборота в «Честном Знаке».

- Зарегистрируйтесь заранее, чтобы успеть настроить оборудование и ПО.

2. 1 мая 2026 — обязательный ввод промаркированной продукции в оборот.

- Добровольно можно начать с 1 марта 2026.

- Важно: до 1 мая коды маркировки предоставляются бесплатно.

3. 1 декабря 2026 — обязанность передавать в систему сведения об обороте:

- отгрузка;

- приёмка;

- внутренние перемещения.

4. 1 марта 2027 — обязанность информировать о выводе продукции из оборота:

- продажа в розницу;

- утилизация;

- экспорт.

⚡️ Как подготовиться: пошаговый план

1. Проверьте категорию товара

Уточните, входит ли ваша продукция в перечень, подлежащий маркировке. Используйте официальный реестр на сайте «Честного Знака».

2. Зарегистрируйтесь в системе

Получите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и подключитесь к оператору ЭДО.

3. Настройте учёт и оборудование

- Интегрируйте учётную систему (1С, ERP) с «Честным Знаком».

- Приобретите принтеры для печати кодов Data Matrix и 2D сканеры.

4. Закажите и нанесите коды

- Опишите товары в личном кабинете «Честного Знака» (через GS1 RUS или реестр).

- Подайте заявку на коды, оплатите (до 1 мая — бесплатно).

- Напечатайте и нанесите коды на упаковку.

5. Вводите в оборот

- Сформируйте документ «Ввод в оборот» в ЛК, укажите данные о производстве/импорте и кодах.

- Подпишите УКЭП и отправьте в систему.

6. Организуйте оборот и вывод из оборота

- При отгрузке создавайте документ «Отгрузка» с кодами и данными контрагента.

- При розничной продаже сканируйте коды и передавайте данные через ОФД.

- Для иных случаев (утилизация, экспорт) оформляйте «Вывод из оборота» вручную.

💥 Почему это важно: риски и выгоды

✔️Риски при несоблюдении требований:

  • запрет на продажу немаркированной продукции;

  • штрафы до 300 000 руб. для юрлиц;

  • блокировка карточек товаров на маркетплейсах;

  • приостановка деятельности.

✅ Выгоды от своевременной подготовки:

  • бесперебойные поставки и продажи;

  • доверие покупателей и партнёров;

  • соответствие требованиям ЕАЭС;

  • доступ к новым каналам сбыта (маркетплейсы, крупные сети).

Подготовка к маркировке радиоэлектронной продукции — это не просто формальность, а стратегический шаг для устойчивого развития бизнеса.

Начните действовать уже сегодня: зарегистрируйтесь в системе, настройте процессы и обеспечьте легальность своих товаров.

