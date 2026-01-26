Маркировка радиоэлектронной продукции с 2026 года: полный гид по переходу на «Честный Знак»

💥 Почему это важно: риски и выгоды

✔️Риски при несоблюдении требований:

запрет на продажу немаркированной продукции;

штрафы до 300 000 руб. для юрлиц;

блокировка карточек товаров на маркетплейсах;

приостановка деятельности.

✅ Выгоды от своевременной подготовки:

бесперебойные поставки и продажи;

доверие покупателей и партнёров;

соответствие требованиям ЕАЭС;

доступ к новым каналам сбыта (маркетплейсы, крупные сети).

Подготовка к маркировке радиоэлектронной продукции — это не просто формальность, а стратегический шаг для устойчивого развития бизнеса.

Начните действовать уже сегодня: зарегистрируйтесь в системе, настройте процессы и обеспечьте легальность своих товаров.