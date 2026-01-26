Маркировка радиоэлектронной продукции с 2026 года: полный гид по переходу на «Честный Знак»

✅ Что меняется?
👉 С 1 марта 2026 года вступает в силу Постановление Правительства № 1954, вводящее обязательную маркировку отдельных видов радиоэлектронной продукции в системе «Честный Знак».
📌 Это значит, что производители, импортеры и продавцы указанной категории товаров должны:
• зарегистрироваться в системе;
• наносить коды Data Matrix на упаковку;
• передавать сведения об обороте и выводе из оборота через ЭДО.
📌 Под требования попадают:
• электрическое оборудование: выпрямители, преобразователи, распределительные щиты, розетки, пульты ДУ и др.;
• осветительные приборы: фонари, прожекторы, люстры, лампы, светодиоды;
• устройства связи и обработки данных: смартфоны, ноутбуки, планшеты;
• компоненты: печатные схемы.
📌 Ключевые сроки внедрения маркировки:
Чтобы избежать приостановки продаж и штрафов, важно соблюдать этапы:
1. 1 марта 2026 — начало регистрации участников оборота в «Честном Знаке».
- Зарегистрируйтесь заранее, чтобы успеть настроить оборудование и ПО.
2. 1 мая 2026 — обязательный ввод промаркированной продукции в оборот.
- Добровольно можно начать с 1 марта 2026.
- Важно: до 1 мая коды маркировки предоставляются бесплатно.
3. 1 декабря 2026 — обязанность передавать в систему сведения об обороте:
- отгрузка;
- приёмка;
- внутренние перемещения.
4. 1 марта 2027 — обязанность информировать о выводе продукции из оборота:
- продажа в розницу;
- утилизация;
- экспорт.
⚡️ Как подготовиться: пошаговый план
1. Проверьте категорию товара
Уточните, входит ли ваша продукция в перечень, подлежащий маркировке. Используйте официальный реестр на сайте «Честного Знака».
2. Зарегистрируйтесь в системе
Получите усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и подключитесь к оператору ЭДО.
3. Настройте учёт и оборудование
- Интегрируйте учётную систему (1С, ERP) с «Честным Знаком».
- Приобретите принтеры для печати кодов Data Matrix и 2D сканеры.
4. Закажите и нанесите коды
- Опишите товары в личном кабинете «Честного Знака» (через GS1 RUS или реестр).
- Подайте заявку на коды, оплатите (до 1 мая — бесплатно).
- Напечатайте и нанесите коды на упаковку.
5. Вводите в оборот
- Сформируйте документ «Ввод в оборот» в ЛК, укажите данные о производстве/импорте и кодах.
- Подпишите УКЭП и отправьте в систему.
6. Организуйте оборот и вывод из оборота
- При отгрузке создавайте документ «Отгрузка» с кодами и данными контрагента.
- При розничной продаже сканируйте коды и передавайте данные через ОФД.
- Для иных случаев (утилизация, экспорт) оформляйте «Вывод из оборота» вручную.
💥 Почему это важно: риски и выгоды
✔️Риски при несоблюдении требований:
запрет на продажу немаркированной продукции;
штрафы до 300 000 руб. для юрлиц;
блокировка карточек товаров на маркетплейсах;
приостановка деятельности.
✅ Выгоды от своевременной подготовки:
бесперебойные поставки и продажи;
доверие покупателей и партнёров;
соответствие требованиям ЕАЭС;
доступ к новым каналам сбыта (маркетплейсы, крупные сети).
Подготовка к маркировке радиоэлектронной продукции — это не просто формальность, а стратегический шаг для устойчивого развития бизнеса.
Начните действовать уже сегодня: зарегистрируйтесь в системе, настройте процессы и обеспечьте легальность своих товаров.
