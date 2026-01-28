Какая одежда не подлежит сертификации и декларированию? Разбор исключений по ТР ТС 017/2011
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции лёгкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) охватывает широкий спектр товаров: от текстильных изделий и трикотажа до обуви и ковровых покрытий. В перечень входит и одежда — однако регламент содержит чёткие исключения, когда обязательное подтверждение соответствия не требуется (п. 4 ст. 1 ТР ТС 017/2011).
Что не подлежит сертификации и декларированию?
Одежда, бывшая в употреблении (секонд‑хенд)
Такие изделия не требуют оформления сертификатов или деклараций, поскольку не рассматриваются как новая продукция, вводимая в оборот.
Изделия, изготовленные по индивидуальным заказам
Если одежда сшита в единичном экземпляре на заказ (например, в ателье), она также не подлежит обязательной оценке соответствия.
Изделия из материалов, не относящихся к текстилю
Некоторые категории одежды изготавливаются из полимеров, металла или комбинированных материалов, которые не подпадают под действие ТР ТС 017/2011. Рассмотрим примеры:
Полимерные топы, корсеты, бра (код ТН ВЭД ЕАЭС 3926)
Изделия из 100 % полимера (ПВХ, силикона и др.) классифицируются как «прочие изделия из пластмасс». Они не относятся к области регулирования ТР ТС 017/2011.
Металлические топы
Изготавливаются из стали, алюминия, латуни и других металлов. По сути, это аксессуары или декоративные элементы, которые надеваются поверх основной одежды. Прямой контакт металла с кожей делает их непригодными для постоянного ношения, поэтому они не считаются одеждой в контексте регламента.
«Акриловые» или «стеклянные» топы, бра, корсеты
Такие изделия состоят из мелких стеклянных или полимерных элементов (звеньев, бусин), соединённых нитью или леской. Они носят преимущественно декоративный характер и не относятся к текстильной одежде, хотя могут использоваться как первый или второй слой.
Важные уточнения
Исключение из сертификации не означает отсутствие требований к безопасности. Если изделие контактирует с кожей или представляет потенциальный риск, рекомендуется провести добровольную оценку соответствия.
Для точного определения статуса товара необходимо учитывать:
код ТН ВЭД ЕАЭС;
состав материалов;
целевое назначение и способ использования.
Будьте в курсе требований законодательства — работайте легально и уверенно!
