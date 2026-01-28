1 альфа мобилка
🔴 Вебинар: ВЭД-2026 — ОАЭ без двойного налога, техсбор на электронику, новые коды ТН ВЭД →
Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Новые виды мукомольных изделий в ОКПД 2, что изменилось и зачем это нужно

В ОКПД 2 добавлены 18 новых позиций и уточнены 8 действующих для мукомольной продукции. Разбираем ключевые нововведения, их значение для бизнеса и потребителей, сроки вступления в силу. Актуально для производителей, поставщиков и участников госзакупок.

Что произошло

Приказом Росстандарта утверждены изменения в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) в части мукомольной продукции.

Основные итоги:

  • включено 18 новых позиций;

  • уточнено 8 действующих позиций.

Цель обновлений — обеспечить более точную идентификацию мукомольной продукции в соответствии с актуальными межгосударственными и национальными стандартами.

Ключевые нововведения

В классификатор добавлены следующие позиции:

  1. Пшеничная хлебопекарная мука, обогащённая витаминами и (или) минеральными веществами — с детализацией по сортам.

  2. Мука из мягкой и твёрдой пшеницы для макаронных изделий — с разделением по сортам и типам помола.

  3. Ржаная хлебопекарная мука сорта «особая».

  4. Амарантовая мука — впервые включена в классификатор.

Зачем это нужно

Изменения несут пользу разным группам участников рынка:

  • Для потребителей:

    • более понятная идентификация продукции;

    • упрощение поиска обогащённой и безглютеновой муки.

  • Для бизнеса:

    • корректный статистический учёт;

    • прозрачность при сертификации и декларировании;

    • удобство в работе с контрагентами и маркетплейсами.

  • Для государства:

    • актуализация системы стандартизации;

    • повышение эффективности госзакупок;

    • улучшение контроля за оборотом продукции.

Сроки вступления в силу

  • Основная дата: 1 марта 2026 года.

  • Право досрочного применения: с 1 января 2026 года (по желанию предприятий).

Что делать бизнесу

Если вы работаете с мукомольной продукцией, рекомендуем:

  1. Проверить текущие коды ОКПД 2 в документации и на этикетках.

  2. Обновить внутренние справочники и базы данных с учётом новых позиций.

  3. Проинформировать отдел закупок и продаж о нововведениях.

  4. При необходимости — скорректировать договоры и спецификации.

Обновления в ОКПД 2 — важный шаг к прозрачности рынка мукомольной продукции. Новые позиции позволяют точнее классифицировать товары, а бизнесу — работать в соответствии с актуальными стандартами. Не упустите сроки внедрения: уже с начала 2026 года можно переходить на новые коды, а с 1 марта 2026 года они станут обязательными.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

2 подписчика14 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум