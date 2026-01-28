Новые виды мукомольных изделий в ОКПД 2, что изменилось и зачем это нужно

Что произошло
Приказом Росстандарта утверждены изменения в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) в части мукомольной продукции.
Основные итоги:
включено 18 новых позиций;
уточнено 8 действующих позиций.
Цель обновлений — обеспечить более точную идентификацию мукомольной продукции в соответствии с актуальными межгосударственными и национальными стандартами.
Ключевые нововведения
В классификатор добавлены следующие позиции:
Пшеничная хлебопекарная мука, обогащённая витаминами и (или) минеральными веществами — с детализацией по сортам.
Мука из мягкой и твёрдой пшеницы для макаронных изделий — с разделением по сортам и типам помола.
Ржаная хлебопекарная мука сорта «особая».
Амарантовая мука — впервые включена в классификатор.
Зачем это нужно
Изменения несут пользу разным группам участников рынка:
Для потребителей:
более понятная идентификация продукции;
упрощение поиска обогащённой и безглютеновой муки.
Для бизнеса:
корректный статистический учёт;
прозрачность при сертификации и декларировании;
удобство в работе с контрагентами и маркетплейсами.
Для государства:
актуализация системы стандартизации;
повышение эффективности госзакупок;
улучшение контроля за оборотом продукции.
Сроки вступления в силу
Основная дата: 1 марта 2026 года.
Право досрочного применения: с 1 января 2026 года (по желанию предприятий).
Что делать бизнесу
Если вы работаете с мукомольной продукцией, рекомендуем:
Проверить текущие коды ОКПД 2 в документации и на этикетках.
Обновить внутренние справочники и базы данных с учётом новых позиций.
Проинформировать отдел закупок и продаж о нововведениях.
При необходимости — скорректировать договоры и спецификации.
Обновления в ОКПД 2 — важный шаг к прозрачности рынка мукомольной продукции. Новые позиции позволяют точнее классифицировать товары, а бизнесу — работать в соответствии с актуальными стандартами. Не упустите сроки внедрения: уже с начала 2026 года можно переходить на новые коды, а с 1 марта 2026 года они станут обязательными.
