Новые виды мукомольных изделий в ОКПД 2, что изменилось и зачем это нужно

Что делать бизнесу

Если вы работаете с мукомольной продукцией, рекомендуем:

Проверить текущие коды ОКПД 2 в документации и на этикетках. Обновить внутренние справочники и базы данных с учётом новых позиций. Проинформировать отдел закупок и продаж о нововведениях. При необходимости — скорректировать договоры и спецификации.

Обновления в ОКПД 2 — важный шаг к прозрачности рынка мукомольной продукции. Новые позиции позволяют точнее классифицировать товары, а бизнесу — работать в соответствии с актуальными стандартами. Не упустите сроки внедрения: уже с начала 2026 года можно переходить на новые коды, а с 1 марта 2026 года они станут обязательными.