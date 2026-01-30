8127 Главбух на УСН моб
Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Минпромторг предложил маркировать хозтовары и туалетные принадлежности: что нужно знать бизнесу

Минпромторг предложил маркировать хозтовары и туалетные принадлежности: что нужно знать бизнесу. Минпромторг РФ анонсировал введение обязательной маркировки хозтоваров и санитарно-гигиенических изделий с 1 сентября 2026 года. Разбираем суть инициативы, ее последствия для бизнеса и связь с общей стратегией прослеживаемости товаров.

✅ Суть инициативы

👉 26 января 2026 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект Минпромторга о введении обязательной маркировки отдельных видов хозяйственных и санитарно-

гигиенических товаров с 1 сентября 2026 года.

✅ В рамках изменений в действующие нормы предлагается:

• добавить новую категорию товаров — «хозяйственные и санитарно-гигиенические изделия, туалетные принадлежности»;

• распространить требования маркировки на эту группу в дополнение к уже существующим правилам для товаров личной гигиены.

✅ Что это значит для бизнеса?

1️⃣ Для производителей и импортёров:

- необходимость заранее подготовиться к нанесению кодов маркировки;

- дополнительные затраты на оборудование, ПО и интеграцию с системой «Честный Знак»;

- корректировка производственных процессов и логистики.

2️⃣ Для продавцов (розница, маркетплейсы):

- обязательная проверка наличия маркировки при приёмке товара;

- обновление внутренних систем учёта и кассового ПО;

- контроль за оборотом маркированных товаров.

3️⃣ Для рынка в целом:

- усиление контроля за оборотом массовой потребительской продукции;

- снижение доли контрафакта и нелегального импорта;

- повышение прозрачности цепочки поставок.

✅ Контекст: стратегия прослеживаемости

Инициатива — часть системной работы по расширению маркировки в России.

Ранее Минпромторг уже предложил:

• ввести обязательную маркировку электронных сигарет;

• расширить перечень маркируемых товаров в других категориях (лекарства, обувь, одежда, молочная продукция и др.).

Цель — создать единую систему прослеживаемости товаров от производства до конечного потребителя, что соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».

✅ Что делать бизнесу уже сейчас:

1. Отслеживать статус проекта: следите за публикацией окончательного текста нормативного акта и разъяснениями Минпромторга.

2. Провести аудит ассортимента: определите, какие позиции из вашего портфеля попадут под новые требования.

3. Оценить затраты: рассчитайте бюджет на оборудование для печати кодов, ПО и обучение персонала.

4. Интегрироваться с «Честным Знаком»: зарегистрируйтесь в системе, изучите требования к маркировке и документообороту.

5. Обновить договоры с поставщиками: пропишите обязательства по маркировке в контрактах.

6. Подготовить сотрудников: проведите обучение по работе с маркированными товарами.

📌 Введение маркировки хозтоваров и туалетных принадлежностей — ещё один шаг к тотальной прослеживаемости товаров в России.

🔥 Бизнесу важно начать подготовку заранее: изучить требования, оценить затраты и выстроить процессы в соответствии с новыми нормами. Откладывание действий может привести к штрафам, блокировке продаж и потере конкурентоспособности.

