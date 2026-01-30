Минпромторг предложил маркировать хозтовары и туалетные принадлежности: что нужно знать бизнесу

✅ Суть инициативы
👉 26 января 2026 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект Минпромторга о введении обязательной маркировки отдельных видов хозяйственных и санитарно-
гигиенических товаров с 1 сентября 2026 года.
✅ В рамках изменений в действующие нормы предлагается:
• добавить новую категорию товаров — «хозяйственные и санитарно-гигиенические изделия, туалетные принадлежности»;
• распространить требования маркировки на эту группу в дополнение к уже существующим правилам для товаров личной гигиены.
✅ Что это значит для бизнеса?
1️⃣ Для производителей и импортёров:
- необходимость заранее подготовиться к нанесению кодов маркировки;
- дополнительные затраты на оборудование, ПО и интеграцию с системой «Честный Знак»;
- корректировка производственных процессов и логистики.
2️⃣ Для продавцов (розница, маркетплейсы):
- обязательная проверка наличия маркировки при приёмке товара;
- обновление внутренних систем учёта и кассового ПО;
- контроль за оборотом маркированных товаров.
3️⃣ Для рынка в целом:
- усиление контроля за оборотом массовой потребительской продукции;
- снижение доли контрафакта и нелегального импорта;
- повышение прозрачности цепочки поставок.
✅ Контекст: стратегия прослеживаемости
Инициатива — часть системной работы по расширению маркировки в России.
Ранее Минпромторг уже предложил:
• ввести обязательную маркировку электронных сигарет;
• расширить перечень маркируемых товаров в других категориях (лекарства, обувь, одежда, молочная продукция и др.).
Цель — создать единую систему прослеживаемости товаров от производства до конечного потребителя, что соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».
✅ Что делать бизнесу уже сейчас:
1. Отслеживать статус проекта: следите за публикацией окончательного текста нормативного акта и разъяснениями Минпромторга.
2. Провести аудит ассортимента: определите, какие позиции из вашего портфеля попадут под новые требования.
3. Оценить затраты: рассчитайте бюджет на оборудование для печати кодов, ПО и обучение персонала.
4. Интегрироваться с «Честным Знаком»: зарегистрируйтесь в системе, изучите требования к маркировке и документообороту.
5. Обновить договоры с поставщиками: пропишите обязательства по маркировке в контрактах.
6. Подготовить сотрудников: проведите обучение по работе с маркированными товарами.
📌 Введение маркировки хозтоваров и туалетных принадлежностей — ещё один шаг к тотальной прослеживаемости товаров в России.
🔥 Бизнесу важно начать подготовку заранее: изучить требования, оценить затраты и выстроить процессы в соответствии с новыми нормами. Откладывание действий может привести к штрафам, блокировке продаж и потере конкурентоспособности.
