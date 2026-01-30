Минпромторг предложил маркировать хозтовары и туалетные принадлежности: что нужно знать бизнесу

✅ Что делать бизнесу уже сейчас:

1. Отслеживать статус проекта: следите за публикацией окончательного текста нормативного акта и разъяснениями Минпромторга.

2. Провести аудит ассортимента: определите, какие позиции из вашего портфеля попадут под новые требования.

3. Оценить затраты: рассчитайте бюджет на оборудование для печати кодов, ПО и обучение персонала.

4. Интегрироваться с «Честным Знаком»: зарегистрируйтесь в системе, изучите требования к маркировке и документообороту.

5. Обновить договоры с поставщиками: пропишите обязательства по маркировке в контрактах.

6. Подготовить сотрудников: проведите обучение по работе с маркированными товарами.

📌 Введение маркировки хозтоваров и туалетных принадлежностей — ещё один шаг к тотальной прослеживаемости товаров в России.

🔥 Бизнесу важно начать подготовку заранее: изучить требования, оценить затраты и выстроить процессы в соответствии с новыми нормами. Откладывание действий может привести к штрафам, блокировке продаж и потере конкурентоспособности.