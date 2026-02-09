Чек‑лист: как обновить карточку товара (GTIN) при изменении упаковки (состав неизменен)
Шаг 1. Определите, относится ли изменение к значимым атрибутам
Проверьте, затронуты ли параметры, указанные в карточке GTIN:
размер/форма упаковки;
материал упаковки;
дизайн, цветовая гамма;
расположение элементов (логотипов, штрихкодов, текста);
наличие/отсутствие дополнительных элементов (крышек, вкладышей и т. п.).
Если хотя бы один из этих параметров изменился — карточку нужно актуализировать.
Шаг 2. Соберите подтверждающие документы
Подготовьте:
фото новой упаковки (с разных ракурсов, с чётким отображением изменений);
техническую документацию на обновлённую упаковку (при наличии);
копию действующей карточки GTIN (для сравнения).
Шаг 3. Войдите в Национальный каталог маркированных товаров (НКМТ)
Авторизуйтесь в личном кабинете на платформе «ЧЗ».
Перейдите в раздел «Национальный каталог» → «Мои товары».
Шаг 4. Найдите нужную карточку GTIN
Используйте поиск по:
коду GTIN;
наименованию товара;
артикулу.
Откройте карточку для редактирования.
Шаг 5. Внесите изменения
Обновите поля, связанные с упаковкой:
описание упаковки (материал, размер, особенности);
изображения (загрузите фото новой упаковки);
иные атрибуты, затронутые изменениями.
Убедитесь, что состав товара и иные неизменные параметры остались без корректировок.
Шаг 6. Сохраните и отправьте на модерацию
Нажмите «Сохранить» или «Отправить на модерацию» (в зависимости от интерфейса).
Система может запросить подтверждение (например, через ЭП). Выполните необходимые действия.
Шаг 7. Отслеживайте статус заявки
В разделе «Мои товары» или «Заявки» проверьте статус обновления:
«На модерации» → ожидайте проверки;
«Одобрено» → изменения внесены;
«Отклонено» → изучите комментарии и исправьте ошибки.
Срок модерации — обычно 1–3 рабочих дня.
Шаг 8. Проверьте обновлённую карточку
После одобрения откройте карточку ещё раз и убедитесь, что:
новые фото и данные отображены корректно;
GTIN остался прежним (если не требовалось создание новой карточки);
нет ошибок в описании.
Что нельзя делать:
Не оставляйте карточку без изменений при смене упаковки — это нарушение требований НКМТ.
Не вносите правки в поля, не связанные с упаковкой (состав, наименование и т. п.), если они не менялись.
Не загружайте размытые или неполные фото упаковки.
Если возникли сложности:
Обратитесь в поддержку .
Изучите официальные инструкции НКМТ в разделе «Помощь» или «Документация».
При спорных случаях запросите консультацию эксперта по маркировке.
Важно:
Изменение упаковки — это обязательное основание для актуализации карточки GTIN, даже если состав товара не менялся (согласно правилам НКМТ).
Несоблюдение требований может привести к блокировке товара в системе и штрафам.
