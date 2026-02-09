8164 КПК БСН моб
🔴 Вебинар: Как работать с АУСН и НДС на маркетплейсах в 2026 году →
Лидер- Тест
Маркировка товаров

Чек‑лист: как обновить карточку товара (GTIN) при изменении упаковки (состав неизменен)

Пошаговая инструкция для поставщиков и производителей: что делать, если изменилась упаковка товара, но состав остался прежним. Разбираем, нужно ли менять карточку в Национальном каталоге маркированных товаров (НКМТ) и как это правильно сделать.

Шаг 1. Определите, относится ли изменение к значимым атрибутам

  • Проверьте, затронуты ли параметры, указанные в карточке GTIN:

    • размер/форма упаковки;

    • материал упаковки;

    • дизайн, цветовая гамма;

    • расположение элементов (логотипов, штрихкодов, текста);

    • наличие/отсутствие дополнительных элементов (крышек, вкладышей и т. п.).

  • Если хотя бы один из этих параметров изменился — карточку нужно актуализировать.

Шаг 2. Соберите подтверждающие документы

  • Подготовьте:

    • фото новой упаковки (с разных ракурсов, с чётким отображением изменений);

    • техническую документацию на обновлённую упаковку (при наличии);

    • копию действующей карточки GTIN (для сравнения).

Шаг 3. Войдите в Национальный каталог маркированных товаров (НКМТ)

  • Авторизуйтесь в личном кабинете на платформе «ЧЗ».

  • Перейдите в раздел «Национальный каталог»«Мои товары».

Шаг 4. Найдите нужную карточку GTIN

  • Используйте поиск по:

    • коду GTIN;

    • наименованию товара;

    • артикулу.

  • Откройте карточку для редактирования.

Шаг 5. Внесите изменения

  • Обновите поля, связанные с упаковкой:

    • описание упаковки (материал, размер, особенности);

    • изображения (загрузите фото новой упаковки);

    • иные атрибуты, затронутые изменениями.

  • Убедитесь, что состав товара и иные неизменные параметры остались без корректировок.

Шаг 6. Сохраните и отправьте на модерацию

  • Нажмите «Сохранить» или «Отправить на модерацию» (в зависимости от интерфейса).

  • Система может запросить подтверждение (например, через ЭП). Выполните необходимые действия.

Шаг 7. Отслеживайте статус заявки

  • В разделе «Мои товары» или «Заявки» проверьте статус обновления:

    • «На модерации» → ожидайте проверки;

    • «Одобрено» → изменения внесены;

    • «Отклонено» → изучите комментарии и исправьте ошибки.

  • Срок модерации — обычно 1–3 рабочих дня.

Шаг 8. Проверьте обновлённую карточку

  • После одобрения откройте карточку ещё раз и убедитесь, что:

    • новые фото и данные отображены корректно;

    • GTIN остался прежним (если не требовалось создание новой карточки);

    • нет ошибок в описании.

Что нельзя делать:

  • Не оставляйте карточку без изменений при смене упаковки — это нарушение требований НКМТ.

  • Не вносите правки в поля, не связанные с упаковкой (состав, наименование и т. п.), если они не менялись.

  • Не загружайте размытые или неполные фото упаковки.

Если возникли сложности:

  • Обратитесь в поддержку .

  • Изучите официальные инструкции НКМТ в разделе «Помощь» или «Документация».

  • При спорных случаях запросите консультацию эксперта по маркировке.

Важно:

  • Изменение упаковки — это обязательное основание для актуализации карточки GTIN, даже если состав товара не менялся (согласно правилам НКМТ).

  • Несоблюдение требований может привести к блокировке товара в системе и штрафам.

Информации об авторе

Лидер- Тест

Лидер- Тест

маркетолог в ООО

2 подписчика25 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Контур
ЭДО

Как выбрать сервис для работы с ЭПД в 2026 году

Многие компании уже используют транспортный ЭДО: это удобное и безопасное решение для грузоотправителей, грузополучателей, экспедиторов и перевозчиков. С 1 сентября 2026 года переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) становится обязательным. Рассказываем, как начать работать по новым правилам и на что обратить внимание при выборе сервиса для работы.

Как выбрать сервис для работы с ЭПД в 2026 году

Начать дискуссию

ГлавнаяПодарки