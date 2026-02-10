8166 КПК ОСНО моб
Справка профессионала: почему «Честный Знак» блокирует товар и как это предотвратить

Разбираем типичные причины блокировки товаров в системе «Честный Знак». Даем четкие рекомендации, как избежать проблем и оперативно восстановить оборот продукции. Полезная информация для поставщиков, ритейлеров и логистов.

Почему «Честный знак» блокирует товар

Блокировка товара в системе «Честный Знак» — чаще не техническая ошибка, а сигнал о нарушении правил оборота. Даже если физически товар и коды присутствуют, система может запретить продажу из‑за несоответствия данных.

Основные причины блокировок

  1. Ошибки в коде Data Matrix

    • указана неверная товарная группа;

    • код повреждён, нечитаем или нанесён с нарушениями;

    • формат кода не соответствует требованиям системы.

  2. Товар не введён в оборот

    • производитель или импортёр не передал сведения о нанесении кода;

    • не оформлен ввод в оборот через «Честный Знак»;

    • данные о вводе в оборот не дошли до системы.

  3. Проблемы с УПД (универсальным передаточным документом)

    • ошибки при передаче прав на товар;

    • несоответствие кодов в документе и на товаре;

    • пропущенная или некорректная приёмка;

    • задержка синхронизации данных между ЭДО и «Честным Знаком».

  4. Повторная продажа

    • код уже был выведен из оборота (например, после продажи или списания);

    • попытка повторно ввести в оборот товар с использованным кодом.

  5. Истёк срок годности

    • система автоматически блокирует продажу товаров с просроченным сроком;

    • ручные проверки не требуются — блокировка срабатывает по таймеру.

  6. Некорректная перемаркировка

    • использование перемаркировки для нового товара без легальной истории;

    • нарушение процедуры перемаркировки (например, отсутствие оснований для замены кода).

Как снизить риск блокировок: практические рекомендации

  1. Проверяйте входящие УПД и статус кодов до приёмки

    • сверяйте коды в документе с физическими метками на товаре;

    • используйте сервис «Честного Знака» для проверки статуса кодов.

  2. Следите за фиксацией всех этапов оборота

    • своевременно оформляйте ввод в оборот, передачу прав, вывод из оборота;

    • сохраняйте подтверждения операций (скриншоты, выписки).

  3. Не принимайте товар с повреждёнными кодами

    • отказывайтесь от приёмки, если коды нечитаемы или нанесены с дефектами;

    • требуйте от поставщика замены этикеток.

  4. Убедитесь, что товар введён в оборот

    • перед продажей проверьте статус товара в «Честном Знаке»;

    • запросите у поставщика подтверждение ввода в оборот.

  5. Используйте исправные 2D‑сканеры и актуальное ПО

    • регулярно обновляйте прошивки сканеров и учётных систем;

    • тестируйте оборудование на корректность считывания кодов.

  6. Контролируйте сроки годности

    • настройте автоматическую проверку сроков в учётной системе;

    • выводите из оборота товары с истекающим сроком заранее.

  7. Соблюдайте правила перемаркировки

    • проводите перемаркировку только при наличии оснований (повреждение кода, ошибка в данных);

    • фиксируйте все операции в системе.

Что делать, если товар заблокирован

  1. Определите причину

    • проверьте статус кода в «Честном Знаке»;

    • сравните данные в УПД и карточке товара;

    • уточните у поставщика, был ли оформлен ввод в оборот.

  2. Устраните ошибку

    • исправьте данные в системе;

    • повторно отправьте УПД (если была ошибка в документе);

    • оформите перемаркировку (при повреждении кода).

  3. Обратитесь в поддержку «Честного знака»

    • опишите проблему, приложите доказательства (фото, документы);

    • запросите разъяснение по блокировке.

  4. Документируйте процесс

    • сохраняйте переписку с поддержкой;

    • фиксируйте даты и действия по устранению проблемы.

Важно:

  • Блокировка — это не финальный запрет, а сигнал к проверке.

  • Чем раньше вы выявите и устраните причину, тем меньше потерь понесёте.

  • Регулярный аудит данных и соблюдение регламентов минимизируют риски.

