Справка профессионала: почему «Честный Знак» блокирует товар и как это предотвратить

Почему «Честный знак» блокирует товар
Блокировка товара в системе «Честный Знак» — чаще не техническая ошибка, а сигнал о нарушении правил оборота. Даже если физически товар и коды присутствуют, система может запретить продажу из‑за несоответствия данных.
Основные причины блокировок
Ошибки в коде Data Matrix
указана неверная товарная группа;
код повреждён, нечитаем или нанесён с нарушениями;
формат кода не соответствует требованиям системы.
Товар не введён в оборот
производитель или импортёр не передал сведения о нанесении кода;
не оформлен ввод в оборот через «Честный Знак»;
данные о вводе в оборот не дошли до системы.
Проблемы с УПД (универсальным передаточным документом)
ошибки при передаче прав на товар;
несоответствие кодов в документе и на товаре;
пропущенная или некорректная приёмка;
задержка синхронизации данных между ЭДО и «Честным Знаком».
Повторная продажа
код уже был выведен из оборота (например, после продажи или списания);
попытка повторно ввести в оборот товар с использованным кодом.
Истёк срок годности
система автоматически блокирует продажу товаров с просроченным сроком;
ручные проверки не требуются — блокировка срабатывает по таймеру.
Некорректная перемаркировка
использование перемаркировки для нового товара без легальной истории;
нарушение процедуры перемаркировки (например, отсутствие оснований для замены кода).
Как снизить риск блокировок: практические рекомендации
Проверяйте входящие УПД и статус кодов до приёмки
сверяйте коды в документе с физическими метками на товаре;
используйте сервис «Честного Знака» для проверки статуса кодов.
Следите за фиксацией всех этапов оборота
своевременно оформляйте ввод в оборот, передачу прав, вывод из оборота;
сохраняйте подтверждения операций (скриншоты, выписки).
Не принимайте товар с повреждёнными кодами
отказывайтесь от приёмки, если коды нечитаемы или нанесены с дефектами;
требуйте от поставщика замены этикеток.
Убедитесь, что товар введён в оборот
перед продажей проверьте статус товара в «Честном Знаке»;
запросите у поставщика подтверждение ввода в оборот.
Используйте исправные 2D‑сканеры и актуальное ПО
регулярно обновляйте прошивки сканеров и учётных систем;
тестируйте оборудование на корректность считывания кодов.
Контролируйте сроки годности
настройте автоматическую проверку сроков в учётной системе;
выводите из оборота товары с истекающим сроком заранее.
Соблюдайте правила перемаркировки
проводите перемаркировку только при наличии оснований (повреждение кода, ошибка в данных);
фиксируйте все операции в системе.
Что делать, если товар заблокирован
Определите причину
проверьте статус кода в «Честном Знаке»;
сравните данные в УПД и карточке товара;
уточните у поставщика, был ли оформлен ввод в оборот.
Устраните ошибку
исправьте данные в системе;
повторно отправьте УПД (если была ошибка в документе);
оформите перемаркировку (при повреждении кода).
Обратитесь в поддержку «Честного знака»
опишите проблему, приложите доказательства (фото, документы);
запросите разъяснение по блокировке.
Документируйте процесс
сохраняйте переписку с поддержкой;
фиксируйте даты и действия по устранению проблемы.
Важно:
Блокировка — это не финальный запрет, а сигнал к проверке.
Чем раньше вы выявите и устраните причину, тем меньше потерь понесёте.
Регулярный аудит данных и соблюдение регламентов минимизируют риски.
