Чек‑лист: оформление декларации о соответствии для устройств со встроенными модулями Wi‑Fi/BT Разбираем, можно ли оформить единую Декларацию о соответствии на несколько моделей устройств со встроенными Wi‑Fi/BT‑модулями. Объясняем требования законодательства (ФЗ № 126, приказ Минкомсвязи № 288) и приводим чек‑лист для правильного оформления документов.

Задача: понять, можно ли объединить несколько моделей продукции со встроенными модулями беспроводной связи в одну Декларацию о соответствии. Пошаговая проверка: 1. Определите статус продукции Проверьте, содержит ли изделие модули беспроводной передачи данных (Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 802.15).

Убедитесь, что устройство относится к бытовой технике или электронике. 2. Установите правовую основу Ознакомьтесь с п. 28 ст. 2 закона № 126‑ФЗ «О связи» : продукция с оборудованием радиодоступа считается средством связи.

Изучите приказ Минкомсвязи № 288 — он регламентирует порядок декларирования. 3. Проверьте допустимость объединения моделей Согласно разъяснениям Россвязи (письмо 2020 г.), нельзя объединить несколько разных моделей в одной декларации , даже если модули идентичны.

Декларация оформляется только на каждую отдельную модель готового изделия. 4. Уточните объект декларирования Декларировать можно только готовое изделие , а не отдельно модуль беспроводной связи.

Модуль рассматривается как часть устройства, а не самостоятельный объект. 5. Подготовьте документацию Для каждой модели соберите: технические описания; протоколы испытаний; сведения о модулях (стандарты, частоты, мощность).

Убедитесь, что документы соответствуют требованиям приказа № 288. 6. Оформите декларации На каждую модель подайте отдельную Декларацию о соответствии .

Укажите в документе: наименование и модель изделия; перечень встроенных модулей; ссылки на нормативные акты (ФЗ № 126, приказ № 288).

7. Проведите проверку Перепроверьте, что: все модели задекларированы отдельно; в декларациях указаны корректные технические параметры; документы подписаны уполномоченным лицом.

Итог: Объединение моделей в одну Декларацию недопустимо .

Декларирование проводится по каждой модели отдельно .

Объект декларирования — готовое изделие, а не модуль.