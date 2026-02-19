Чек‑лист: оформление декларации о соответствии для устройств со встроенными модулями Wi‑Fi/BT
Задача: понять, можно ли объединить несколько моделей продукции со встроенными модулями беспроводной связи в одну Декларацию о соответствии.
Пошаговая проверка:
1. Определите статус продукции
Проверьте, содержит ли изделие модули беспроводной передачи данных (Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 802.15).
Убедитесь, что устройство относится к бытовой технике или электронике.
2. Установите правовую основу
Ознакомьтесь с п. 28 ст. 2 закона № 126‑ФЗ «О связи»: продукция с оборудованием радиодоступа считается средством связи.
Изучите приказ Минкомсвязи № 288 — он регламентирует порядок декларирования.
3. Проверьте допустимость объединения моделей
Согласно разъяснениям Россвязи (письмо 2020 г.), нельзя объединить несколько разных моделей в одной декларации, даже если модули идентичны.
Декларация оформляется только на каждую отдельную модель готового изделия.
4. Уточните объект декларирования
Декларировать можно только готовое изделие, а не отдельно модуль беспроводной связи.
Модуль рассматривается как часть устройства, а не самостоятельный объект.
5. Подготовьте документацию
Для каждой модели соберите:
технические описания;
протоколы испытаний;
сведения о модулях (стандарты, частоты, мощность).
Убедитесь, что документы соответствуют требованиям приказа № 288.
6. Оформите декларации
На каждую модель подайте отдельную Декларацию о соответствии.
Укажите в документе:
наименование и модель изделия;
перечень встроенных модулей;
ссылки на нормативные акты (ФЗ № 126, приказ № 288).
7. Проведите проверку
Перепроверьте, что:
все модели задекларированы отдельно;
в декларациях указаны корректные технические параметры;
документы подписаны уполномоченным лицом.
Итог:
Объединение моделей в одну Декларацию недопустимо.
Декларирование проводится по каждой модели отдельно.
Объект декларирования — готовое изделие, а не модуль.
