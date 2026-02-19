ОК Учет НДС в 1С 8.3 деск 2.0
🔴 Вебинар: Блокировки счета по 115-ФЗ — новые правила для бухгалтера →
Евгения Задорожная
ВЭД

Чек‑лист: оформление декларации о соответствии для устройств со встроенными модулями Wi‑Fi/BT

Разбираем, можно ли оформить единую Декларацию о соответствии на несколько моделей устройств со встроенными Wi‑Fi/BT‑модулями. Объясняем требования законодательства (ФЗ № 126, приказ Минкомсвязи № 288) и приводим чек‑лист для правильного оформления документов.

Задача: понять, можно ли объединить несколько моделей продукции со встроенными модулями беспроводной связи в одну Декларацию о соответствии.

Пошаговая проверка:

1. Определите статус продукции

  • Проверьте, содержит ли изделие модули беспроводной передачи данных (Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 802.15).

  • Убедитесь, что устройство относится к бытовой технике или электронике.

2. Установите правовую основу

  • Ознакомьтесь с п. 28 ст. 2 закона № 126‑ФЗ «О связи»: продукция с оборудованием радиодоступа считается средством связи.

  • Изучите приказ Минкомсвязи № 288 — он регламентирует порядок декларирования.

3. Проверьте допустимость объединения моделей

  • Согласно разъяснениям Россвязи (письмо 2020 г.), нельзя объединить несколько разных моделей в одной декларации, даже если модули идентичны.

  • Декларация оформляется только на каждую отдельную модель готового изделия.

4. Уточните объект декларирования

  • Декларировать можно только готовое изделие, а не отдельно модуль беспроводной связи.

  • Модуль рассматривается как часть устройства, а не самостоятельный объект.

5. Подготовьте документацию

  • Для каждой модели соберите:

    • технические описания;

    • протоколы испытаний;

    • сведения о модулях (стандарты, частоты, мощность).

  • Убедитесь, что документы соответствуют требованиям приказа № 288.

6. Оформите декларации

  • На каждую модель подайте отдельную Декларацию о соответствии.

  • Укажите в документе:

    • наименование и модель изделия;

    • перечень встроенных модулей;

    • ссылки на нормативные акты (ФЗ № 126, приказ № 288).

7. Проведите проверку

  • Перепроверьте, что:

    • все модели задекларированы отдельно;

    • в декларациях указаны корректные технические параметры;

    • документы подписаны уполномоченным лицом.

Итог:

  • Объединение моделей в одну Декларацию недопустимо.

  • Декларирование проводится по каждой модели отдельно.

  • Объект декларирования — готовое изделие, а не модуль.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

3 подписчика39 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!