Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Важные изменения в маркировке «Честный Знак» с 1 марта 2026 года: что нужно знать бизнесу

Изменения в правилах маркировки «Честный Знак» с 1 марта 2026 года: новые требования к регистрации, карточкам товаров и выводу из оборота по Постановлению № 2192. Разбираем, что нужно сделать бизнесу до 1 апреля и 1 сентября 2026 года.

29 декабря 2025 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 2192, которое вносит существенные изменения в правила прослеживаемости товаров с обязательной маркировкой. Нововведения начнут действовать с 1 марта 2026 года и затронут всех участников оборота товаров лёгкой промышленности.

Разберём ключевые изменения подробно.

1. Регистрация в системе маркировки

С 1 марта 2026 года в регистрации могут отказать, если:

  • отсутствует уведомление о начале деятельности в Едином реестре уведомлений;

  • данные о виде деятельности или типе участника не совпадают с уведомлением;

  • не совпадают сведения о местах осуществления деятельности (МОД);

  • производитель из РФ не указал КПП и МОД / ФИАС ID (для ИП КПП не требуется).

2. Карточка товара

Теперь обязательно указывать сведения о разрешительных документах: декларации, сертификате, СГР либо информацию об отсутствии требований.

Регистрация карточки будет невозможна, если:

  • документ отсутствует в реестре;

  • имеет статус «Недействителен», «Приостановлен» или «Прекращён»;

  • сведения документа не соответствуют товару.

3. Вывод из оборота

Для причин «Дистанционная торговля» и «Продажа по образцам» обязательно указывать:

  • КПП;

  • МОД / ФИАС ID.

4. Переходный период

До 1 апреля 2026 года производители из РФ, зарегистрированные до 1 марта 2026 года, обязаны внести в систему сведения о КПП и местах осуществления деятельности.

5. Отказы во вводе в оборот

  • С 1 марта 2026 года:

    • для РФ — при отсутствии разрешительного документа в реестре или его некорректном статусе;

    • для ЕАЭС — при недействительном, приостановленном или прекращённом документе.

  • С 1 сентября 2026 года:

    • для РФ и ЕАЭС — при отсутствии данных о разрешительном документе в карточке товара;

    • для импорта — при несоответствии данных документа в декларации и карточке товара.

Рекомендации

Новые правила усиливают связь между разрешительными документами, карточкой товара и операциями в системе маркировки. Чтобы избежать проблем с вводом в оборот и регистрацией, рекомендуем:

  1. Проверить актуальность разрешительных документов.

  2. Актуализировать данные в системе маркировки (КПП, МОД, ФИАС ID).

  3. Убедиться, что сведения в карточках товаров полностью соответствуют разрешительным документам.

  4. Провести внутренний аудит процессов маркировки и документооборота.

Подготовьтесь заранее — это поможет избежать простоев и штрафов.

Евгения Задорожная

