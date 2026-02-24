Важные изменения в маркировке «Честный Знак» с 1 марта 2026 года: что нужно знать бизнесу

29 декабря 2025 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 2192, которое вносит существенные изменения в правила прослеживаемости товаров с обязательной маркировкой. Нововведения начнут действовать с 1 марта 2026 года и затронут всех участников оборота товаров лёгкой промышленности.
Разберём ключевые изменения подробно.
1. Регистрация в системе маркировки
С 1 марта 2026 года в регистрации могут отказать, если:
отсутствует уведомление о начале деятельности в Едином реестре уведомлений;
данные о виде деятельности или типе участника не совпадают с уведомлением;
не совпадают сведения о местах осуществления деятельности (МОД);
производитель из РФ не указал КПП и МОД / ФИАС ID (для ИП КПП не требуется).
2. Карточка товара
Теперь обязательно указывать сведения о разрешительных документах: декларации, сертификате, СГР либо информацию об отсутствии требований.
Регистрация карточки будет невозможна, если:
документ отсутствует в реестре;
имеет статус «Недействителен», «Приостановлен» или «Прекращён»;
сведения документа не соответствуют товару.
3. Вывод из оборота
Для причин «Дистанционная торговля» и «Продажа по образцам» обязательно указывать:
КПП;
МОД / ФИАС ID.
4. Переходный период
До 1 апреля 2026 года производители из РФ, зарегистрированные до 1 марта 2026 года, обязаны внести в систему сведения о КПП и местах осуществления деятельности.
5. Отказы во вводе в оборот
С 1 марта 2026 года:
для РФ — при отсутствии разрешительного документа в реестре или его некорректном статусе;
для ЕАЭС — при недействительном, приостановленном или прекращённом документе.
С 1 сентября 2026 года:
для РФ и ЕАЭС — при отсутствии данных о разрешительном документе в карточке товара;
для импорта — при несоответствии данных документа в декларации и карточке товара.
Рекомендации
Новые правила усиливают связь между разрешительными документами, карточкой товара и операциями в системе маркировки. Чтобы избежать проблем с вводом в оборот и регистрацией, рекомендуем:
Проверить актуальность разрешительных документов.
Актуализировать данные в системе маркировки (КПП, МОД, ФИАС ID).
Убедиться, что сведения в карточках товаров полностью соответствуют разрешительным документам.
Провести внутренний аудит процессов маркировки и документооборота.
Подготовьтесь заранее — это поможет избежать простоев и штрафов.
