Правительство расширило маркировку мясной продукции и продлило эксперимент по медизделиям
С 1 марта стартует новый этап внедрения обязательной маркировки — производители и импортёры мясных изделий должны будут зарегистрироваться в системе «Честный Знак»
Под действие маркировки попадёт широкий перечень продукции:
мясная продукция, в том числе изделия из мяса птицы;
колбасные изделия;
субпродукты в потребительской упаковке;
продукты из мяса для детского питания.
Параллельно правительство расширило и продлило экспериментальную маркировку медицинских изделий. В список товаров, участвующих в эксперименте, добавлены:
глюкометры;
тонометры;
тест‑полоски для определения уровня глюкозы в крови.
Срок проведения эксперимента продлён до 28 февраля 2027 года
Инициативы направлены на повышение прозрачности рынка, усиление контроля качества и обеспечение безопасности потребителей как в сфере пищевой промышленности, так и в области медицинских товаров.
