Подписаться Правительство расширило маркировку мясной продукции и продлило эксперимент по медизделиям Узнайте о новых правилах маркировки мясной продукции с 1 марта и продлении эксперимента по маркировке медизделий до 2027 года. Подробности о включении в систему «Честный Знак» мяса, колбас, детского питания, глюкометров и тонометров. 610 просмотров 9 открытий Комментировать

С 1 марта стартует новый этап внедрения обязательной маркировки — производители и импортёры мясных изделий должны будут зарегистрироваться в системе «Честный Знак» Под действие маркировки попадёт широкий перечень продукции: мясная продукция, в том числе изделия из мяса птицы;

колбасные изделия;

субпродукты в потребительской упаковке;

продукты из мяса для детского питания. Параллельно правительство расширило и продлило экспериментальную маркировку медицинских изделий. В список товаров, участвующих в эксперименте, добавлены: глюкометры;

тонометры;

тест‑полоски для определения уровня глюкозы в крови. Срок проведения эксперимента продлён до 28 февраля 2027 года Инициативы направлены на повышение прозрачности рынка, усиление контроля качества и обеспечение безопасности потребителей как в сфере пищевой промышленности, так и в области медицинских товаров.