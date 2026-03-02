КПП БСН моб
🔴 Вебинар: АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения →
Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Правительство расширило маркировку мясной продукции и продлило эксперимент по медизделиям

Узнайте о новых правилах маркировки мясной продукции с 1 марта и продлении эксперимента по маркировке медизделий до 2027 года. Подробности о включении в систему «Честный Знак» мяса, колбас, детского питания, глюкометров и тонометров.

С 1 марта стартует новый этап внедрения обязательной маркировки — производители и импортёры мясных изделий должны будут зарегистрироваться в системе «Честный Знак»

Под действие маркировки попадёт широкий перечень продукции:

  • мясная продукция, в том числе изделия из мяса птицы;

  • колбасные изделия;

  • субпродукты в потребительской упаковке;

  • продукты из мяса для детского питания.

Параллельно правительство расширило и продлило экспериментальную маркировку медицинских изделий. В список товаров, участвующих в эксперименте, добавлены:

  • глюкометры;

  • тонометры;

  • тест‑полоски для определения уровня глюкозы в крови.

Срок проведения эксперимента продлён до 28 февраля 2027 года

Инициативы направлены на повышение прозрачности рынка, усиление контроля качества и обеспечение безопасности потребителей как в сфере пищевой промышленности, так и в области медицинских товаров.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

3 подписчика44 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

WinWork
Самозанятые

Как сотрудничать с несовершеннолетними самозанятыми

Работать с подростками по договорам ГПХ закон не запрещает. Но чтобы избежать возможных рисков, заказчику важно заранее учесть нюансы: правильно оформить документы, получить при необходимости согласие родителей и соблюдать все особенности сотрудничества с исполнителями младше 18 лет.

Как сотрудничать с несовершеннолетними самозанятыми

Начать дискуссию

Главная8 марта