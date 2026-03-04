Маркетплейс (МП) усиливает контроль за кодами ТН ВЭД в карточках товаров: что нужно знать продавцу

МП ужесточил контроль за заполнением кодов ТН ВЭД в карточках товаров. Разбираем, зачем маркетплейс это делает, как код влияет на сертификацию, декларирование и маркировку «Честный знак», какие риски возникают у продавцов и как избежать блокировки карточек. Практические рекомендации по проверке и указанию кодов.

Маркетплейс (МП) ужесточил требования к заполнению карточек товаров: теперь площадка тщательно проверяет, указан ли код ТН ВЭД в характеристиках продукции.

Что изменилось

МП начал активно контролировать наличие кода ТН ВЭД не только для новых товаров, но и для уже размещённых на платформе позиций. Если поле «Код ТН ВЭД » оставлено пустым, карточку могут отправить на доработку — это грозит задержкой продаж и дополнительными трудозатратами для продавца.

Зачем МП это делает

Платформа внедряет дополнительный уровень автоматизированного контроля, чтобы:

определить, подлежит ли товар обязательной маркировке в системе «Честный Знак»;

проверить требования к сертификации через систему и другие контролирующие платформы;

установить возможность экспорта товара и соответствие международным нормам при продаже за границу;

снизить риски нарушений регуляторных требований и минимизировать юридические последствия для площадки.

По сути, маркетплейс перекладывает часть регуляторной ответственности на селлеров — теперь корректное указание кода ТН ВЭД становится обязательным элементом работы на платформе.

1. Роль в Сертификации и Декларировании соответствия

Код ТН ВЭД — ключевой идентификатор товара при оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТР ТС/ТР ЕАЭС) и российского законодательства:

по коду определяют, нужно ли оформлять Сертификат соответствия или достаточно Декларации ;

код позволяет найти применимый технический регламент (например, ТР ТС 007 для детской одежды, ТР ТС 004 для низковольтного оборудования);

от кода зависит выбор схемы оценки соответствия (1с, 3д, 4с и т. д.) и объём испытаний;

в протоколах испытаний и разрешительных документах обязательно указывается код ТН ВЭД как идентификатор продукции.

Пример: товары с кодом 6110 (свитеры, джемперы) подпадают под ТР ТС 017/2011 (лёгкая промышленность), а с кодом 8504 (трансформаторы) — под ТР ТС 004/2011 (низковольтное оборудование).

Ошибка в коде может привести к:

оформлению документа на неверный тип продукции;

отказу в регистрации декларации или сертификата;

признанию разрешительных документов недействительными.

2. Значение для маркировки «Честный Знак»

Система маркировки напрямую использует коды ТН ВЭД для идентификации товаров, подлежащих обязательной маркировке:

перечень маркируемых товаров формируется с привязкой к кодам ТН ВЭД (например, коды 6106, 6201, 6202 — одежда, 3303 — духи и туалетная вода);

при регистрации в «Честном Знаке» необходимо указать код ТН ВЭД, чтобы система определила правила маркировки (тип кода Data Matrix, формат нанесения, требования к упаковке);

на таможне код ТН ВЭД проверяют для подтверждения, что ввозимый товар не требует маркировки или уже промаркирован за рубежом (если это предусмотрено правилами);

некорректный код может привести к блокировке ввода товара в оборот в системе маркировки.

3. Влияние на таможенные процедуры и налогообложение

код определяет ставку ввозной таможенной пошлины и НДС;

влияет на применение преференций (льготных ставок для отдельных стран);

служит основанием для проверки соблюдения запретов и ограничений (квоты, лицензии, фитосанитарный контроль).

Почему это важно для продавца

Код ТН ВЭД — не просто формальность. Его правильное указание влияет на:

прохождение таможенных процедур;

необходимость маркировки и сертификации;

корректность расчётов таможенных платежей и налогов;

возможность выхода на международные рынки.

В ряде товарных категорий возможны неоднозначные трактовки — разные коды могут подходить под схожие товары. Ошибки или неточности в указании кода способны привести к:

блокировке карточки товара на площадке;

задержке продаж;

проблемам при прохождении таможенного контроля;

претензиям со стороны контролирующих органов;

штрафам за недостоверное декларирование.

Рекомендации продавцам

Чтобы избежать проблем, рекомендуем: