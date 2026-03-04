Маркетплейс (МП) усиливает контроль за кодами ТН ВЭД в карточках товаров: что нужно знать продавцу
Маркетплейс (МП) ужесточил требования к заполнению карточек товаров: теперь площадка тщательно проверяет, указан ли код ТН ВЭД в характеристиках продукции.
Что изменилось
МП начал активно контролировать наличие кода ТН ВЭД не только для новых товаров, но и для уже размещённых на платформе позиций. Если поле «Код ТН ВЭД » оставлено пустым, карточку могут отправить на доработку — это грозит задержкой продаж и дополнительными трудозатратами для продавца.
Зачем МП это делает
Платформа внедряет дополнительный уровень автоматизированного контроля, чтобы:
определить, подлежит ли товар обязательной маркировке в системе «Честный Знак»;
проверить требования к сертификации через систему и другие контролирующие платформы;
установить возможность экспорта товара и соответствие международным нормам при продаже за границу;
снизить риски нарушений регуляторных требований и минимизировать юридические последствия для площадки.
По сути, маркетплейс перекладывает часть регуляторной ответственности на селлеров — теперь корректное указание кода ТН ВЭД становится обязательным элементом работы на платформе.
1. Роль в Сертификации и Декларировании соответствия
Код ТН ВЭД — ключевой идентификатор товара при оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТР ТС/ТР ЕАЭС) и российского законодательства:
по коду определяют, нужно ли оформлять Сертификат соответствия или достаточно Декларации ;
код позволяет найти применимый технический регламент (например, ТР ТС 007 для детской одежды, ТР ТС 004 для низковольтного оборудования);
от кода зависит выбор схемы оценки соответствия (1с, 3д, 4с и т. д.) и объём испытаний;
в протоколах испытаний и разрешительных документах обязательно указывается код ТН ВЭД как идентификатор продукции.
Пример: товары с кодом 6110 (свитеры, джемперы) подпадают под ТР ТС 017/2011 (лёгкая промышленность), а с кодом 8504 (трансформаторы) — под ТР ТС 004/2011 (низковольтное оборудование).
Ошибка в коде может привести к:
оформлению документа на неверный тип продукции;
отказу в регистрации декларации или сертификата;
признанию разрешительных документов недействительными.
2. Значение для маркировки «Честный Знак»
Система маркировки напрямую использует коды ТН ВЭД для идентификации товаров, подлежащих обязательной маркировке:
перечень маркируемых товаров формируется с привязкой к кодам ТН ВЭД (например, коды 6106, 6201, 6202 — одежда, 3303 — духи и туалетная вода);
при регистрации в «Честном Знаке» необходимо указать код ТН ВЭД, чтобы система определила правила маркировки (тип кода Data Matrix, формат нанесения, требования к упаковке);
на таможне код ТН ВЭД проверяют для подтверждения, что ввозимый товар не требует маркировки или уже промаркирован за рубежом (если это предусмотрено правилами);
некорректный код может привести к блокировке ввода товара в оборот в системе маркировки.
3. Влияние на таможенные процедуры и налогообложение
код определяет ставку ввозной таможенной пошлины и НДС;
влияет на применение преференций (льготных ставок для отдельных стран);
служит основанием для проверки соблюдения запретов и ограничений (квоты, лицензии, фитосанитарный контроль).
Почему это важно для продавца
Код ТН ВЭД — не просто формальность. Его правильное указание влияет на:
прохождение таможенных процедур;
необходимость маркировки и сертификации;
корректность расчётов таможенных платежей и налогов;
возможность выхода на международные рынки.
В ряде товарных категорий возможны неоднозначные трактовки — разные коды могут подходить под схожие товары. Ошибки или неточности в указании кода способны привести к:
блокировке карточки товара на площадке;
задержке продаж;
проблемам при прохождении таможенного контроля;
претензиям со стороны контролирующих органов;
штрафам за недостоверное декларирование.
Рекомендации продавцам
Чтобы избежать проблем, рекомендуем:
Провести аудит всех карточек товаров на МП и проверить заполнение поля «Код ТН ВЭД».
Уделить особое внимание позициям: подлежащим обязательной маркировке («Честный Знак»);
При затруднениях с определением кода: обратиться к официальным классификаторам ТН ВЭД ; проконсультироваться с таможенным брокером или специалистом по сертификации; использовать сервисы автоматической проверки кодов; свериться с уже выданными разрешительными документами (если товар ранее проходил оценку соответствия).
Регулярно отслеживать обновления требований МП и изменений в законодательстве (в т. ч. перечней маркируемых товаров и обязательных регламентов).
Сверять код ТН ВЭД с: перечнем маркируемых товаров в «Честном Знаке»; единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации/декларированию (ПП РФ № 2425); действующими техническими регламентами ЕАЭС.
