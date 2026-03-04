КПП УСН Акц моб
Евгения Задорожная
Маркетплейс (МП) усиливает контроль за кодами ТН ВЭД в карточках товаров: что нужно знать продавцу

МП ужесточил контроль за заполнением кодов ТН ВЭД в карточках товаров. Разбираем, зачем маркетплейс это делает, как код влияет на сертификацию, декларирование и маркировку «Честный знак», какие риски возникают у продавцов и как избежать блокировки карточек. Практические рекомендации по проверке и указанию кодов.

Маркетплейс (МП) ужесточил требования к заполнению карточек товаров: теперь площадка тщательно проверяет, указан ли код ТН ВЭД в характеристиках продукции.

Что изменилось

МП начал активно контролировать наличие кода ТН ВЭД не только для новых товаров, но и для уже размещённых на платформе позиций. Если поле «Код ТН ВЭД » оставлено пустым, карточку могут отправить на доработку — это грозит задержкой продаж и дополнительными трудозатратами для продавца.

Зачем МП это делает

Платформа внедряет дополнительный уровень автоматизированного контроля, чтобы:

  • определить, подлежит ли товар обязательной маркировке в системе «Честный Знак»;

  • проверить требования к сертификации через систему и другие контролирующие платформы;

  • установить возможность экспорта товара и соответствие международным нормам при продаже за границу;

  • снизить риски нарушений регуляторных требований и минимизировать юридические последствия для площадки.

По сути, маркетплейс перекладывает часть регуляторной ответственности на селлеров — теперь корректное указание кода ТН ВЭД становится обязательным элементом работы на платформе.

1. Роль в Сертификации и Декларировании соответствия

Код ТН ВЭД — ключевой идентификатор товара при оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТР ТС/ТР ЕАЭС) и российского законодательства:

  • по коду определяют, нужно ли оформлять Сертификат соответствия или достаточно Декларации ;

  • код позволяет найти применимый технический регламент (например, ТР ТС 007 для детской одежды, ТР ТС 004 для низковольтного оборудования);

  • от кода зависит выбор схемы оценки соответствия (1с, 3д, 4с и т. д.) и объём испытаний;

  • в протоколах испытаний и разрешительных документах обязательно указывается код ТН ВЭД как идентификатор продукции.

Пример: товары с кодом 6110 (свитеры, джемперы) подпадают под ТР ТС 017/2011 (лёгкая промышленность), а с кодом 8504 (трансформаторы) — под ТР ТС 004/2011 (низковольтное оборудование).

Ошибка в коде может привести к:

  • оформлению документа на неверный тип продукции;

  • отказу в регистрации декларации или сертификата;

  • признанию разрешительных документов недействительными.

2. Значение для маркировки «Честный Знак» 

Система маркировки напрямую использует коды ТН ВЭД для идентификации товаров, подлежащих обязательной маркировке:

  • перечень маркируемых товаров формируется с привязкой к кодам ТН ВЭД (например, коды 6106, 6201, 6202 — одежда, 3303 — духи и туалетная вода);

  • при регистрации в «Честном Знаке» необходимо указать код ТН ВЭД, чтобы система определила правила маркировки (тип кода Data Matrix, формат нанесения, требования к упаковке);

  • на таможне код ТН ВЭД проверяют для подтверждения, что ввозимый товар не требует маркировки или уже промаркирован за рубежом (если это предусмотрено правилами);

  • некорректный код может привести к блокировке ввода товара в оборот в системе маркировки.

3. Влияние на таможенные процедуры и налогообложение

  • код определяет ставку ввозной таможенной пошлины и НДС;

  • влияет на применение преференций (льготных ставок для отдельных стран);

  • служит основанием для проверки соблюдения запретов и ограничений (квоты, лицензии, фитосанитарный контроль).

Почему это важно для продавца

Код ТН ВЭД — не просто формальность. Его правильное указание влияет на:

  • прохождение таможенных процедур;

  • необходимость маркировки и сертификации;

  • корректность расчётов таможенных платежей и налогов;

  • возможность выхода на международные рынки.

В ряде товарных категорий возможны неоднозначные трактовки — разные коды могут подходить под схожие товары. Ошибки или неточности в указании кода способны привести к:

  • блокировке карточки товара на площадке;

  • задержке продаж;

  • проблемам при прохождении таможенного контроля;

  • претензиям со стороны контролирующих органов;

  • штрафам за недостоверное декларирование.

Рекомендации продавцам

Чтобы избежать проблем, рекомендуем:

  1. Провести аудит всех карточек товаров на МП и проверить заполнение поля «Код ТН ВЭД».

  2. Уделить особое внимание позициям: подлежащим обязательной маркировке («Честный Знак»);

  3. При затруднениях с определением кода: обратиться к официальным классификаторам ТН ВЭД ; проконсультироваться с таможенным брокером или специалистом по сертификации; использовать сервисы автоматической проверки кодов; свериться с уже выданными разрешительными документами (если товар ранее проходил оценку соответствия).

  4. Регулярно отслеживать обновления требований МП и изменений в законодательстве (в т. ч. перечней маркируемых товаров и обязательных регламентов).

  5. Сверять код ТН ВЭД с: перечнем маркируемых товаров в «Честном Знаке»; единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации/декларированию (ПП РФ № 2425); действующими техническими регламентами ЕАЭС.

Информации об авторе

