Что делать, если поставщик прислал товары без кодов маркировки

Если поставщик поставил товары без обязательных кодов маркировки (система «Честный Знак»), хотя по договору обязан был их нанести, принимать такие товары на баланс и продавать запрещено. Это нарушение требований законодательства РФ об обязательной маркировке товаров.
Пошаговый алгоритм действий
Отказ от приёмки товара
При обнаружении отсутствия кодов маркировки:
приостановите приёмку;
зафиксируйте факт нарушения в присутствии представителя поставщика (если он присутствует).
Оформление акта расхождений по форме ТОРГ‑2
Составьте акт об установленном расхождении по количеству и качеству (форма ТОРГ‑2). В акте укажите:
дату и место составления;
реквизиты договора поставки;
данные о поставщике и покупателе;
перечень товаров без кодов маркировки;
описание выявленного нарушения (отсутствие кодов «Честный Знак»);
подписи ответственных лиц с обеих сторон (или отметку об отказе поставщика подписать акт).
Уведомление поставщика
Направьте поставщику:
официальное письмо с претензией;
копию акта ТОРГ‑2;
требование устранить нарушение в разумные сроки.
Выбор варианта решения проблемы
Возможны два пути:
Вариант 1. Возврат товара поставщику
Поставщик обязан:
забрать товар без кодов;
нанести маркировку в соответствии с требованиями системы «Честный ЗНАК»;
повторно поставить товар.
Вариант 2. Перемаркировка силами покупателя
Если поставщик согласен, вы можете:
самостоятельно нанести коды маркировки;
получить от поставщика коды (если они уже заказаны);
потребовать возмещения расходов на перемаркировку и сопутствующие затраты.
Документальное оформление перемаркировки
При самостоятельной перемаркировке:
оформите дополнительное соглашение к договору поставки;
получите от поставщика коды маркировки (если они заказаны);
внесите данные о новых кодах в систему «Честный ЗНАК»;
обновите сопроводительную документацию.
Фиксация расходов и их возмещение
Подготовьте документы для возмещения расходов:
расчёт затрат на перемаркировку;
акты выполненных работ (если привлекали подрядчиков);
платёжные документы;
претензию с требованием компенсации.
Обновление данных в системе «Честный Знак»
После нанесения кодов:
зарегистрируйте новые коды в личном кабинете системы;
убедитесь, что товары отображаются с корректной маркировкой;
проверьте статус кодов перед продажей.
Важные нюансы и требования
Сроки. Направьте претензию поставщику в разумные сроки после обнаружения нарушения (обычно не позднее 5–10 рабочих дней).
Доказательства. Сохраняйте все документы: акты, переписку, фото/видеофиксацию отсутствия кодов.
Законодательство. Действуйте в рамках:
ГК РФ (ст. 469 — качество товара);
Постановления Правительства РФ от 26.04.2019 № 515;
правил работы в системе «Честный Знак».
Риски. Продажа товаров без маркировки влечёт штрафы (ст. 15.12 КоАП РФ):
для юрлиц — от 50 000 до 300 000 рублей;
возможна конфискация товара.
Что нельзя делать
принимать товар на учёт без фиксации расхождений;
продавать товары без кодов маркировки;
наносить коды без согласования с поставщиком;
игнорировать нарушение — это приведёт к проблемам с регуляторами.
Заключение
Получив товар без обязательных кодов маркировки, действуйте оперативно:
Зафиксируйте расхождения актом ТОРГ‑2.
Уведомите поставщика и предъявите претензию.
Выберите вариант решения: возврат или перемаркировка.
Оформите все документы и обновите данные в «Честном Знаке».
Соблюдение процедуры защитит ваш бизнес от штрафов и обеспечит легальный оборот маркированных товаров.
