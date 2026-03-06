Может ли заявитель указывать свой товарный знак в Cертификате соответствия? Разбираем правила
Разберём вопрос о возможности указания собственного товарного знака заявителя в Cертификате соответствия (СС) при импорте, пример бытовая техника.
Основные правила
Информация в сертификате, на этикетке и во всех сопроводительных документах должна быть тождественна — это ключевой принцип (ст. 4 ТР ТС, п. 4.1 ГОСТ Р 56532‑2015).
Варианты в зависимости от ситуации:
Товар продаётся под маркой производителя
В сертификате указывается торговая марка завода‑изготовителя.
На этикетке — марка производителя.
В товаросопроводительных документах — марка производителя.
Товар реализуется под собственным товарным знаком заявителя (при соблюдении условий ниже)
В сертификате — товарный знак заявителя.
На этикетке — товарный знак заявителя.
В документах — товарный знак заявителя.
Совместное указание марок (если предусмотрено договором с производителем)
В сертификате могут быть указаны оба знака — производителя и заявителя (например, «Произведено для [Товарный знак заявителя]»).
Все остальные документы и этикетка должны дублировать эту формулировку.
Важные условия для использования собственного товарного знака
Заявитель вправе указывать свой товарный знак только при соблюдении следующих условий:
Регистрация знака. Товарный знак должен быть зарегистрирован в РФ (в Роспатенте) или включён в ТРОИС (Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности).
Правоустанавливающие документы. Наличие договора с производителем, разрешающего использование товарного знака на данной продукции (лицензионный договор, договор франчайзинга и т. д.).
Отсутствие конфликта с маркой производителя. Использование собственного знака не должно вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.
Соответствие маркировки. Товарный знак на упаковке должен полностью совпадать с указанным в сертификате.
Что считается подлогом?
Подлогом (в т. ч. нарушением ст. 180 УК РФ и ст. 14.10 КоАП РФ) признаётся:
продажа товара под чужим зарегистрированным товарным знаком без разрешения правообладателя;
указание на этикетке и в документах товарного знака, не зарегистрированного в РФ и не имеющего законных оснований для использования;
маскировка марки производителя с целью ввести потребителя в заблуждение (например, продажа продукции Tefal под брендом «Ивановские сковородки»).
Особые случаи
Если импортируется продукция без зарегистрированного товарного знака («no name»):
заявитель вправе использовать собственный товарный знак;
оригинальный (китайский) товарный знак можно не указывать ни в сертификате, ни на этикетке, ни в товаросопроводительных документах;
все документы оформляются исключительно под товарным знаком заявителя.
Нормативная база
Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС) — основополагающий документ, устанавливающий требования к маркировке и сертификации.
ГОСТ Р 56532‑2015 — регулирует оформление сертификатов соответствия.
Гражданский кодекс РФ (часть четвёртая), глава 76 — регулирует вопросы интеллектуальной собственности и товарных знаков.
КоАП РФ, ст. 14.10 — устанавливает ответственность за незаконное использование товарного знака.
УК РФ, ст. 180 — устанавливает уголовную ответственность за незаконное использование товарного знака при отягчающих обстоятельствах.
