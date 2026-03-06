Акция Женская сила моб
Евгения Задорожная
Товарный знак

Может ли заявитель указывать свой товарный знак в Cертификате соответствия? Разбираем правила

Разбираем, может ли заявитель указать свой товарный знак в Cертификате соответствия при импорте. Правила маркировки, требования законодательства РФ, ответственность за подлог. Нормативная база: ТР ТС, ГОСТ, ГК РФ.

Разберём вопрос о возможности указания собственного товарного знака заявителя в Cертификате соответствия (СС) при импорте, пример бытовая техника.

Основные правила

Информация в сертификате, на этикетке и во всех сопроводительных документах должна быть тождественна — это ключевой принцип (ст. 4 ТР ТС, п. 4.1 ГОСТ Р 56532‑2015).

Варианты в зависимости от ситуации:

  1. Товар продаётся под маркой производителя

    • В сертификате указывается торговая марка завода‑изготовителя.

    • На этикетке — марка производителя.

    • В товаросопроводительных документах — марка производителя.

  2. Товар реализуется под собственным товарным знаком заявителя (при соблюдении условий ниже)

    • В сертификате — товарный знак заявителя.

    • На этикетке — товарный знак заявителя.

    • В документах — товарный знак заявителя.

  3. Совместное указание марок (если предусмотрено договором с производителем)

    • В сертификате могут быть указаны оба знака — производителя и заявителя (например, «Произведено для [Товарный знак заявителя]»).

    • Все остальные документы и этикетка должны дублировать эту формулировку.

Важные условия для использования собственного товарного знака

Заявитель вправе указывать свой товарный знак только при соблюдении следующих условий:

  • Регистрация знака. Товарный знак должен быть зарегистрирован в РФ (в Роспатенте) или включён в ТРОИС (Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности).

  • Правоустанавливающие документы. Наличие договора с производителем, разрешающего использование товарного знака на данной продукции (лицензионный договор, договор франчайзинга и т. д.).

  • Отсутствие конфликта с маркой производителя. Использование собственного знака не должно вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

  • Соответствие маркировки. Товарный знак на упаковке должен полностью совпадать с указанным в сертификате.

Что считается подлогом?

Подлогом (в т. ч. нарушением ст. 180 УК РФ и ст. 14.10 КоАП РФ) признаётся:

  • продажа товара под чужим зарегистрированным товарным знаком без разрешения правообладателя;

  • указание на этикетке и в документах товарного знака, не зарегистрированного в РФ и не имеющего законных оснований для использования;

  • маскировка марки производителя с целью ввести потребителя в заблуждение (например, продажа продукции Tefal под брендом «Ивановские сковородки»).

Особые случаи

Если импортируется продукция без зарегистрированного товарного знака («no name»):

  • заявитель вправе использовать собственный товарный знак;

  • оригинальный (китайский) товарный знак можно не указывать ни в сертификате, ни на этикетке, ни в товаросопроводительных документах;

  • все документы оформляются исключительно под товарным знаком заявителя.

Нормативная база

  • Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС) — основополагающий документ, устанавливающий требования к маркировке и сертификации.

  • ГОСТ Р 56532‑2015 — регулирует оформление сертификатов соответствия.

  • Гражданский кодекс РФ (часть четвёртая), глава 76 — регулирует вопросы интеллектуальной собственности и товарных знаков.

  • КоАП РФ, ст. 14.10 — устанавливает ответственность за незаконное использование товарного знака.

  • УК РФ, ст. 180 — устанавливает уголовную ответственность за незаконное использование товарного знака при отягчающих обстоятельствах.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

