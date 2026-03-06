Подписаться Может ли заявитель указывать свой товарный знак в Cертификате соответствия? Разбираем правила Разбираем, может ли заявитель указать свой товарный знак в Cертификате соответствия при импорте. Правила маркировки, требования законодательства РФ, ответственность за подлог. Нормативная база: ТР ТС, ГОСТ, ГК РФ. 556 просмотров 20 открытий Комментировать

Разберём вопрос о возможности указания собственного товарного знака заявителя в Cертификате соответствия (СС) при импорте, пример бытовая техника. Основные правила Информация в сертификате, на этикетке и во всех сопроводительных документах должна быть тождественна — это ключевой принцип (ст. 4 ТР ТС, п. 4.1 ГОСТ Р 56532‑2015). Варианты в зависимости от ситуации: Товар продаётся под маркой производителя В сертификате указывается торговая марка завода‑изготовителя.

На этикетке — марка производителя.

В товаросопроводительных документах — марка производителя. Товар реализуется под собственным товарным знаком заявителя (при соблюдении условий ниже) В сертификате — товарный знак заявителя.

На этикетке — товарный знак заявителя.

В документах — товарный знак заявителя. Совместное указание марок (если предусмотрено договором с производителем) В сертификате могут быть указаны оба знака — производителя и заявителя (например, «Произведено для [Товарный знак заявителя]»).

Все остальные документы и этикетка должны дублировать эту формулировку. Важные условия для использования собственного товарного знака Заявитель вправе указывать свой товарный знак только при соблюдении следующих условий: Регистрация знака. Товарный знак должен быть зарегистрирован в РФ (в Роспатенте) или включён в ТРОИС (Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности).

Правоустанавливающие документы. Наличие договора с производителем, разрешающего использование товарного знака на данной продукции (лицензионный договор, договор франчайзинга и т. д.).

Отсутствие конфликта с маркой производителя. Использование собственного знака не должно вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Соответствие маркировки. Товарный знак на упаковке должен полностью совпадать с указанным в сертификате. Что считается подлогом? Подлогом (в т. ч. нарушением ст. 180 УК РФ и ст. 14.10 КоАП РФ) признаётся: продажа товара под чужим зарегистрированным товарным знаком без разрешения правообладателя;

указание на этикетке и в документах товарного знака, не зарегистрированного в РФ и не имеющего законных оснований для использования;

маскировка марки производителя с целью ввести потребителя в заблуждение (например, продажа продукции Tefal под брендом «Ивановские сковородки»). Особые случаи Если импортируется продукция без зарегистрированного товарного знака («no name»): заявитель вправе использовать собственный товарный знак;

оригинальный (китайский) товарный знак можно не указывать ни в сертификате, ни на этикетке, ни в товаросопроводительных документах;

все документы оформляются исключительно под товарным знаком заявителя. Нормативная база Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС) — основополагающий документ, устанавливающий требования к маркировке и сертификации.

ГОСТ Р 56532‑2015 — регулирует оформление сертификатов соответствия.

Гражданский кодекс РФ (часть четвёртая), глава 76 — регулирует вопросы интеллектуальной собственности и товарных знаков.

КоАП РФ, ст. 14.10 — устанавливает ответственность за незаконное использование товарного знака.

УК РФ, ст. 180 — устанавливает уголовную ответственность за незаконное использование товарного знака при отягчающих обстоятельствах.