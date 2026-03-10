ФЗ о платформенной экономике: чек‑лист по заполнению новых полей в карточках товаров

Чек‑лист: как заполнить новые поля в карточках товаров по ФЗ о платформенной экономике до 1 октября
С вступлением в силу ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ» требования к размещению разрешительных документов на маркетплейсах стали обязательными. Несоблюдение норм влечёт административную ответственность.
Чтобы избежать штрафов и обеспечить бесперебойные продажи, воспользуйтесь пошаговым чек‑листом.
Пошаговый алгоритм действий
Шаг 1. Изучите нормативную базу
ознакомьтесь с текстом ФЗ о платформенной экономике;
проверьте перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (согласно действующим нормативным актам).
Шаг 2. Проведите инвентаризацию ассортимента
выделите товары, для которых требуются разрешительные документы;
разделите их на категории: общие товары, медтехника, аптечный ассортимент и т. д.
Шаг 3. Зайдите в личный кабинет маркетплейса
найдите раздел с карточками товаров;
обратите внимание на обновлённые поля — они добавлены или обновлены для всех категорий.
Шаг 4. Заполните обязательные поля в карточках
В зависимости от категории товара укажите:
Для всех категорий:
поле «Сертификат или декларация соответствия» (приложите действующий документ в поддерживаемом формате).
Для медицинской техники:
«Регистрационное удостоверение РФ»;
дата регистрации удостоверения;
срок действия удостоверения;
данные представителя изготовителя (контактная и юридическая информация).
Для аптечного ассортимента:
«Регистрационный номер лекарственного средства».
Шаг 5. Проверьте корректность введённых данных
убедитесь, что все документы актуальны (не просрочены);
сверьте данные в карточках с информацией в разрешительных документах — они должны полностью совпадать;
проверьте, что файлы документов загружены в поддерживаемом формате и чётко читаются.
Шаг 6. Отправьте карточки на модерацию
после заполнения полей отправьте карточки на проверку;
отслеживайте статус модерации в личном кабинете.
Шаг 7. Внесите правки при необходимости
оперативно реагируйте на уведомления о доработке;
загрузите недостающие документы или исправьте ошибки в данных.
Шаг 8. Проконтролируйте статус всех карточек
убедитесь, что каждая карточка товара, требующего разрешительных документов, заполнена и прошла модерацию;
сформируйте чек‑лист выполненных задач для внутреннего контроля.
Важные напоминания
Дедлайн: все обязательные документы должны быть добавлены в карточки до 1 октября.
Ответственность: продажа без указания разрешительных документов после вступления закона в силу влечёт административные штрафы.
Рекомендация: начните заполнение полей как можно раньше, чтобы:
избежать пиковых нагрузок на систему модерации в сентябре;
иметь запас времени на исправление возможных ошибок;
минимизировать риск пропуска дедлайна.
Готово? Проверьте ещё раз все карточки — убедитесь, что ничего не упустили. Ваша готовность к 1 октября защитит бизнес от штрафов и обеспечит бесперебойные продажи!
