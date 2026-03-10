Подписаться

ФЗ о платформенной экономике: чек‑лист по заполнению новых полей в карточках товаров

Пошаговый чек‑лист для селлеров: как заполнить новые поля в карточках товаров на маркетплейсах до 1 октября по ФЗ о платформенной экономике. Избегайте штрафов — следуйте инструкции по размещению сертификатов, регистрационных удостоверений и других разрешительных документов.