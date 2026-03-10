🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
ФЗ о платформенной экономике: чек‑лист по заполнению новых полей в карточках товаров

Пошаговый чек‑лист для селлеров: как заполнить новые поля в карточках товаров на маркетплейсах до 1 октября по ФЗ о платформенной экономике. Избегайте штрафов — следуйте инструкции по размещению сертификатов, регистрационных удостоверений и других разрешительных документов.

Чек‑лист: как заполнить новые поля в карточках товаров по ФЗ о платформенной экономике до 1 октября

С вступлением в силу ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ» требования к размещению разрешительных документов на маркетплейсах стали обязательными. Несоблюдение норм влечёт административную ответственность.

Чтобы избежать штрафов и обеспечить бесперебойные продажи, воспользуйтесь пошаговым чек‑листом.

Пошаговый алгоритм действий

Шаг 1. Изучите нормативную базу

  • ознакомьтесь с текстом ФЗ о платформенной экономике;

  • проверьте перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (согласно действующим нормативным актам).

Шаг 2. Проведите инвентаризацию ассортимента

  • выделите товары, для которых требуются разрешительные документы;

  • разделите их на категории: общие товары, медтехника, аптечный ассортимент и т. д.

Шаг 3. Зайдите в личный кабинет маркетплейса

  • найдите раздел с карточками товаров;

  • обратите внимание на обновлённые поля — они добавлены или обновлены для всех категорий.

Шаг 4. Заполните обязательные поля в карточках

В зависимости от категории товара укажите:

  • Для всех категорий:

    • поле «Сертификат или декларация соответствия» (приложите действующий документ в поддерживаемом формате).

  • Для медицинской техники:

    • «Регистрационное удостоверение РФ»;

    • дата регистрации удостоверения;

    • срок действия удостоверения;

    • данные представителя изготовителя (контактная и юридическая информация).

  • Для аптечного ассортимента:

    • «Регистрационный номер лекарственного средства».

Шаг 5. Проверьте корректность введённых данных

  • убедитесь, что все документы актуальны (не просрочены);

  • сверьте данные в карточках с информацией в разрешительных документах — они должны полностью совпадать;

  • проверьте, что файлы документов загружены в поддерживаемом формате и чётко читаются.

Шаг 6. Отправьте карточки на модерацию

  • после заполнения полей отправьте карточки на проверку;

  • отслеживайте статус модерации в личном кабинете.

Шаг 7. Внесите правки при необходимости

  • оперативно реагируйте на уведомления о доработке;

  • загрузите недостающие документы или исправьте ошибки в данных.

Шаг 8. Проконтролируйте статус всех карточек

  • убедитесь, что каждая карточка товара, требующего разрешительных документов, заполнена и прошла модерацию;

  • сформируйте чек‑лист выполненных задач для внутреннего контроля.

Важные напоминания

  • Дедлайн: все обязательные документы должны быть добавлены в карточки до 1 октября.

  • Ответственность: продажа без указания разрешительных документов после вступления закона в силу влечёт административные штрафы.

  • Рекомендация: начните заполнение полей как можно раньше, чтобы:

    • избежать пиковых нагрузок на систему модерации в сентябре;

    • иметь запас времени на исправление возможных ошибок;

    • минимизировать риск пропуска дедлайна.

Готово? Проверьте ещё раз все карточки — убедитесь, что ничего не упустили. Ваша готовность к 1 октября защитит бизнес от штрафов и обеспечит бесперебойные продажи!

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

