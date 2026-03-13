Маркировка по контрактному производству. Кто создает карточки товара в «Честном Знаке»

Разбираем правила маркировки при контрактном производстве: кто заказывает коды, создаёт карточки товара в системе «Честный Знак», как оптовому покупателю принимать коды через ЭДО. Пошаговая схема взаимодействия изготовителя и оптовика — соблюдайте требования законодательства и избегайте штрафов.

Вопрос: расскажите про маркировку по контрактному производству. Если изначально маркировка наносится на продукцию заводом‑изготовителем, а затем товар реализуется оптовому покупателю — должен ли оптовик заводить карточки товара в личном кабинете «Честного Знака»?

Краткий ответ: карточки товара и заказ кодов маркировки осуществляет заявитель, указанный в разрешительных документах. Если это завод‑изготовитель, то именно он создаёт карточки и заказывает коды. Оптовый покупатель регистрируется в системе «Честный Знак» и принимает коды электронно через УПД по ЭДО (в т. ч. через бесплатный ЭДО Лайт, встроенный в систему).

Кто отвечает за маркировку при контрактном производстве?

Ответственность за маркировку определяется заявителем в разрешительных документах (сертификатах соответствия, декларациях и т. д.). Чаще всего им выступает:

завод‑изготовитель;

заказчик производства (бренд, торговая сеть и т. п.).

От этого зависит, кто:

создаёт карточки товаров в «Честном Знаке»;

заказывает коды маркировки (КМ);

вводит коды в оборот.

Пошаговая схема работы при контрактном производстве

Этап 1. Завод‑изготовитель (заявитель):

Регистрируется в системе «Честный Знак». Создаёт карточки товаров в личном кабинете. Заказывает коды маркировки (КМ) на всю партию. Наносит КМ на продукцию (этикетки, упаковку). Вводит коды в оборот в системе. Формирует УПД с кодами маркировки и передаёт его оптовому покупателю через ЭДО.

Этап 2. Оптовый покупатель:

Регистрируется в «Честном Знаке» (если ещё не зарегистрирован). Получает УПД с кодами от завода‑изготовителя через ЭДО: может использовать бесплатный ЭДО Лайт , встроенный в личный кабинет «Честного Знака»;

по желанию подключает коммерческое ЭДО Сверяет полученные коды с фактическим количеством товара. Принимает коды электронно через подтверждение УПД в системе. После подтверждения УПД коды автоматически отображаются на балансе оптового покупателя в «Честном Знаке».

Важные нюансы и рекомендации

Карточки товара создаёт только заявитель — оптовик не должен дублировать их в своём ЛК.

УПД — основной документ для передачи прав собственности на маркированный товар. Без него приёмка кодов невозможна.

При использовании коммерческого ЭДО убедитесь, что оператор поддерживает формат УПД с кодами маркировки.

Сохраняйте подтверждённые УПД — они потребуются при проверках.

Регулярно сверяйте остатки в «Честном Знаке» с фактическими остатками на складе.

Что будет, если не соблюдать правила маркировки?

Несоблюдение порядка передачи кодов через ЭДО может привести к:

ошибкам в учёте — коды останутся на балансе изготовителя, хотя товар уже отгружен;

проблемам с реализацией — нельзя продать товар без корректного баланса кодов в системе;

штрафам за нарушение правил оборота маркированных товаров (ст. 15.12 КоАП РФ);

блокировке операций в «Честном Знаке» при выявлении расхождений.

Рекомендации для бизнеса

Заранее согласуйте схему маркировки с заводом‑изготовителем: кто выступает заявителем, кто создаёт карточки, как передаются коды.

Обучите сотрудников работе с УПД и ЭДО — особенно при переходе на маркированные товары.

Используйте автоматизацию : настройте интеграцию 1С с «Честным Знаком» и ЭДО для ускорения процессов.

Следите за обновлениями правил маркировки — требования могут меняться.

Храните архив УПД не менее 5 лет (срок проверок контролирующих органов).

Вывод: при контрактном производстве карточки товара создаёт заявитель (обычно завод‑изготовитель), а оптовик принимает коды через УПД по ЭДО. Соблюдение этой схемы гарантирует корректный учёт маркированных товаров и бесперебойный оборот продукции.