Маркировка по контрактному производству. Кто создает карточки товара в «Честном Знаке»
Вопрос: расскажите про маркировку по контрактному производству. Если изначально маркировка наносится на продукцию заводом‑изготовителем, а затем товар реализуется оптовому покупателю — должен ли оптовик заводить карточки товара в личном кабинете «Честного Знака»?
Краткий ответ: карточки товара и заказ кодов маркировки осуществляет заявитель, указанный в разрешительных документах. Если это завод‑изготовитель, то именно он создаёт карточки и заказывает коды. Оптовый покупатель регистрируется в системе «Честный Знак» и принимает коды электронно через УПД по ЭДО (в т. ч. через бесплатный ЭДО Лайт, встроенный в систему).
Кто отвечает за маркировку при контрактном производстве?
Ответственность за маркировку определяется заявителем в разрешительных документах (сертификатах соответствия, декларациях и т. д.). Чаще всего им выступает:
завод‑изготовитель;
заказчик производства (бренд, торговая сеть и т. п.).
От этого зависит, кто:
создаёт карточки товаров в «Честном Знаке»;
заказывает коды маркировки (КМ);
вводит коды в оборот.
Пошаговая схема работы при контрактном производстве
Этап 1. Завод‑изготовитель (заявитель):
Регистрируется в системе «Честный Знак».
Создаёт карточки товаров в личном кабинете.
Заказывает коды маркировки (КМ) на всю партию.
Наносит КМ на продукцию (этикетки, упаковку).
Вводит коды в оборот в системе.
Формирует УПД с кодами маркировки и передаёт его оптовому покупателю через ЭДО.
Этап 2. Оптовый покупатель:
Регистрируется в «Честном Знаке» (если ещё не зарегистрирован).
Получает УПД с кодами от завода‑изготовителя через ЭДО:
может использовать бесплатный ЭДО Лайт, встроенный в личный кабинет «Честного Знака»;
по желанию подключает коммерческое ЭДО
Сверяет полученные коды с фактическим количеством товара.
Принимает коды электронно через подтверждение УПД в системе.
После подтверждения УПД коды автоматически отображаются на балансе оптового покупателя в «Честном Знаке».
Важные нюансы и рекомендации
Карточки товара создаёт только заявитель — оптовик не должен дублировать их в своём ЛК.
УПД — основной документ для передачи прав собственности на маркированный товар. Без него приёмка кодов невозможна.
При использовании коммерческого ЭДО убедитесь, что оператор поддерживает формат УПД с кодами маркировки.
Сохраняйте подтверждённые УПД — они потребуются при проверках.
Регулярно сверяйте остатки в «Честном Знаке» с фактическими остатками на складе.
Что будет, если не соблюдать правила маркировки?
Несоблюдение порядка передачи кодов через ЭДО может привести к:
ошибкам в учёте — коды останутся на балансе изготовителя, хотя товар уже отгружен;
проблемам с реализацией — нельзя продать товар без корректного баланса кодов в системе;
штрафам за нарушение правил оборота маркированных товаров (ст. 15.12 КоАП РФ);
блокировке операций в «Честном Знаке» при выявлении расхождений.
Рекомендации для бизнеса
Заранее согласуйте схему маркировки с заводом‑изготовителем: кто выступает заявителем, кто создаёт карточки, как передаются коды.
Обучите сотрудников работе с УПД и ЭДО — особенно при переходе на маркированные товары.
Используйте автоматизацию: настройте интеграцию 1С с «Честным Знаком» и ЭДО для ускорения процессов.
Следите за обновлениями правил маркировки — требования могут меняться.
Храните архив УПД не менее 5 лет (срок проверок контролирующих органов).
Вывод: при контрактном производстве карточки товара создаёт заявитель (обычно завод‑изготовитель), а оптовик принимает коды через УПД по ЭДО. Соблюдение этой схемы гарантирует корректный учёт маркированных товаров и бесперебойный оборот продукции.
