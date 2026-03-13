КПП БСН моб
Маркировка товаров

Маркировка по контрактному производству. Кто создает карточки товара в «Честном Знаке»

Разбираем правила маркировки при контрактном производстве: кто заказывает коды, создаёт карточки товара в системе «Честный Знак», как оптовому покупателю принимать коды через ЭДО. Пошаговая схема взаимодействия изготовителя и оптовика — соблюдайте требования законодательства и избегайте штрафов.

Материал в помощь: маркировка при контрактном производстве — правила для изготовителя и оптовика

Вопрос: расскажите про маркировку по контрактному производству. Если изначально маркировка наносится на продукцию заводом‑изготовителем, а затем товар реализуется оптовому покупателю — должен ли оптовик заводить карточки товара в личном кабинете «Честного Знака»?

Краткий ответ: карточки товара и заказ кодов маркировки осуществляет заявитель, указанный в разрешительных документах. Если это завод‑изготовитель, то именно он создаёт карточки и заказывает коды. Оптовый покупатель регистрируется в системе «Честный Знак» и принимает коды электронно через УПД по ЭДО (в т. ч. через бесплатный ЭДО Лайт, встроенный в систему).

Кто отвечает за маркировку при контрактном производстве?

Ответственность за маркировку определяется заявителем в разрешительных документах (сертификатах соответствия, декларациях и т. д.). Чаще всего им выступает:

  • завод‑изготовитель;

  • заказчик производства (бренд, торговая сеть и т. п.).

От этого зависит, кто:

  • создаёт карточки товаров в «Честном Знаке»;

  • заказывает коды маркировки (КМ);

  • вводит коды в оборот.

Пошаговая схема работы при контрактном производстве

Этап 1. Завод‑изготовитель (заявитель):

  1. Регистрируется в системе «Честный Знак».

  2. Создаёт карточки товаров в личном кабинете.

  3. Заказывает коды маркировки (КМ) на всю партию.

  4. Наносит КМ на продукцию (этикетки, упаковку).

  5. Вводит коды в оборот в системе.

  6. Формирует УПД с кодами маркировки и передаёт его оптовому покупателю через ЭДО.

Этап 2. Оптовый покупатель:

  1. Регистрируется в «Честном Знаке» (если ещё не зарегистрирован).

  2. Получает УПД с кодами от завода‑изготовителя через ЭДО:

    • может использовать бесплатный ЭДО Лайт, встроенный в личный кабинет «Честного Знака»;

    • по желанию подключает коммерческое ЭДО

  3. Сверяет полученные коды с фактическим количеством товара.

  4. Принимает коды электронно через подтверждение УПД в системе.

  5. После подтверждения УПД коды автоматически отображаются на балансе оптового покупателя в «Честном Знаке».

Важные нюансы и рекомендации

  • Карточки товара создаёт только заявитель — оптовик не должен дублировать их в своём ЛК.

  • УПД — основной документ для передачи прав собственности на маркированный товар. Без него приёмка кодов невозможна.

  • При использовании коммерческого ЭДО убедитесь, что оператор поддерживает формат УПД с кодами маркировки.

  • Сохраняйте подтверждённые УПД — они потребуются при проверках.

  • Регулярно сверяйте остатки в «Честном Знаке» с фактическими остатками на складе.

Что будет, если не соблюдать правила маркировки?

Несоблюдение порядка передачи кодов через ЭДО может привести к:

  • ошибкам в учёте — коды останутся на балансе изготовителя, хотя товар уже отгружен;

  • проблемам с реализацией — нельзя продать товар без корректного баланса кодов в системе;

  • штрафам за нарушение правил оборота маркированных товаров (ст. 15.12 КоАП РФ);

  • блокировке операций в «Честном Знаке» при выявлении расхождений.

Рекомендации для бизнеса

  • Заранее согласуйте схему маркировки с заводом‑изготовителем: кто выступает заявителем, кто создаёт карточки, как передаются коды.

  • Обучите сотрудников работе с УПД и ЭДО — особенно при переходе на маркированные товары.

  • Используйте автоматизацию: настройте интеграцию 1С с «Честным Знаком» и ЭДО для ускорения процессов.

  • Следите за обновлениями правил маркировки — требования могут меняться.

  • Храните архив УПД не менее 5 лет (срок проверок контролирующих органов).

Вывод: при контрактном производстве карточки товара создаёт заявитель (обычно завод‑изготовитель), а оптовик принимает коды через УПД по ЭДО. Соблюдение этой схемы гарантирует корректный учёт маркированных товаров и бесперебойный оборот продукции.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

59 постов

