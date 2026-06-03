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Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Расширение маркировки «Честный Знак» с 01.09.2026 года, что ждет производителей и продавцов товаров личной гигиены и парфюмерно-косметической продукции

С 1 сентября 2026 года вводится обязательная маркировка «Честный Знак» для товаров личной гигиены и косметики (Постановление № 656). Разбираем этапы внедрения, перечень товаров и рекомендации по подготовке бизнеса. Узнайте, как избежать штрафов и подготовиться заранее!

Правительство РФ утвердило расширение системы обязательной маркировки «Честный Знак» на товары личной гигиены и парфюмерно‑косметическую продукцию. Соответствующие изменения закреплены в Постановлении № 656 от 30.05.2026.

Это значит, что производители, импортёры, поставщики и продавцы указанных товаров должны заранее подготовиться к новым требованиям — иначе рискуют столкнуться со штрафами и остановкой продаж.

Какие товары попадают под новую маркировку?

С 2026 года под обязательную маркировку попадают не только косметические средства, но и широкий перечень повседневных товаров:

  • зубные щётки и зубные нити;

  • туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки;

  • ватные палочки и ватные диски;

  • расчёски и щётки для волос;

  • женские гигиенические средства;

  • помазки для бритья;

  • губки, мочалки и пемза;

  • маникюрные и педикюрные наборы;

  • пинцеты, массажёры и другие товары личной гигиены.

Этапы внедрения маркировки: чёткий план действий

Разберём ключевые даты и требования — чтобы вы могли составить график подготовки:

  1. 1 сентября 2026 года — обязательная регистрация всех участников оборота в системе «Честный Знак».

  2. 1 октября 2026 года — старт обязательной маркировки туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец.

  3. 1 ноября 2026 года — маркировка зубных щёток, зубных нитей, расчёсок, прокладок, пинцетов, мочалок, маникюрных наборов и других товаров из перечня.

  4. До 31 октября 2027 года — разрешается реализация немаркированных остатков с последующей маркировкой и вводом в оборот.

  5. 1 ноября 2027 года:

    • переход на электронный документооборот (ЭДО) и объёмно‑сортовой учёт (ОСУ);

    • в УПД нужно будет указывать количество товара и GTIN;

    • вводится обязательный вывод товаров из оборота через кассу.

  6. 1 июля 2030 года — переход на поэкземплярный учёт (ПЭУ): все коды маркировки должны передаваться в документах.

Что делать бизнесу уже сейчас?

Практика предыдущих этапов маркировки показывает: чем ближе дата запуска, тем сложнее подключить оборудование, настроить ЭДО и интегрировать систему с учётными программами. Чтобы избежать проблем, начните подготовку заранее:

  • Проведите аудит ассортимента — выделите товары, которые попадут под новые требования.

  • Зарегистрируйтесь в системе «Честный Знак» — сделайте это до 1 сентября 2026 года.

  • Обновите оборудование:

    • принтеры для печати кодов маркировки;

    • сканеры для считывания DataMatrix;

    • онлайн‑кассы с поддержкой вывода из оборота.

  • Настройте ЭДО — выберите оператора и протестируйте обмен документами с контрагентами.

  • Интегрируйте учётные системы (1С, ERP и т. д.) с «Честным Знаком» для автоматического обмена данными.

  • Обучите персонал — расскажите сотрудникам, как работать с маркированными товарами на всех этапах: приёмка, перемещение, продажа, возврат.

  • Разработайте план маркировки остатков — решите, как будете маркировать нераспроданные товары до 31 октября 2027 года.

Почему важно подготовиться заранее?

Несоблюдение требований маркировки влечёт:

  • штрафы для юрлиц — до 300 000 руб. за производство или продажу немаркированных товаров;

  • конфискацию немаркированной продукции;

  • блокировку на маркетплейсах и отказ в приёмке товара крупными ритейлерами;

  • репутационные риски и потерю доверия покупателей.

Расширение «Честного Знака» на товары личной гигиены — серьёзный вызов для бизнеса, но при грамотной подготовке он станет возможностью оптимизировать учёт и повысить доверие потребителей. Начните подготовку уже сегодня: изучите требования, обновите оборудование и настройте процессы. Так вы избежите штрафов и обеспечите бесперебойную работу компании в новых условиях.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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