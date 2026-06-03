Расширение маркировки «Честный Знак» с 01.09.2026 года, что ждет производителей и продавцов товаров личной гигиены и парфюмерно-косметической продукции

Правительство РФ утвердило расширение системы обязательной маркировки «Честный Знак» на товары личной гигиены и парфюмерно‑косметическую продукцию. Соответствующие изменения закреплены в Постановлении № 656 от 30.05.2026.

Это значит, что производители, импортёры, поставщики и продавцы указанных товаров должны заранее подготовиться к новым требованиям — иначе рискуют столкнуться со штрафами и остановкой продаж.