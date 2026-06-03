Расширение маркировки «Честный Знак» с 01.09.2026 года, что ждет производителей и продавцов товаров личной гигиены и парфюмерно-косметической продукции

Правительство РФ утвердило расширение системы обязательной маркировки «Честный Знак» на товары личной гигиены и парфюмерно‑косметическую продукцию. Соответствующие изменения закреплены в Постановлении № 656 от 30.05.2026.
Это значит, что производители, импортёры, поставщики и продавцы указанных товаров должны заранее подготовиться к новым требованиям — иначе рискуют столкнуться со штрафами и остановкой продаж.
Какие товары попадают под новую маркировку?
С 2026 года под обязательную маркировку попадают не только косметические средства, но и широкий перечень повседневных товаров:
зубные щётки и зубные нити;
туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки;
ватные палочки и ватные диски;
расчёски и щётки для волос;
женские гигиенические средства;
помазки для бритья;
губки, мочалки и пемза;
маникюрные и педикюрные наборы;
пинцеты, массажёры и другие товары личной гигиены.
Этапы внедрения маркировки: чёткий план действий
Разберём ключевые даты и требования — чтобы вы могли составить график подготовки:
1 сентября 2026 года — обязательная регистрация всех участников оборота в системе «Честный Знак».
1 октября 2026 года — старт обязательной маркировки туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец.
1 ноября 2026 года — маркировка зубных щёток, зубных нитей, расчёсок, прокладок, пинцетов, мочалок, маникюрных наборов и других товаров из перечня.
До 31 октября 2027 года — разрешается реализация немаркированных остатков с последующей маркировкой и вводом в оборот.
1 ноября 2027 года:
переход на электронный документооборот (ЭДО) и объёмно‑сортовой учёт (ОСУ);
в УПД нужно будет указывать количество товара и GTIN;
вводится обязательный вывод товаров из оборота через кассу.
1 июля 2030 года — переход на поэкземплярный учёт (ПЭУ): все коды маркировки должны передаваться в документах.
Что делать бизнесу уже сейчас?
Практика предыдущих этапов маркировки показывает: чем ближе дата запуска, тем сложнее подключить оборудование, настроить ЭДО и интегрировать систему с учётными программами. Чтобы избежать проблем, начните подготовку заранее:
Проведите аудит ассортимента — выделите товары, которые попадут под новые требования.
Зарегистрируйтесь в системе «Честный Знак» — сделайте это до 1 сентября 2026 года.
Обновите оборудование:
принтеры для печати кодов маркировки;
сканеры для считывания DataMatrix;
онлайн‑кассы с поддержкой вывода из оборота.
Настройте ЭДО — выберите оператора и протестируйте обмен документами с контрагентами.
Интегрируйте учётные системы (1С, ERP и т. д.) с «Честным Знаком» для автоматического обмена данными.
Обучите персонал — расскажите сотрудникам, как работать с маркированными товарами на всех этапах: приёмка, перемещение, продажа, возврат.
Разработайте план маркировки остатков — решите, как будете маркировать нераспроданные товары до 31 октября 2027 года.
Почему важно подготовиться заранее?
Несоблюдение требований маркировки влечёт:
штрафы для юрлиц — до 300 000 руб. за производство или продажу немаркированных товаров;
конфискацию немаркированной продукции;
блокировку на маркетплейсах и отказ в приёмке товара крупными ритейлерами;
репутационные риски и потерю доверия покупателей.
Расширение «Честного Знака» на товары личной гигиены — серьёзный вызов для бизнеса, но при грамотной подготовке он станет возможностью оптимизировать учёт и повысить доверие потребителей. Начните подготовку уже сегодня: изучите требования, обновите оборудование и настройте процессы. Так вы избежите штрафов и обеспечите бесперебойную работу компании в новых условиях.
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