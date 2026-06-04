Обязательная маркировка удобрений в «Честном Знаке». Сроки, правила и пошаговая инструкция для бизнеса

С 1 ноября 2026 года в России вводится обязательная маркировка минеральных и химических удобрений в потребительской упаковке через систему «Честный Знак». Правительство РФ утвердило соответствующее постановление, цель которого — сократить долю нелегальной продукции на рынке. По оценкам ВШЭ, сейчас она достигает 20 %.
Сроки внедрения маркировки удобрений в системе «Честный Знак»
Разберём ключевые даты и этапы перехода на обязательную маркировку:
До 31 августа 2026 года: добровольный эксперимент по маркировке. В нём уже участвуют более 4,2 тыс. производителей, импортёров, оптовых и розничных продавцов — это отличная возможность протестировать процессы заранее.
1 сентября 2026 года: старт обязательной регистрации всех участников оборота в системе «Честный Знак».
1 ноября 2026 года: начало обязательного нанесения цифровых кодов на удобрения при вводе в оборот.
1 ноября 2027 года: крайний срок для продажи немаркированных остатков, произведённых до 1 ноября 2026 года. После этой даты в обороте останутся только маркированные товары.
Какие удобрения попадут под обязательную маркировку
Под требования маркировки попадают:
минеральные удобрения с азотом, фосфором и калием (NPK‑удобрения);
комплексные и однокомпонентные минеральные удобрения;
химические удобрения различного состава;
агрохимикаты в потребительской упаковке;
продукция в таблетках, гранулах, порошках или жидких формах в упаковках массой не более 10 кг.
Пошаговое руководство: как бизнесу подготовиться к маркировке удобрений
Чтобы успешно перейти на новую систему, участникам рынка необходимо выполнить следующие шаги:
Провести аудит ассортимента. Выявить все позиции, подпадающие под требования маркировки (удобрения в упаковке до 10 кг).
Зарегистрироваться в системе «Честный Знак». Сделать это нужно до 1 сентября 2026 года. Для регистрации потребуется:
квалифицированная электронная подпись (КЭП);
подтверждённая учётная запись на «Госуслугах»;
доступ к личному кабинету системы «Честный знак».
Наладить процесс нанесения цифровых кодов. Производителям и импортёрам необходимо:
заказать коды маркировки в системе;
приобрести и интегрировать оборудование для нанесения маркировки (принтеры, аппликаторы, сканеры);
настроить учёт маркированных товаров в учётной системе предприятия.
Обучить персонал. Провести инструктаж для сотрудников, отвечающих за:
заказ и нанесение кодов;
ввод данных в систему «Честный знак»;
логистику и продажу маркированной продукции.
Проработать остатки немаркированной продукции. До 1 ноября 2027 года разрешено продавать удобрения, произведённые до 1 ноября 2026 года, без маркировки. Рекомендуется:
провести полную инвентаризацию текущих запасов;
составить план продаж, чтобы реализовать немаркированные остатки до дедлайна.
Принять участие в добровольном эксперименте. Если компания ещё не участвует в нём, стоит подключиться до 31 августа 2026 года, чтобы:
отработать схемы взаимодействия с системой;
выявить и устранить возможные сложности заранее;
получить консультации от операторов системы.
Обновить договоры с контрагентами. Внести изменения в соглашения, касающиеся:
передачи данных о маркированных товарах;
ответственности за нарушение правил оборота маркированной продукции;
порядка работы с кодами маркировки.
Обязательная маркировка удобрений — важный шаг к цифровизации агрохимического рынка и повышению его прозрачности. Своевременная подготовка позволит компаниям:
избежать штрафов за несоблюдение новых требований;
оптимизировать бизнес‑процессы под новые правила;
укрепить доверие клиентов и партнёров;
получить конкурентное преимущество на рынке.
Рекомендация: начните подготовку уже сейчас — зарегистрируйтесь в добровольном эксперименте, проведите аудит ассортимента и обучите ключевых сотрудников. Это поможет плавно перейти на новую систему и минимизировать риски.
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