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Евгения Задорожная
Маркировка товаров

Обязательная маркировка удобрений в «Честном Знаке». Сроки, правила и пошаговая инструкция для бизнеса

Обязательная маркировка удобрений в системе «Честный Знак» с 2026 года. Сроки внедрения, список товаров под маркировку, пошаговое руководство для производителей, импортёров и продавцов. Как подготовиться бизнесу к новым требованиям?

С 1 ноября 2026 года в России вводится обязательная маркировка минеральных и химических удобрений в потребительской упаковке через систему «Честный Знак». Правительство РФ утвердило соответствующее постановление, цель которого — сократить долю нелегальной продукции на рынке. По оценкам ВШЭ, сейчас она достигает 20 %.

Сроки внедрения маркировки удобрений в системе «Честный Знак»

Разберём ключевые даты и этапы перехода на обязательную маркировку:

  • До 31 августа 2026 года: добровольный эксперимент по маркировке. В нём уже участвуют более 4,2 тыс. производителей, импортёров, оптовых и розничных продавцов — это отличная возможность протестировать процессы заранее.

  • 1 сентября 2026 года: старт обязательной регистрации всех участников оборота в системе «Честный Знак».

  • 1 ноября 2026 года: начало обязательного нанесения цифровых кодов на удобрения при вводе в оборот.

  • 1 ноября 2027 года: крайний срок для продажи немаркированных остатков, произведённых до 1 ноября 2026 года. После этой даты в обороте останутся только маркированные товары.

Какие удобрения попадут под обязательную маркировку

Под требования маркировки попадают:

  • минеральные удобрения с азотом, фосфором и калием (NPK‑удобрения);

  • комплексные и однокомпонентные минеральные удобрения;

  • химические удобрения различного состава;

  • агрохимикаты в потребительской упаковке;

  • продукция в таблетках, гранулах, порошках или жидких формах в упаковках массой не более 10 кг.

Пошаговое руководство: как бизнесу подготовиться к маркировке удобрений

Чтобы успешно перейти на новую систему, участникам рынка необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Провести аудит ассортимента. Выявить все позиции, подпадающие под требования маркировки (удобрения в упаковке до 10 кг).

  2. Зарегистрироваться в системе «Честный Знак». Сделать это нужно до 1 сентября 2026 года. Для регистрации потребуется:

    • квалифицированная электронная подпись (КЭП);

    • подтверждённая учётная запись на «Госуслугах»;

    • доступ к личному кабинету системы «Честный знак».

  3. Наладить процесс нанесения цифровых кодов. Производителям и импортёрам необходимо:

    • заказать коды маркировки в системе;

    • приобрести и интегрировать оборудование для нанесения маркировки (принтеры, аппликаторы, сканеры);

    • настроить учёт маркированных товаров в учётной системе предприятия.

  4. Обучить персонал. Провести инструктаж для сотрудников, отвечающих за:

    • заказ и нанесение кодов;

    • ввод данных в систему «Честный знак»;

    • логистику и продажу маркированной продукции.

  5. Проработать остатки немаркированной продукции. До 1 ноября 2027 года разрешено продавать удобрения, произведённые до 1 ноября 2026 года, без маркировки. Рекомендуется:

    • провести полную инвентаризацию текущих запасов;

    • составить план продаж, чтобы реализовать немаркированные остатки до дедлайна.

  6. Принять участие в добровольном эксперименте. Если компания ещё не участвует в нём, стоит подключиться до 31 августа 2026 года, чтобы:

    • отработать схемы взаимодействия с системой;

    • выявить и устранить возможные сложности заранее;

    • получить консультации от операторов системы.

  7. Обновить договоры с контрагентами. Внести изменения в соглашения, касающиеся:

    • передачи данных о маркированных товарах;

    • ответственности за нарушение правил оборота маркированной продукции;

    • порядка работы с кодами маркировки.

Обязательная маркировка удобрений — важный шаг к цифровизации агрохимического рынка и повышению его прозрачности. Своевременная подготовка позволит компаниям:

  • избежать штрафов за несоблюдение новых требований;

  • оптимизировать бизнес‑процессы под новые правила;

  • укрепить доверие клиентов и партнёров;

  • получить конкурентное преимущество на рынке.

Рекомендация: начните подготовку уже сейчас — зарегистрируйтесь в добровольном эксперименте, проведите аудит ассортимента и обучите ключевых сотрудников. Это поможет плавно перейти на новую систему и минимизировать риски.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

7 подписчиков130 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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