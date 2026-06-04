Обязательная маркировка удобрений в «Честном Знаке». Сроки, правила и пошаговая инструкция для бизнеса

До 31 августа 2026 года: добровольный эксперимент по маркировке. В нём уже участвуют более 4,2 тыс. производителей, импортёров, оптовых и розничных продавцов — это отличная возможность протестировать процессы заранее.

1 сентября 2026 года: старт обязательной регистрации всех участников оборота в системе «Честный Знак».

1 ноября 2026 года: начало обязательного нанесения цифровых кодов на удобрения при вводе в оборот.