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Евгения Задорожная
Маркировка товаров

МОД в «Честном Знаке», как добавить ФИАС ID и КПП до 15 июня 2026 и избежать ошибок при выводе товара из оборота

Узнайте, как правильно указать МОД (Место Осуществления Деятельности) в системе «Честный Знак». Пошаговая инструкция, где взять ФИАС ID, какие сроки и риски. Избегайте ошибок при выводе товаров из оборота!

⚠️ Важное предупреждение для бизнеса. С 15 июня 2026 года система маркировки «Честный Знак» начнёт блокировать или выдавать ошибки при операциях «Вывод из оборота» (розничная реализация, дистанционная продажа, демонстрационные образцы), если в профиле компании не указано Место Осуществления Деятельности (МОД) с корректным ФИАС ID и КПП.

Эта статья — практическое руководство для производителей и продавцов товаров лёгкой промышленности. Здесь вы найдёте понятную пошаговую инструкцию, объяснение терминов и подсказки, чтобы быстро разобраться в требованиях и защитить бизнес от сбоев в работе.

Почему это важно, новые правила маркировки с 2026 года

С 1 марта 2026 года в силу вступило требование ПП РФ №2192 от 29.12.2025: все участники оборота товаров лёгкой промышленности обязаны указывать в системе маркировки данные о Месте Осуществления Деятельности (МОД), включая ФИАС ID (уникальный идентификатор адреса) и КПП (код причины постановки на учёт).

Ключевой момент: правило распространяется не только на новых участников рынка. Если ваша компания была зарегистрирована в «Честный Знак» до 1 марта 2026 года, вы обязаны актуализировать данные в профиле — иначе с 15 июня операции по выводу товара из оборота будут обрабатываться с ошибкой.

Что такое МОД и ФИАС ID: простыми словами

  • МОД (Место Осуществления Деятельности) — это юридически подтверждённый адрес, по которому фактически ведётся деятельность компании. В системе маркировки он нужен, чтобы однозначно идентифицировать источник оборота товаров.

  • ФИАС ID — это уникальный номер адреса в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Он исключает путаницу при совпадающих названиях улиц или домов.

  • КПП — код причины постановки на учёт, который присваивается юридическому лицу при регистрации в налоговых органах (для ООО).

Как проверить, заполнен ли МОД в вашем профиле

  1. Войдите в личный кабинет на портале «Честный Знак».

  2. Перейдите в раздел: Профиль → МОД.

  3. Оцените статус данных:

    • Если вкладка пустая или отображаются прочерки — МОД не указан.

    • Если отсутствует ФИАС ID или КПП — данные неполные.

    • Если все поля заполнены и статус «Подтверждено» — вы в безопасности.

Пошаговая инструкция: как добавить МОД в «Честный Знак»

Следуйте алгоритму, чтобы избежать ошибок и успеть до 15 июня 2026 года:

1️⃣ Авторизуйтесь в личном кабинете «Честный Знак».
2️⃣ Перейдите в раздел: Профиль → МОД.
3️⃣ Выберите товарную группу: «Лёгкая промышленность».
4️⃣ Нажмите кнопку «Добавить».
5️⃣ Заполните обязательные поля:

  • КПП (для ООО; для ИП это поле может не требоваться — проверьте актуальную справку на портале).

  • ФИАС ID (его нужно заранее найти на официальном сервисе ФНС).
    6️⃣ Сохраните изменения и дождитесь подтверждения статуса.

📌 Где найти ФИАС ID?
Воспользуйтесь официальным сервисом ФНС. Введите точный адрес компании, выберите подходящий вариант из списка — система покажет ФИАС ID. Скопируйте его и вставьте в профиль «Честный Знак».

Интеграция с учётными системами: 1С, МойСклад и другие

Если вы используете 1С, МойСклад или иные товароучётные решения, после внесения изменений в «Честный Знак» обязательно:

  • Обновите справочники адресов и контрагентов.

  • Выполните синхронизацию данных между учётной системой и «Честный Знак».

  • Проверьте тестовую операцию «Вывод из оборота», чтобы убедиться, что система не выдаёт ошибок.

Это критически важный этап: многие сбои возникают именно из‑за рассинхронизации данных между внутренними системами и порталом маркировки.

Частые ошибки и как их избежать

Ошибка

Как предотвратить

Не указан ФИАС ID

Всегда проверяйте адрес через сервис ФНС и копируйте ID точно, без пробелов и лишних символов.

Указан устаревший КПП

Сверьте КПП с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. При смене юридического адреса КПП может измениться.

Заполнен МОД для другой товарной группы

Убедитесь, что добавляете МОД именно для «Лёгкой промышленности», а не для других категорий.

Рассинхронизация с 1С/МойСклад

После изменений в «Честный Знак» сразу запускайте обновление справочников и синхронизацию.

Дедлайны и риски: почему нельзя откладывать

  • 1 марта 2026: начало действия требования о заполнении МОД.

  • 15 июня 2026: старт блокировок операций «Вывод из оборота» при отсутствии МОД.

Последствия промедления:

  • Ошибки при оформлении розничных продаж и дистанционных заказов.

  • Сбои в работе с демонстрационными образцами.

  • Потеря времени на срочное исправление данных в пик операционной активности.

Заключение и следующий шаг

Заполнение МОД — это не бюрократическая формальность, а необходимое условие для бесперебойной работы с маркированными товарами. Потратив всего 5–10 минут на проверку и актуализацию данных сейчас, вы обезопасите бизнес от простоев и штрафов в будущем.

Рекомендация: поставьте напоминание в календаре на 10 июня 2026 года — ещё раз проверьте статус МОД и синхронизацию с учётными системами.

Сохраняйте эту инструкцию в закладках и делитесь с коллегами — она поможет всем участникам цепочки оборота товаров лёгкой промышленности подготовиться к изменениям вовремя и без стресса. 🇷🇺📦

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

7 подписчиков137 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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