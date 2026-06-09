МОД в «Честном Знаке», как добавить ФИАС ID и КПП до 15 июня 2026 и избежать ошибок при выводе товара из оборота

⚠️ Важное предупреждение для бизнеса. С 15 июня 2026 года система маркировки «Честный Знак» начнёт блокировать или выдавать ошибки при операциях «Вывод из оборота» (розничная реализация, дистанционная продажа, демонстрационные образцы), если в профиле компании не указано Место Осуществления Деятельности (МОД) с корректным ФИАС ID и КПП.

Эта статья — практическое руководство для производителей и продавцов товаров лёгкой промышленности. Здесь вы найдёте понятную пошаговую инструкцию, объяснение терминов и подсказки, чтобы быстро разобраться в требованиях и защитить бизнес от сбоев в работе.