МОД в «Честном Знаке», как добавить ФИАС ID и КПП до 15 июня 2026 и избежать ошибок при выводе товара из оборота

⚠️ Важное предупреждение для бизнеса. С 15 июня 2026 года система маркировки «Честный Знак» начнёт блокировать или выдавать ошибки при операциях «Вывод из оборота» (розничная реализация, дистанционная продажа, демонстрационные образцы), если в профиле компании не указано Место Осуществления Деятельности (МОД) с корректным ФИАС ID и КПП.
Эта статья — практическое руководство для производителей и продавцов товаров лёгкой промышленности. Здесь вы найдёте понятную пошаговую инструкцию, объяснение терминов и подсказки, чтобы быстро разобраться в требованиях и защитить бизнес от сбоев в работе.
Почему это важно, новые правила маркировки с 2026 года
С 1 марта 2026 года в силу вступило требование ПП РФ №2192 от 29.12.2025: все участники оборота товаров лёгкой промышленности обязаны указывать в системе маркировки данные о Месте Осуществления Деятельности (МОД), включая ФИАС ID (уникальный идентификатор адреса) и КПП (код причины постановки на учёт).
Ключевой момент: правило распространяется не только на новых участников рынка. Если ваша компания была зарегистрирована в «Честный Знак» до 1 марта 2026 года, вы обязаны актуализировать данные в профиле — иначе с 15 июня операции по выводу товара из оборота будут обрабатываться с ошибкой.
Что такое МОД и ФИАС ID: простыми словами
МОД (Место Осуществления Деятельности) — это юридически подтверждённый адрес, по которому фактически ведётся деятельность компании. В системе маркировки он нужен, чтобы однозначно идентифицировать источник оборота товаров.
ФИАС ID — это уникальный номер адреса в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Он исключает путаницу при совпадающих названиях улиц или домов.
КПП — код причины постановки на учёт, который присваивается юридическому лицу при регистрации в налоговых органах (для ООО).
Как проверить, заполнен ли МОД в вашем профиле
Войдите в личный кабинет на портале «Честный Знак».
Перейдите в раздел: Профиль → МОД.
Оцените статус данных:
Если вкладка пустая или отображаются прочерки — МОД не указан.
Если отсутствует ФИАС ID или КПП — данные неполные.
Если все поля заполнены и статус «Подтверждено» — вы в безопасности.
Пошаговая инструкция: как добавить МОД в «Честный Знак»
Следуйте алгоритму, чтобы избежать ошибок и успеть до 15 июня 2026 года:
1️⃣ Авторизуйтесь в личном кабинете «Честный Знак».
2️⃣ Перейдите в раздел: Профиль → МОД.
3️⃣ Выберите товарную группу: «Лёгкая промышленность».
4️⃣ Нажмите кнопку «Добавить».
5️⃣ Заполните обязательные поля:
КПП (для ООО; для ИП это поле может не требоваться — проверьте актуальную справку на портале).
ФИАС ID (его нужно заранее найти на официальном сервисе ФНС).
6️⃣ Сохраните изменения и дождитесь подтверждения статуса.
📌 Где найти ФИАС ID?
Воспользуйтесь официальным сервисом ФНС. Введите точный адрес компании, выберите подходящий вариант из списка — система покажет ФИАС ID. Скопируйте его и вставьте в профиль «Честный Знак».
Интеграция с учётными системами: 1С, МойСклад и другие
Если вы используете 1С, МойСклад или иные товароучётные решения, после внесения изменений в «Честный Знак» обязательно:
Обновите справочники адресов и контрагентов.
Выполните синхронизацию данных между учётной системой и «Честный Знак».
Проверьте тестовую операцию «Вывод из оборота», чтобы убедиться, что система не выдаёт ошибок.
Это критически важный этап: многие сбои возникают именно из‑за рассинхронизации данных между внутренними системами и порталом маркировки.
Частые ошибки и как их избежать
Ошибка
Как предотвратить
Не указан ФИАС ID
Всегда проверяйте адрес через сервис ФНС и копируйте ID точно, без пробелов и лишних символов.
Указан устаревший КПП
Сверьте КПП с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. При смене юридического адреса КПП может измениться.
Заполнен МОД для другой товарной группы
Убедитесь, что добавляете МОД именно для «Лёгкой промышленности», а не для других категорий.
Рассинхронизация с 1С/МойСклад
После изменений в «Честный Знак» сразу запускайте обновление справочников и синхронизацию.
Дедлайны и риски: почему нельзя откладывать
1 марта 2026: начало действия требования о заполнении МОД.
15 июня 2026: старт блокировок операций «Вывод из оборота» при отсутствии МОД.
Последствия промедления:
Ошибки при оформлении розничных продаж и дистанционных заказов.
Сбои в работе с демонстрационными образцами.
Потеря времени на срочное исправление данных в пик операционной активности.
Заключение и следующий шаг
Заполнение МОД — это не бюрократическая формальность, а необходимое условие для бесперебойной работы с маркированными товарами. Потратив всего 5–10 минут на проверку и актуализацию данных сейчас, вы обезопасите бизнес от простоев и штрафов в будущем.
✅ Рекомендация: поставьте напоминание в календаре на 10 июня 2026 года — ещё раз проверьте статус МОД и синхронизацию с учётными системами.
Сохраняйте эту инструкцию в закладках и делитесь с коллегами — она поможет всем участникам цепочки оборота товаров лёгкой промышленности подготовиться к изменениям вовремя и без стресса. 🇷🇺📦
Начать дискуссию