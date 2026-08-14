С 21 августа 2026 года начнут действовать обновлённые типовые формы договоров с оператором системы «Честный ЗНАК». Нормативная база — приказ Минпромторга России от 19.06.2026 № 2994.

🧐 Изменения затронут 7 товарных категорий — в совокупности это солидная доля маркируемого ассортимента: ориентировочно 35–40 % в портфеле компаний, работающих с разными группами товаров. Речь идёт о:



✅ обуви;

✅ шинах;

✅ фототоварах;

✅ духах и туалетной воде;

✅ товарах лёгкой промышленности;

✅ БАД;

✅ спортивном питании.

Хорошая новость: прямо сейчас ничего кардинально менять в рабочих процессах не придётся. Но есть обязательное действие, без которого дальше работать будет проблематично.



🔑 Главное действие: после 21 августа нужно авторизоваться в личном кабинете «Честного ЗНАКа» и подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору. На выполнение этого требования отводится всего 7 рабочих дней. Если не успеть, могут возникнуть сложности с получением кодов маркировки и легальным вводом продукции в оборот.



❗️ Обратите внимание: право подписи допсоглашения есть только у руководителя компании. Поэтому не откладывайте разговор с руководством — лучше заранее донести важность момента. Эффективный вариант — подготовить краткую служебную записку, где указаны дата приказа, его номер и крайний срок подписания. Такой подход снижает риск пропуска дедлайна примерно на 80 %.



🗂 Где найти подтверждающие документы:



• официальный сайт Минпромторга

• раздел новостей в личном кабинете «Честного ЗНАКа»

🚀 Практический совет: создайте в календаре два напоминания — на 22 августа (чтобы не пропустить старт периода) и на 31 августа (как финальный ориентир для укладывания в 7 рабочих дней). Если у вас несколько юридических лиц, контроль нужно вести по каждому из них отдельно.