Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Как вести бухучет бухгалтеру малого предприятия торговли
Евгения Задорожная
Маркировка товаров
Читать 1 мин

Маркировка. Важные изменения с 21 августа — не упустите дедлайн!

Делимся актуальной информацией, которая касается многих игроков рынка.

249 просмотров31 открытие

С 21 августа 2026 года начнут действовать обновлённые типовые формы договоров с оператором системы «Честный ЗНАК». Нормативная база — приказ Минпромторга России от 19.06.2026 № 2994.

🧐 Изменения затронут 7 товарных категорий — в совокупности это солидная доля маркируемого ассортимента: ориентировочно 35–40 % в портфеле компаний, работающих с разными группами товаров. Речь идёт о:

✅ обуви;
✅ шинах;
✅ фототоварах;
✅ духах и туалетной воде;
✅ товарах лёгкой промышленности;
✅ БАД;
✅ спортивном питании.

Хорошая новость: прямо сейчас ничего кардинально менять в рабочих процессах не придётся. Но есть обязательное действие, без которого дальше работать будет проблематично.

🔑 Главное действие: после 21 августа нужно авторизоваться в личном кабинете «Честного ЗНАКа» и подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору. На выполнение этого требования отводится всего 7 рабочих дней. Если не успеть, могут возникнуть сложности с получением кодов маркировки и легальным вводом продукции в оборот.

❗️ Обратите внимание: право подписи допсоглашения есть только у руководителя компании. Поэтому не откладывайте разговор с руководством — лучше заранее донести важность момента. Эффективный вариант — подготовить краткую служебную записку, где указаны дата приказа, его номер и крайний срок подписания. Такой подход снижает риск пропуска дедлайна примерно на 80 %.

🗂 Где найти подтверждающие документы:

• официальный сайт Минпромторга
• раздел новостей в личном кабинете «Честного ЗНАКа»

🚀 Практический совет: создайте в календаре два напоминания — на 22 августа (чтобы не пропустить старт периода) и на 31 августа (как финальный ориентир для укладывания в 7 рабочих дней). Если у вас несколько юридических лиц, контроль нужно вести по каждому из них отдельно.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

8 подписчиков181 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Бухгалтеры

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров

В 2026 году бизнесу приходится работать в более жестких условиях: налогов и обязательств стало больше, денег и запаса прочности — меньше. А что в это время происходит с бухгалтерами? Мы спросили читателей «Клерка» и собрали истории из профессии о том, как меняется работа штатных специалистов и бухгалтеров на аутсорсинге.

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров
61.6K

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка