Инспекционный контроль, разбираем нюансы
Когда обязателен и как не попасть в ловушку из‑за закрытия органа по сертификации.
Коллеги, частая боль: компания прошла сертификацию, а орган, который её проводил, прекратил работу. И тут наступает момент истины — нужно пройти инспекционный контроль (ИК), иначе сертификат может быть приостановлен или аннулирован. Разбираем по полочкам, чтобы вы могли спокойно выстроить процесс.
📋 Когда ИК обязателен?
По правилам ТР ТС (в частности, положениям типовых схем оценки соответствия, применяемых в рамках ЕАЭС), инспекционный контроль проводится ежегодно, если сертификат выдан на срок более 1 года. Это требование закреплено в решениях Совета ЕЭК и методических материалах органов по сертификации
Есть исключения:
◘ сертификат на 1 год — ИК не требуется;
◘ сертификат на партию товара — ИК также не нужен.
Таким образом, примерно 65–70 % действующих сертификатов (особенно серийного выпуска на 3–5 лет) попадают под обязательное требование ежегодного ИК. Если пропустить контроль, действие сертификата может быть приостановлено — а это прямой риск остановки отгрузок и штрафов при проверках.
⚠️ Что делать, если орган по сертификации закрылся?
Это не тупик. Вы можете пройти ИК в другом аккредитованном органе по сертификации, имеющем область аккредитации по вашему виду продукции. Главное — сохранить комплект документов: сам сертификат, протоколы испытаний, ТУ/ГОСТ, данные о производстве.
💰 Как рассчитывается стоимость и сроки? Чтобы эксперты могли дать точную оценку, нужна базовая информация:
• страна ЕАЭС, где был выдан сертификат (РФ, Беларусь, Казахстан и т. д.);
• номер и срок действия сертификата;
• протоколы испытаний (если есть);
• описание продукции и объём производства/поставки.
На основании этих данных Орган по сертификации подберёт оптимальный вариант проведения ИК и подготовит коммерческое предложение. В среднем срок организации ИК составляет от 5 до 15 рабочих дней, но он сильно зависит от полноты исходных документов.
📎 Нормативная база для ориентира:
• Технические регламенты ЕАЭС (ТР ТС), где прописаны схемы оценки соответствия;
• Решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по порядку проведения инспекционного контроля;
• Критерии аккредитации органов по сертификации (приказы Минпромторга, Росаккредитации).
💡 Совет эксперта: если орган, выдавший сертификат, прекратил деятельность, не ждите уведомления — запланируйте ИК заранее. Лучше пройти контроль за 1–2 месяца до истечения годового периода. Это снизит риск «окна», когда сертификат формально действует, но фактически не подтверждён.
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