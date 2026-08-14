Инспекционный контроль, разбираем нюансы

Когда обязателен и как не попасть в ловушку из‑за закрытия органа по сертификации.

Коллеги, частая боль: компания прошла сертификацию, а орган, который её проводил, прекратил работу. И тут наступает момент истины — нужно пройти инспекционный контроль (ИК), иначе сертификат может быть приостановлен или аннулирован. Разбираем по полочкам, чтобы вы могли спокойно выстроить процесс.



📋 Когда ИК обязателен?



По правилам ТР ТС (в частности, положениям типовых схем оценки соответствия, применяемых в рамках ЕАЭС), инспекционный контроль проводится ежегодно, если сертификат выдан на срок более 1 года. Это требование закреплено в решениях Совета ЕЭК и методических материалах органов по сертификации



Есть исключения:



◘ сертификат на 1 год — ИК не требуется;

◘ сертификат на партию товара — ИК также не нужен.

Таким образом, примерно 65–70 % действующих сертификатов (особенно серийного выпуска на 3–5 лет) попадают под обязательное требование ежегодного ИК. Если пропустить контроль, действие сертификата может быть приостановлено — а это прямой риск остановки отгрузок и штрафов при проверках.

⚠️ Что делать, если орган по сертификации закрылся?



Это не тупик. Вы можете пройти ИК в другом аккредитованном органе по сертификации, имеющем область аккредитации по вашему виду продукции. Главное — сохранить комплект документов: сам сертификат, протоколы испытаний, ТУ/ГОСТ, данные о производстве.



💰 Как рассчитывается стоимость и сроки? Чтобы эксперты могли дать точную оценку, нужна базовая информация:



• страна ЕАЭС, где был выдан сертификат (РФ, Беларусь, Казахстан и т. д.);

• номер и срок действия сертификата;

• протоколы испытаний (если есть);

• описание продукции и объём производства/поставки.

На основании этих данных Орган по сертификации подберёт оптимальный вариант проведения ИК и подготовит коммерческое предложение. В среднем срок организации ИК составляет от 5 до 15 рабочих дней, но он сильно зависит от полноты исходных документов.

📎 Нормативная база для ориентира:



• Технические регламенты ЕАЭС (ТР ТС), где прописаны схемы оценки соответствия;

• Решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по порядку проведения инспекционного контроля;

• Критерии аккредитации органов по сертификации (приказы Минпромторга, Росаккредитации).



💡 Совет эксперта: если орган, выдавший сертификат, прекратил деятельность, не ждите уведомления — запланируйте ИК заранее. Лучше пройти контроль за 1–2 месяца до истечения годового периода. Это снизит риск «окна», когда сертификат формально действует, но фактически не подтверждён.

