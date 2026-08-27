Маркировка молочной продукции в рознице: пошаговая инструкция по уведомлениям в «Честном ЗНАКе» и работе с «Меркурием»

Если вы управляете розничным магазином и давно продаёте молочную продукцию, новые требования по маркировке могут казаться запутанными: «уведомления», «коды Data Matrix», «вывод из оборота» — терминов много, а алгоритм действий не всегда очевиден. В этой статье — чёткая инструкция, что именно нужно сделать розничному продавцу, чтобы соблюсти требования «Честного ЗНАКа» и «Меркурия», избежать штрафов и выстроить корректный учёт. Материал основан на действующих нормативных актах и адаптирован под реальные процессы в рознице.
Две системы контроля: «Честный ЗНАК» и «Меркурий»
Для молочной продукции розничному магазину нужно учитывать две обязательные системы:
«Честный ЗНАК» — система маркировки и прослеживаемости. Именно сюда передаются уведомления о движении товара (приёмка, продажа, вывод из оборота).
«Меркурий» — государственная информационная система для контроля продуктов животного происхождения. Здесь фиксируются ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) и движение партий.
Согласно требованиям, для молочной продукции животного происхождения параллельно с передачей данных в «Честный ЗНАК» сохраняется требование прослеживаемости в системе «Меркурий». При этом каждому коду маркировки в «Честном ЗНАКе» должен соответствовать выпущенный в «Меркурии» ветеринарно‑сопроводительный документ (ВСД). Это закреплено в нормативных актах, регулирующих оборот продукции животного происхождения и маркировку средствами идентификации.
Обе системы обязательны, и их требования дополняют друг друга: «Меркурий» отвечает за ветеринарную безопасность партии, а «Честный ЗНАК» — за прослеживаемость каждой маркированной единицы.
Какие товары не нужно маркировать: исключения
Не вся молочная продукция подлежит маркировке. Если ваш товар попадает в исключения, передавать уведомления в «Честный ЗНАК» не требуется.
Согласно Правилам, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099, не подлежат обязательной маркировке, в частности:
продукция весом до 30 г;
детское и лечебное питание;
товары, упакованные непромышленным способом непосредственно в розничной точке (например, развесной творог, нарезанный сыр).
Важно: если товар попадает под исключение, обязанность по маркировке и передаче уведомлений с вас снимается.
Пошаговая инструкция для розничного магазина
Шаг 1. Проверьте, подпадает ли ваш товар под маркировку
Перед тем как настраивать инфраструктуру, убедитесь, что реализуемая вами молочная продукция действительно подлежит маркировке. Сверьтесь с актуальным перечнем на официальном ресурсе системы «Честный ЗНАК». Если товар относится к исключениям, дальнейшие шаги не требуются.
Шаг 2. Подготовьте инфраструктуру для работы с маркировкой
Чтобы корректно передавать уведомления и вести учёт, розничному магазину необходимо следующее:
Оборудование / документ
Назначение
УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись)
Обязательна для регистрации в системе и подписания электронных документов
Регистрация в «Честном ЗНАКе»
Доступ
Электронный документооборот (ЭДО)
Получение от поставщиков УПД с кодами маркировки
2D‑сканер
Считывание кодов Data Matrix
Онлайн‑касса с поддержкой ФФД 1.2
Передача данных о продажах в систему
Договор с ОФД
Уточнение механизма передачи данных в «Честный ЗНАК»
Шаг 3. Настройте учёт при приёмке и продаже
Приёмка и продажа маркированного товара — это ключевые точки передачи уведомлений в систему.
При приёмке вы получаете от поставщика УПД через ЭДО. Ваша задача — сверить коды маркировки на упаковках с теми, что указаны в документе. При совпадении — подтвердите приёмку, подписав УПД электронной подписью и отправив его через ЭДО. При расхождениях — оформите акт и, при необходимости, корректировочный документ.
При продаже кассир сканирует код Data Matrix на упаковке. Касса отправляет запрос в «Честный ЗНАК» в рамках разрешительного режима. Если проверка успешна, товар добавляется в чек. После оплаты данные автоматически уходят в систему через ОФД.
Шаг 4. Фасовка в магазине и вывод из оборота
Если магазин самостоятельно делит товар на порции (например, разрезает головку сыра), маркировать каждую маленькую упаковку не нужно. Однако важно оформить вывод из оборота оригинальной упаковки.
В течение 3 рабочих дней после первой нарезки передайте в «Честный ЗНАК» данные:
ИНН магазина;
причину («фасовка»);
код маркировки;
дату упаковки;
стоимость целой единицы.
Это действие закрывает оборот исходного маркированного товара и позволяет законно продавать фасованные порции.
Частые ошибки и советы по настройке
Чтобы избежать проблем с маркировкой, обратите внимание на следующие моменты:
Интеграция с учётной системой. Если вы работаете в 1С или другой товароучётной программе, настройте обмен данными с «Честным ЗНАКом» и ЭДО: заполните карточки номенклатуры, пропишите правила сопоставления кодов.
Обучение персонала. Проведите инструктаж для сотрудников: как сканировать коды, что делать при расхождениях, как оформлять фасовку и вывод из оборота.
Регулярный мониторинг изменений. Требования к маркировке периодически обновляются. Проверяйте новости на официальных ресурсах, чтобы вовремя адаптировать процессы.
За нарушение правил маркировки предусмотрена ответственность: административная (ст. 15.12, 15.12.1 КоАП РФ) и в отдельных случаях — уголовная (ст. 171.1 УК РФ). Поэтому корректная настройка процессов — не только вопрос удобства, но и снижения рисков для бизнеса.
Нормативная база: на каких документах основаны требования
Материал подготовлен на основе следующих нормативных актов:
Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 — утверждает Правила маркировки молочной продукции средствами идентификации, включая перечень исключений.
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792‑р — определяет общий перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Приказ Минсельхоза РФ от 13.12.2022 № 862 — утверждает ветеринарные правила оформления ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) в системе «Меркурий», включая требования к указанию массовой доли молочного жира (МДЖ) и молочного белка (МДБ).
Статьи 15.12 и 15.12.1 КоАП РФ — устанавливают административную ответственность за нарушение правил маркировки.
Статья 171.1 УК РФ — устанавливает уголовную ответственность за оборот товаров с поддельными кодами маркировки.
Что делать прямо сейчас: план на 1 день
Если вы только начинаете настраивать маркировку, начните с проверки ассортимента на исключения, затем оформите УКЭП и зарегистрируйтесь в «Честном ЗНАКе». После этого подключите ЭДО и проверьте готовность кассового оборудования.
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