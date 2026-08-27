Маркировка молочной продукции в рознице: пошаговая инструкция по уведомлениям в «Честном ЗНАКе» и работе с «Меркурием»

Две системы контроля: «Честный ЗНАК» и «Меркурий»

Для молочной продукции розничному магазину нужно учитывать две обязательные системы:

«Честный ЗНАК» — система маркировки и прослеживаемости. Именно сюда передаются уведомления о движении товара (приёмка, продажа, вывод из оборота).

«Меркурий» — государственная информационная система для контроля продуктов животного происхождения. Здесь фиксируются ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) и движение партий.

Согласно требованиям, для молочной продукции животного происхождения параллельно с передачей данных в «Честный ЗНАК» сохраняется требование прослеживаемости в системе «Меркурий». При этом каждому коду маркировки в «Честном ЗНАКе» должен соответствовать выпущенный в «Меркурии» ветеринарно‑сопроводительный документ (ВСД). Это закреплено в нормативных актах, регулирующих оборот продукции животного происхождения и маркировку средствами идентификации.

Обе системы обязательны, и их требования дополняют друг друга: «Меркурий» отвечает за ветеринарную безопасность партии, а «Честный ЗНАК» — за прослеживаемость каждой маркированной единицы.