С 1 сентября 2026 нельзя продавать немаркированные остатки игрушек: пошаговый план, чтобы успеть до 31 августа

Если у вас на складе остались игрушки без Data Matrix — откладывать уже нельзя. 31 августа 2026 года — последний день, когда бизнес может завершить маркировку остатков и ввести их в оборот. С 1 сентября продажа немаркированных остатков запрещена, а параллельно запускается передача сведений о выводе из оборота при розничной продаже.
Две ключевые даты: что меняется с 1 и 31 августа
31 августа 2026 — последний день переходного периода. До этой даты нужно не просто заказать коды, а полностью завершить процесс: описать товар, получить коды, нанести их и ввести продукцию в оборот в системе «Честный ЗНАК». Неиспользованные коды после этой даты будут аннулированы.
1 сентября 2026 — с этой даты:
Запрещена продажа немаркированных остатков игрушек, подпадающих под обязательную маркировку.
Для маркированных игрушек начинается передача сведений о выводе из оборота при розничной продаже: код считывается на кассе, попадает в чек и через ОФД уходит в систему маркировки.
Промедление даже на несколько дней может означать невозможность легальной реализации товарных остатков.
Что считается «остатками» и кто обязан их промаркировать
Не любой немаркированный товар можно оформить как «остаток». По правилам, остатками считаются нереализованные товары, которые:
находились на территории России по состоянию на 1 декабря 2025 года;
были произведены или ввезены в РФ по 30 ноября 2025 года включительно.
Именно для таких партий действует срок маркировки до 31 августа 2026. Поэтому перед заказом кодов важно подтвердить историю партии: дату ввоза/производства и факт нахождения на территории РФ на 1 декабря 2025.
Ключевое значение имеют коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2: внешне похожие товары могут относиться к разным категориям и иметь разные требования к маркировке. Опираться только на название позиции нельзя — ориентируйтесь на классификацию.
Полный алгоритм: от инвентаризации до ввода в оборот
Чтобы остатки стали легальным товаром, нужно пройти всю цепочку:
Провести инвентаризацию. Определите, сколько немаркированных игрушек осталось, какие позиции подпадают под маркировку, какие из них действительно являются остатками по дате. Это поможет точно рассчитать нужное количество кодов и выявить расхождения между фактическим товаром и учётными данными.
Проверить карточки товаров. Убедитесь, что товары корректно описаны и идентифицированы в учётной системе и в Национальном каталоге. Ошибка в карточке на этом этапе может привести к проблемам после нанесения кодов.
Заказать коды Data Matrix. Делайте это только после корректного описания продукции.
Напечатать и нанести коды. Data Matrix должен быть физически нанесён на каждую единицу товара или упаковку и нормально считываться. Учитывайте время на печать, нанесение и проверку качества.
Ввести остатки в оборот. Это обязательный финальный шаг: информация о промаркированных остатках должна быть передана в систему. Без ввода в оборот товар не считается маркированным, даже если код наклеен.
Самая частая ошибка — считать, что достаточно заказать коды. Если не ввести товар в оборот до 31 августа, после этой даты продавать его будет нельзя, а коды аннулируются.
Чек‑лист готовности к 1 сентября
Пункт
Статус
Ответственный
Проверка позиций по ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2
Подтверждение статуса «остаток» по дате
Фактическая инвентаризация
Корректное описание продукции в карточке
Заказ кодов Data Matrix
Печать и нанесение кодов
Проверка считываемости кодов
Ввод в оборот в «Честном ЗНАКе»
Готовность кассы и ОФД к передаче данных
Заполните этот чек‑лист, чтобы убедиться, что процесс завершён полностью.
Особенности для импортёров и продавцов на маркетплейсах
Для импортёров. Не применяйте автоматически дедлайн 31 августа ко всем старым партиям. Для товаров, приобретённых по 30 ноября 2025, но выпущенных таможней с 1 декабря 2025, действовал отдельный переходный срок — до 28 февраля 2026 включительно. История партии определяет правильный сценарий работы.
Для продавцов на маркетплейсах. Наличие товара на складе площадки не освобождает от обязанности по маркировке. Проверьте:
остатки на собственном складе и на складе маркетплейса;
корректность карточек и привязку к декларациям;
факт нанесения кодов и их отражение в системе;
готовность к передаче сведений о выводе из оборота.
Чем больше ассортимент, тем выше риск упустить отдельные позиции — не оставляйте проверку на последние дни.
Следующий этап: поэкземплярный учёт с 1 февраля 2027
На сентябре изменения не заканчиваются. С 1 февраля 2027 года для маркированных игрушек вводится передача сведений об обороте через ЭДО в поэкземплярном формате. Это означает более глубокую прослеживаемость: конкретный Data Matrix → конкретная единица товара → передача следующему участнику → розничная продажа → вывод из оборота. Задача бизнеса сейчас — выстроить процесс так, чтобы маркировка работала дальше без постоянного ручного исправления ошибок.
Что делать прямо сейчас: план на 3 дня
День 1. Проведите инвентаризацию и определите, какие позиции являются остатками. Сверьте их по ТН ВЭД и ОКПД2.
День 2. Проверьте карточки товаров, закажите коды и запланируйте печать/нанесение.
День 3. Нанесите коды, проверьте считываемость и введите товар в оборот в системе. Параллельно проверьте готовность кассы и ОФД.
Список нормативных документов
Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 № 860 (и последующие изменения) — устанавливает правила маркировки отдельных категорий игрушек, сроки переходных периодов и порядок ввода в оборот остатков.
Правила функционирования ГИС МТ «Честный ЗНАК» — регламентируют порядок заказа, нанесения и ввода кодов Data Matrix, а также передачу сведений о выводе из оборота при розничной продаже.
ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2 — определяют, какие именно товары подпадают под обязательную маркировку.
Федеральный закон № 381‑ФЗ и подзаконные акты о применении контрольно‑кассовой техники и передаче фискальных данных — устанавливают требования к работе касс и ОФД при продаже маркированных товаров.
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