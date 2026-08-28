С 1 сентября 2026 нельзя продавать немаркированные остатки игрушек: пошаговый план, чтобы успеть до 31 августа

Что считается «остатками» и кто обязан их промаркировать

Не любой немаркированный товар можно оформить как «остаток». По правилам, остатками считаются нереализованные товары, которые:

находились на территории России по состоянию на 1 декабря 2025 года;

были произведены или ввезены в РФ по 30 ноября 2025 года включительно.

Именно для таких партий действует срок маркировки до 31 августа 2026. Поэтому перед заказом кодов важно подтвердить историю партии: дату ввоза/производства и факт нахождения на территории РФ на 1 декабря 2025.

Ключевое значение имеют коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2: внешне похожие товары могут относиться к разным категориям и иметь разные требования к маркировке. Опираться только на название позиции нельзя — ориентируйтесь на классификацию.