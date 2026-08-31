Обновленные стандарты испытаний для масла и майонеза, что меняется с декабря 2026 и как производителям подготовиться

Производителям масла, майонеза и другой масложировой продукции важно не пропустить изменения в методиках испытаний: документ опубликован 1 июля 2026 года, а вступает в силу ориентировочно в конце декабря 2026 года (через полгода после публикации).
Если продолжить опираться на устаревшие методики, есть риск, что протоколы испытаний перестанут подтверждать соответствие продукции требованиям, а это напрямую влияет на легитимность деклараций и возможность реализации товара.
Уникальность этого материала — в том, что он не просто перечисляет грядущие изменения, а связывает их с реальными бизнес‑процессами производителя: как скорректировать программу производственного контроля, какие лаборатории выбрать, на что обратить внимание при формировании доказательной базы для декларации. Такой прикладной подход помогает избежать типовых ошибок и заранее выстроить корректный процесс подтверждения соответствия.
Что конкретно меняется в стандартах
Изменения носят системный характер и затрагивают сразу несколько уровней контроля:
Исключение устаревших методик. Из перечней стандартов убирают методы, которые не отражают современные возможности аналитического контроля или не обеспечивают нужную точность измерений. Это значит, что протоколы, оформленные по таким методикам, после вступления изменений в силу могут не приниматься при оценке соответствия.
Включение актуальных межгосударственных и национальных стандартов. Вместо исключённых методик в перечни вносят современные ГОСТы и межгосударственные стандарты, которые лучше отражают требования безопасности и методы контроля.
Уточнение методов контроля показателей безопасности. Особое внимание уделено тем показателям, по которым чаще всего возникают спорные ситуации при инспекционном контроле и проверках Роспотребнадзора.
Для производителя это означает, что недостаточно просто «провести испытания»: нужно убедиться, что они выполнены по тем методикам, которые на дату оформления протокола включены в актуальный перечень стандартов, применяемых для целей ТР ТС.
Почему это критично именно сейчас
Главная проблема — эффект «невидимого риска»: производитель может продолжать работать по старым процессам, не замечая, что методики уже не соответствуют актуальным требованиям. Последствия проявляются позже:
отказ в регистрации или продлении РД;
приостановка оборота партии при проверке;
необходимость внеплановых испытаний и дополнительные расходы;
репутационные и финансовые потери из‑за изъятия продукции.
Учитывая, что срок действия протоколов ограничен, а оформление РД требует полного комплекта документов, откладывать аудит методик нельзя.
Практический алгоритм действий для производителя
Чтобы минимизировать риски, действуйте по этому плану:
Выгрузите актуальный перечень стандартов, применяемых для масложировой продукции. Ориентируйтесь на официальные источники: сайт Росстандарта, ЕЭК.
Сопоставьте методики, по которым вы сейчас проводите испытания, с новым перечнем. Выделите те, которые подлежат замене.
Проверьте действующие протоколы и сроки их действия. Если срок истекает после декабря 2026, убедитесь, что новые протоколы будут оформлены уже по актуальным методикам.
Обновите программу производственного контроля (ППК) и внутренние процедуры отбора проб и испытаний. Это важно не только для подтверждения соответствия, но и для прохождения аудитов торговых сетей и маркетплейсов.
Выберите аккредитованную лабораторию, которая работает строго по актуальным стандартам и умеет корректно оформлять протоколы под требования ТР ТС и декларирования.
Чек‑лист готовности к декабрю 2026
Пункт
Статус
Ответственный
Выгружен актуальный перечень стандартов
Проведена сверка текущих методик с новым перечнем
Определены методики, требующие замены
Проверены сроки действия текущих протоколов
Запланированы новые испытания по актуальным методикам
Обновлена программа производственного контроля
Согласованы процессы с выбранной лабораторией
Заполните этот чек‑лист, чтобы убедиться, что переход на новые стандарты пройдёт без сбоев и остановок производства.
Особенности для поставщиков на маркетплейсы и в торговые сети
Важно помнить: при поставках в сети и на маркетплейсы часто запрашивают полный комплект документов, включая протоколы испытаний.
Если методика в протоколе не входит в актуальный перечень, это может стать причиной отказа в приёмке партии или запроса дополнительных документов.
Поэтому своевременная актуализация методик — это не только вопрос соответствия ТР ТС, но и элемент бесперебойной логистики и продаж.
Следующий этап: поэкземплярный учёт и прослеживаемость
Хотя основное внимание сейчас — на методиках испытаний, параллельно развивается система прослеживаемости пищевой продукции. Это означает, что в ближайшие годы протоколы и декларации будут всё чаще проверяться в связке с данными маркировки и объёмно‑сортового учёта. Задача бизнеса — выстроить процессы так, чтобы документы на продукцию были не только формально корректными, но и легко верифицировались при внешних проверках и аудитах.
Список нормативных документов
Ниже — ключевые документы, на которые следует опираться при подготовке к изменениям:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» — основной документ, определяющий требования безопасности к маслу, майонезу и другой масложировой продукции, а также порядок подтверждения соответствия.
Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 024/2011 — именно в этот перечень вносятся изменения: исключаются устаревшие и добавляются актуальные методики.
Федеральный закон № 184‑ФЗ «О техническом регулировании» — устанавливает общие принципы подтверждения соответствия, применения стандартов и работы аккредитованных лабораторий.
Акты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — регулируют внесение изменений в перечни стандартов и переходные периоды для новых требований.
ГОСТы и межгосударственные стандарты, включённые в перечень для ТР ТС 024/2011, — содержат сами методики испытаний, по которым должны оформляться протоколы.
План на 3 дня: быстрый старт подготовки
День 1. Скачайте актуальный перечень стандартов для ТР ТС 024/2011 и выпишите методики, которые вы используете сейчас.
День 2. Отметьте, какие методики исключены или изменены, и согласуйте с лабораторией проведение новых испытаний.
День 3. Обновите программу производственного контроля и запланируйте внутренние коммуникации: ознакомьте ответственных сотрудников с изменениями и сроками.
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