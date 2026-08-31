Обновленные стандарты испытаний для масла и майонеза, что меняется с декабря 2026 и как производителям подготовиться

Производителям масла, майонеза и другой масложировой продукции важно не пропустить изменения в методиках испытаний: документ опубликован 1 июля 2026 года, а вступает в силу ориентировочно в конце декабря 2026 года (через полгода после публикации).

Если продолжить опираться на устаревшие методики, есть риск, что протоколы испытаний перестанут подтверждать соответствие продукции требованиям, а это напрямую влияет на легитимность деклараций и возможность реализации товара.

Уникальность этого материала — в том, что он не просто перечисляет грядущие изменения, а связывает их с реальными бизнес‑процессами производителя: как скорректировать программу производственного контроля, какие лаборатории выбрать, на что обратить внимание при формировании доказательной базы для декларации. Такой прикладной подход помогает избежать типовых ошибок и заранее выстроить корректный процесс подтверждения соответствия.