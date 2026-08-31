Пеногаситель в сиропе с сахаром, нужно ли указывать на этикетке и как подтвердить безопасность продукта

Если вы производите сироп с сахаром и используете пеногаситель для устранения пены в технологическом процессе, ключевой вопрос — нужно ли выносить его на этикетку.
Ответ зависит не от «традиций отрасли», а от строгих норм маркировки и классификации вещества по техническому регламенту.
Пеногаситель: технологическое вспомогательное средство или пищевая добавка?
Согласно ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», пеногасители отнесены к пищевым добавкам (группа E900–E999). Это означает, что если пеногаситель добавляется в продукт и остаётся в нём в измеримых количествах, он подлежит обязательному декларированию и маркировке.
Однако есть важный нюанс: если вещество используется как технологическое вспомогательное средство и полностью удаляется из конечного продукта либо остаётся в следовых количествах ниже пределов обнаружения, его можно не указывать в составе. Для этого производитель обязан документально подтвердить отсутствие или следовые уровни — через протоколы испытаний и описание технологического процесса.
Практические шаги для производителя сиропа
Определите статус пеногасителя. Проверьте спецификацию и ТУ/СТО: к какой категории отнесён ингредиент — пищевая добавка или технологическое вспомогательное средство.
Зафиксируйте удаление/остаточные уровни. Включите в программу производственного контроля (ППК) методику контроля остаточных количеств пеногасителя в готовом продукте.
Подготовьте доказательную базу. Для возможных проверок и запросов держите под рукой:
протоколы испытаний аккредитованной лаборатории;
описание технологического процесса с указанием точек внесения и удаления пеногасителя;
расчёты и данные валидации, подтверждающие отсутствие в конечном продукте.
Актуализируйте этикетку и карточку товара. Если пеногаситель остаётся в продукте, его необходимо указать в составе согласно ТР ТС 022/2011. Если он не обнаруживается — состав не меняется, но обоснование должно быть готово к предъявлению.
Важные нюансы
Обратите внимание: при запросе документов возможен запрос на подтверждение состава и безопасности продукта. Если пеногаситель не указан на этикетке, но есть в сырье или процессе, будьте готовы предоставить:
декларацию соответствия с полным перечнем ингредиентов;
протоколы испытаний на остаточные количества;
описание технологии, подтверждающее удаление вещества.
Источники и нормативные документы
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» — классификация и требования к пеногасителям.
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» — правила указания состава на этикетке.
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» — общие требования к безопасности и контролю.
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