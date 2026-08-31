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Евгения Задорожная
Маркировка товаров
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Пеногаситель в сиропе с сахаром, нужно ли указывать на этикетке и как подтвердить безопасность продукта

Разбираемся, можно ли не указывать пеногаситель на этикетке сиропа как технологическое вспомогательное средство, какие нормы ТР ТС регулируют маркировку, как контролировать натамицин и проверять продукт на антибиотики. Экспертный разбор с опорой на нормативную базу.

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Если вы производите сироп с сахаром и используете пеногаситель для устранения пены в технологическом процессе, ключевой вопрос — нужно ли выносить его на этикетку.

Ответ зависит не от «традиций отрасли», а от строгих норм маркировки и классификации вещества по техническому регламенту.

Пеногаситель: технологическое вспомогательное средство или пищевая добавка?

Согласно ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», пеногасители отнесены к пищевым добавкам (группа E900–E999). Это означает, что если пеногаситель добавляется в продукт и остаётся в нём в измеримых количествах, он подлежит обязательному декларированию и маркировке.

Однако есть важный нюанс: если вещество используется как технологическое вспомогательное средство и полностью удаляется из конечного продукта либо остаётся в следовых количествах ниже пределов обнаружения, его можно не указывать в составе. Для этого производитель обязан документально подтвердить отсутствие или следовые уровни — через протоколы испытаний и описание технологического процесса.

Практические шаги для производителя сиропа

  1. Определите статус пеногасителя. Проверьте спецификацию и ТУ/СТО: к какой категории отнесён ингредиент — пищевая добавка или технологическое вспомогательное средство.

  2. Зафиксируйте удаление/остаточные уровни. Включите в программу производственного контроля (ППК) методику контроля остаточных количеств пеногасителя в готовом продукте.

  3. Подготовьте доказательную базу. Для возможных проверок и запросов держите под рукой:

    • протоколы испытаний аккредитованной лаборатории;

    • описание технологического процесса с указанием точек внесения и удаления пеногасителя;

    • расчёты и данные валидации, подтверждающие отсутствие в конечном продукте.

  4. Актуализируйте этикетку и карточку товара. Если пеногаситель остаётся в продукте, его необходимо указать в составе согласно ТР ТС 022/2011. Если он не обнаруживается — состав не меняется, но обоснование должно быть готово к предъявлению.

Важные нюансы

Обратите внимание: при запросе документов возможен запрос на подтверждение состава и безопасности продукта. Если пеногаситель не указан на этикетке, но есть в сырье или процессе, будьте готовы предоставить:

  • декларацию соответствия с полным перечнем ингредиентов;

  • протоколы испытаний на остаточные количества;

  • описание технологии, подтверждающее удаление вещества.

Источники и нормативные документы

  • ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» — классификация и требования к пеногасителям.

  • ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» — правила указания состава на этикетке.

  • ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» — общие требования к безопасности и контролю.

  • Актуальные редакции документов — на официальных ресурсах

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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