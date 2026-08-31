Пеногаситель в сиропе с сахаром, нужно ли указывать на этикетке и как подтвердить безопасность продукта

Если вы производите сироп с сахаром и используете пеногаситель для устранения пены в технологическом процессе, ключевой вопрос — нужно ли выносить его на этикетку.

Ответ зависит не от «традиций отрасли», а от строгих норм маркировки и классификации вещества по техническому регламенту.