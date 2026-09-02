Новая волна маркировки бакалеи в 2026–2027: какие товары попадают под требования и как подготовиться производителям и продавцам

Рынок бакалейной продукции переживает очередной этап трансформации: система «Честный ЗНАК» расширяет перечень маркируемых товаров. Для продавцов на маркетплейсах и участников оборота это означает необходимость заранее перестроить процессы — от регистрации карточек в Национальном каталоге до корректной передачи данных в систему маркировки.
Что попало под маркировку с 1 сентября 2026 года
С этой даты производители и импортёры обязаны наносить коды маркировки на следующие категории:
макароны;
сухие каши, мюсли и зерновые завтраки;
картофель быстрого приготовления;
натуральный мёд, мёд с добавками и искусственный мёд.
Это не точечное изменение, а системное расширение перечня, которое напрямую влияет на операционные процессы: приёмку, хранение, комплектацию заказов и вывод из оборота.
Особенно критично это для тех, кто работает с партиями и остатками — здесь важно чётко разделять товары по датам производства и ввоза.
Какие товары и категории пока исключены
На текущем этапе не подлежат обязательной маркировке:
мёд в упаковке до 20 граммов включительно;
детские каши с содержанием молока.
Эти исключения позволяют бизнесу временно сохранить часть процессов без изменений, но не стоит воспринимать их как долгосрочную отсрочку: нормативная база регулярно обновляется, и перечень может быть расширен.
Важные нюансы по остаткам
Для продукции, произведённой или ввезённой до 1 сентября 2026 года, действует переходный период: такие остатки можно продавать без маркировки вплоть до окончания срока годности. Это даёт участникам рынка время на инвентаризацию, планирование и распределение товарных потоков.
Однако здесь важно учитывать специфику подтверждения характеристик продукции: нередко при проверках контролирующие органы запрашивают документы, подтверждающие соответствие заявленным параметрам. Именно поэтому целесообразно заранее проработать вопрос взаимодействия с аккредитованной лабораторией.
Работа с аккредитованной лабораторией нужна, чтобы:
Подтвердить заявленные характеристики продукции — например, массовую долю влаги, содержание сахаров или иные показатели, которые могут проверяться в рамках контроля оборота маркированных товаров.
Сформировать доказательную базу для Деклараций соответствия — протоколы испытаний от аккредитованной лаборатории служат основанием для оформления разрешительной документации.
Снизить риски при претензиях и проверках — наличие актуальных протоколов позволяет оперативно предоставить подтверждающие документы и избежать приостановки оборота партии.
Обеспечить прослеживаемость показателей качества по партиям — особенно важно при работе с продукцией с длительными сроками хранения и при разделении остатков на «до» и «после» даты введения маркировки.
Когда розница должна передавать данные
Для розничных участников рынка основная нагрузка по передаче сведений об обороте и выводе из оборота новой группы товаров начнётся позже: обязательная передача данных стартует с 1 ноября 2027 года. Это позволяет рознице и поставщикам синхронизировать процессы и избежать ошибок на старте.
Тем не менее, откладывать подготовку не стоит: уже сейчас нужно:
проверить текущие карточки товаров в Национальном каталоге и убедиться, что атрибуты (включая коды ТН ВЭД и GTIN) указаны корректно;
настроить процессы по работе с УПД и передаче данных через ЭДО;
провести аудит остатков и разделить их на «до 1 сентября» и «после 1 сентября»;
обновить внутренние инструкции для сотрудников, отвечающих за приёмку и отгрузку.
Следующий этап: маркировка муки, круп и бобовых
Уже с 1 декабря 2026 года перечень маркируемой бакалеи снова расширяется. Под требования попадают:
мука;
крупы;
рис;
бобовые;
смеси для приготовления теста;
ряд сопутствующих позиций.
Этот этап затронет значительную часть ассортимента и потребует от бизнеса более глубокой интеграции с системой «Честный ЗНАК», включая регистрацию новых товарных групп и настройку объёмно‑сортового учёта.
Практические рекомендации для производителей, импортёров и продавцов
Чтобы минимизировать риски и избежать штрафов, стоит заранее:
Провести инвентаризацию остатков — разделить товары по дате производства/ввоза и сформировать отдельные партии.
Проверить карточки в Национальном каталоге — убедиться, что все атрибуты заполнены корректно, а коды ТН ВЭД соответствуют продукции.
Настроить ЭДО и передачу УПД — с учётом новых требований к маркированным товарам.
Актуализировать документы — декларации соответствия, сертификаты и иные разрешительные документы должны соответствовать актуальным наименованиям и кодам продукции.
Обучить сотрудников — особенно тех, кто отвечает за приёмку, отгрузку и работу с карточками товаров на маркетплейсах.
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ № 1682 (перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке).
Постановление Правительства РФ № 186 от 25.02.2026 (внесение изменений в перечень маркируемых товаров).
Правила маркировки товаров в системе «Честный ЗНАК» (актуальные редакции на момент 2026 года).
Требования к передаче сведений об обороте маркированных товаров (регламенты оператора системы маркировки).
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