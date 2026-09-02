Новая волна маркировки бакалеи в 2026–2027: какие товары попадают под требования и как подготовиться производителям и продавцам

Что попало под маркировку с 1 сентября 2026 года

С этой даты производители и импортёры обязаны наносить коды маркировки на следующие категории:

макароны;

сухие каши, мюсли и зерновые завтраки;

картофель быстрого приготовления;

натуральный мёд, мёд с добавками и искусственный мёд.

Это не точечное изменение, а системное расширение перечня, которое напрямую влияет на операционные процессы: приёмку, хранение, комплектацию заказов и вывод из оборота.

Особенно критично это для тех, кто работает с партиями и остатками — здесь важно чётко разделять товары по датам производства и ввоза.