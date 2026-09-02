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Евгения Задорожная
Маркировка товаров
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Новая волна маркировки бакалеи в 2026–2027: какие товары попадают под требования и как подготовиться производителям и продавцам

Новая волна маркировки бакалеи в 2026–2027: какие товары попадают под требования и как подготовиться производителям и продавцам

Расширение маркировки бакалеи с 1 сентября 2026 и 1 декабря 2026: перечень товаров, исключения, сроки для производителей, импортеров и розницы. Разбираем ключевые изменения и нормативные акты, чтобы вы могли вовремя адаптировать бизнес под новые требования системы «Честный ЗНАК».

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Рынок бакалейной продукции переживает очередной этап трансформации: система «Честный ЗНАК» расширяет перечень маркируемых товаров. Для продавцов на маркетплейсах и участников оборота это означает необходимость заранее перестроить процессы — от регистрации карточек в Национальном каталоге до корректной передачи данных в систему маркировки.

Что попало под маркировку с 1 сентября 2026 года

С этой даты производители и импортёры обязаны наносить коды маркировки на следующие категории:

  • макароны;

  • сухие каши, мюсли и зерновые завтраки;

  • картофель быстрого приготовления;

  • натуральный мёд, мёд с добавками и искусственный мёд.

Это не точечное изменение, а системное расширение перечня, которое напрямую влияет на операционные процессы: приёмку, хранение, комплектацию заказов и вывод из оборота.

Особенно критично это для тех, кто работает с партиями и остатками — здесь важно чётко разделять товары по датам производства и ввоза.

Какие товары и категории пока исключены

На текущем этапе не подлежат обязательной маркировке:

  • мёд в упаковке до 20 граммов включительно;

  • детские каши с содержанием молока.

Эти исключения позволяют бизнесу временно сохранить часть процессов без изменений, но не стоит воспринимать их как долгосрочную отсрочку: нормативная база регулярно обновляется, и перечень может быть расширен.

Важные нюансы по остаткам

Для продукции, произведённой или ввезённой до 1 сентября 2026 года, действует переходный период: такие остатки можно продавать без маркировки вплоть до окончания срока годности. Это даёт участникам рынка время на инвентаризацию, планирование и распределение товарных потоков.

Однако здесь важно учитывать специфику подтверждения характеристик продукции: нередко при проверках контролирующие органы запрашивают документы, подтверждающие соответствие заявленным параметрам. Именно поэтому целесообразно заранее проработать вопрос взаимодействия с аккредитованной лабораторией.

Работа с аккредитованной лабораторией нужна, чтобы:

  • Подтвердить заявленные характеристики продукции — например, массовую долю влаги, содержание сахаров или иные показатели, которые могут проверяться в рамках контроля оборота маркированных товаров.

  • Сформировать доказательную базу для Деклараций соответствия — протоколы испытаний от аккредитованной лаборатории служат основанием для оформления разрешительной документации.

  • Снизить риски при претензиях и проверках — наличие актуальных протоколов позволяет оперативно предоставить подтверждающие документы и избежать приостановки оборота партии.

  • Обеспечить прослеживаемость показателей качества по партиям — особенно важно при работе с продукцией с длительными сроками хранения и при разделении остатков на «до» и «после» даты введения маркировки.

Когда розница должна передавать данные

Для розничных участников рынка основная нагрузка по передаче сведений об обороте и выводе из оборота новой группы товаров начнётся позже: обязательная передача данных стартует с 1 ноября 2027 года. Это позволяет рознице и поставщикам синхронизировать процессы и избежать ошибок на старте.

Тем не менее, откладывать подготовку не стоит: уже сейчас нужно:

  • проверить текущие карточки товаров в Национальном каталоге и убедиться, что атрибуты (включая коды ТН ВЭД и GTIN) указаны корректно;

  • настроить процессы по работе с УПД и передаче данных через ЭДО;

  • провести аудит остатков и разделить их на «до 1 сентября» и «после 1 сентября»;

  • обновить внутренние инструкции для сотрудников, отвечающих за приёмку и отгрузку.

Следующий этап: маркировка муки, круп и бобовых

Уже с 1 декабря 2026 года перечень маркируемой бакалеи снова расширяется. Под требования попадают:

  • мука;

  • крупы;

  • рис;

  • бобовые;

  • смеси для приготовления теста;

  • ряд сопутствующих позиций.

Этот этап затронет значительную часть ассортимента и потребует от бизнеса более глубокой интеграции с системой «Честный ЗНАК», включая регистрацию новых товарных групп и настройку объёмно‑сортового учёта.

Практические рекомендации для производителей, импортёров и продавцов

Чтобы минимизировать риски и избежать штрафов, стоит заранее:

  1. Провести инвентаризацию остатков — разделить товары по дате производства/ввоза и сформировать отдельные партии.

  2. Проверить карточки в Национальном каталоге — убедиться, что все атрибуты заполнены корректно, а коды ТН ВЭД соответствуют продукции.

  3. Настроить ЭДО и передачу УПД — с учётом новых требований к маркированным товарам.

  4. Актуализировать документы — декларации соответствия, сертификаты и иные разрешительные документы должны соответствовать актуальным наименованиям и кодам продукции.

  5. Обучить сотрудников — особенно тех, кто отвечает за приёмку, отгрузку и работу с карточками товаров на маркетплейсах.

Нормативные акты

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

8 подписчиков192 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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