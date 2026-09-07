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Евгения Задорожная
Маркировка товаров
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Не успели перейти на ТС ПИоТ к 1 июля? Касса еще пробивает маркировку, но расслабляться рано

Не успели перейти на ТС ПИоТ к 1 июля? Касса еще пробивает маркировку, но расслабляться рано

Разбираемся, какие операции могут не проходить, если продавец не перешел на ТС ПИоТ к 1 июля 2026 года. Рассказываем, почему даже при работающей кассе риски остаются, когда окончательно отключат старый токен X‑API‑KEY и что срочно проверить в кассовой инфраструктуре, чтобы не остановить продажи с 1 октября 2026 года.

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Что работает сейчас?

Продажи на кассе технически идут: 30 июня ЦРПТ продлил действие старого токена X-API-KEY до 1 октября 2026 года. Касса по-прежнему проверяет коды маркировки по прежней схеме — через разрешительный режим. Чеки формируются, товары продаются. 

Что уже не работает в вашу пользу?

С 1 июля «Честный ЗНАК» фиксирует каждый случай, когда касса проверяет коды без установленного ТС ПИоТ, если для вашей связки ККТ и кассового ПО уже выпущено совместимое решение. Эти отклонения сохраняются в системе и передаются контролирующим органам.

Проще говоря: касса работает, но система видит, что вы без модуля, — и это может стать основанием для проверки и штрафа. 

Когда всё остановится?

◘ С 1 октября 2026 года токен X-API-KEY отключат окончательно. Касса без ТС ПИоТ просто не сможет пробить ни один маркированный товар — ни в онлайн, ни в офлайн-режиме. Продажа встанет. 

Что делать прямо сейчас:

1. Проверьте через «Калькулятор совместимости» на сайте ЧЗ, есть ли решение ТС ПИоТ для вашей модели кассы и кассового ПО.
2. Если решение есть — устанавливайте модуль, не дожидаясь октября. Одна лицензия = одна касса.
3. Убедитесь, что касса зарегистрирована на ФФД 1.2 — без этого ТС ПИоТ не заработает.
4. Обновите локальный модуль «Честного ЗНАКа» до версии 2.5.1 — без него офлайн-проверка не работает.
5. Протестируйте продажи маркированных товаров после установки: и в онлайн, и при отключенном интернете. 

💡 Главный миф: «Раз токен работает до октября, можно ничего не делать». Нет. Обязанность установить ТС ПИоТ действует с 28 декабря 2025 года — продлили только техническую возможность работать по старой схеме, а не саму отсрочку. 

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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