Не успели перейти на ТС ПИоТ к 1 июля? Касса еще пробивает маркировку, но расслабляться рано

Что уже не работает в вашу пользу?

◘ С 1 июля «Честный ЗНАК» фиксирует каждый случай, когда касса проверяет коды без установленного ТС ПИоТ, если для вашей связки ККТ и кассового ПО уже выпущено совместимое решение. Эти отклонения сохраняются в системе и передаются контролирующим органам.

Проще говоря: касса работает, но система видит, что вы без модуля, — и это может стать основанием для проверки и штрафа.