Не успели перейти на ТС ПИоТ к 1 июля? Касса еще пробивает маркировку, но расслабляться рано

Что работает сейчас?
Продажи на кассе технически идут: 30 июня ЦРПТ продлил действие старого токена X-API-KEY до 1 октября 2026 года. Касса по-прежнему проверяет коды маркировки по прежней схеме — через разрешительный режим. Чеки формируются, товары продаются.
Что уже не работает в вашу пользу?
◘ С 1 июля «Честный ЗНАК» фиксирует каждый случай, когда касса проверяет коды без установленного ТС ПИоТ, если для вашей связки ККТ и кассового ПО уже выпущено совместимое решение. Эти отклонения сохраняются в системе и передаются контролирующим органам.
Проще говоря: касса работает, но система видит, что вы без модуля, — и это может стать основанием для проверки и штрафа.
Когда всё остановится?
◘ С 1 октября 2026 года токен X-API-KEY отключат окончательно. Касса без ТС ПИоТ просто не сможет пробить ни один маркированный товар — ни в онлайн, ни в офлайн-режиме. Продажа встанет.
Что делать прямо сейчас:
1. Проверьте через «Калькулятор совместимости» на сайте ЧЗ, есть ли решение ТС ПИоТ для вашей модели кассы и кассового ПО.
2. Если решение есть — устанавливайте модуль, не дожидаясь октября. Одна лицензия = одна касса.
3. Убедитесь, что касса зарегистрирована на ФФД 1.2 — без этого ТС ПИоТ не заработает.
4. Обновите локальный модуль «Честного ЗНАКа» до версии 2.5.1 — без него офлайн-проверка не работает.
5. Протестируйте продажи маркированных товаров после установки: и в онлайн, и при отключенном интернете.
💡 Главный миф: «Раз токен работает до октября, можно ничего не делать». Нет. Обязанность установить ТС ПИоТ действует с 28 декабря 2025 года — продлили только техническую возможность работать по старой схеме, а не саму отсрочку.