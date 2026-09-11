Новые методические указания Роспотребнадзора 2026. Контроль пестицидов, микробиология и ботулизм

2. Контроль пестицидов: ключевой блок для пищевой промышленности

Все девять МУК утверждены Роспотребнадзором 10 апреля 2026 года, размещены на официальном сайте ведомства 29 июня 2026 года и вступили в силу 10 сентября 2026 года.

Основной аналитический метод — высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). В отдельных случаях применяется газожидкостная хроматография и ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектированием.

Аккредитованные лаборатории, работающие по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, получают в своё распоряжение стандартизированные методики, обеспечивающие воспроизводимость и юридическую значимость результатов.

Эти документы могут применяться при проведении лабораторных исследований и мониторинга безопасности продукции.

Для предприятий пищевой отрасли наиболее значимым является блок методик по контролю остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйственном сырье и пищевой продукции.

Почему это критично для аккредитованных лабораторий

Аккредитованные лаборатории обязаны применять только аттестованные методики, входящие в их область аккредитации. Появление новых МУК означает, что лабораториям необходимо:

Внести изменения в область аккредитации — расширить её на новые методики через процедуру в Росаккредитации. Внедрить методики в практику — приобрести или адаптировать оборудование (ВЭЖХ-системы, газовые хроматографы, масс-спектрометры), подготовить персонал. Обновить документацию системы менеджмента качества — внести новые МУК в реестр применяемых методик, провести верификацию.

Только при соблюдении этих условий протоколы испытаний аккредитованных лабораторий будут иметь юридическую силу при подтверждении соответствия продукции требованиям ТР ТС, декларировании и сертификации.

Для предприятий пищевой отрасли это означает, что контроль остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйственном сырье теперь должен проводиться по актуальным методикам. Протоколы, выполненные по устаревшим или не входящим в область аккредитации методам, могут быть оспорены при проверке.