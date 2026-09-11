Новые методические указания Роспотребнадзора 2026. Контроль пестицидов, микробиология и ботулизм

С 10 сентября 2026 года в России вступил в силу пакет методических указаний Роспотребнадзора, регламентирующих методы лабораторного контроля пищевой продукции, сельскохозяйственного сырья и объектов окружающей среды.
Документы утверждены 10 апреля 2026 года и охватывают три направления:
• микробиологический контроль биопрепаратов в воздухе,
• определение остаточных количеств пестицидов в растительной продукции
• эпидемиологический надзор за ботулизмом.
1. Микробиологический контроль биопрепаратов и микроорганизмов
Первая группа методических указаний устанавливает методы микробиологического определения концентрации биологических препаратов и микроорганизмов в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе городских и сельских поселений. В перечень вошли:
препарат «33 Богатыря»;
штамм Azospirillum brasilence (ОТ-22, ВКПМ В-14463);
штамм Bacillus megaterium (List 18, ВКПМ В-15217);
штамм Bacillus subtilis (List 16, ВКПМ В-14993);
штамм Bacillus thuringiensis (List 5, ВКПМ В-15109);
штамм Enterobacter ludwigii (БР1, ВКПМ В-14883);
штамм Bradyrhizobium japonicum (List 20, ВКПМ В-15615).
Эти методики особенно важны для аккредитованных лабораторий, контролирующих безопасность производственной среды на предприятиях, где применяются биологические препараты защиты растений.
2. Контроль пестицидов: ключевой блок для пищевой промышленности
Для предприятий пищевой отрасли наиболее значимым является блок методик по контролю остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйственном сырье и пищевой продукции.
Эти документы могут применяться при проведении лабораторных исследований и мониторинга безопасности продукции.
Аккредитованные лаборатории, работающие по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, получают в своё распоряжение стандартизированные методики, обеспечивающие воспроизводимость и юридическую значимость результатов.
Основной аналитический метод — высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). В отдельных случаях применяется газожидкостная хроматография и ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектированием.
Все девять МУК утверждены Роспотребнадзором 10 апреля 2026 года, размещены на официальном сайте ведомства 29 июня 2026 года и вступили в силу 10 сентября 2026 года.
Почему это критично для аккредитованных лабораторий
Аккредитованные лаборатории обязаны применять только аттестованные методики, входящие в их область аккредитации. Появление новых МУК означает, что лабораториям необходимо:
Внести изменения в область аккредитации — расширить её на новые методики через процедуру в Росаккредитации.
Внедрить методики в практику — приобрести или адаптировать оборудование (ВЭЖХ-системы, газовые хроматографы, масс-спектрометры), подготовить персонал.
Обновить документацию системы менеджмента качества — внести новые МУК в реестр применяемых методик, провести верификацию.
Только при соблюдении этих условий протоколы испытаний аккредитованных лабораторий будут иметь юридическую силу при подтверждении соответствия продукции требованиям ТР ТС, декларировании и сертификации.
Для предприятий пищевой отрасли это означает, что контроль остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйственном сырье теперь должен проводиться по актуальным методикам. Протоколы, выполненные по устаревшим или не входящим в область аккредитации методам, могут быть оспорены при проверке.
3. Эпидемиологический надзор за ботулизмом
Отдельный документ — МУ 3.1/4.2.4279-26 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ботулизма» — вводится впервые и вступает в силу с 10 сентября 2026 года.
Методические указания описывают подходы к организации эпидемиологического надзора за ботулизмом, включая:
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;
лабораторную диагностику заболевания (биологические, микробиологические, серологические и молекулярно-генетические исследования);
правила отбора проб пищевых продуктов (не менее 100 г от каждого подозрительного продукта);
оценку риска причинения вреда здоровью населения.
«Золотым стандартом» обнаружения ботулотоксина признана биологическая проба с реакцией нейтрализации на белых мышах. Все работы с возбудителем ботулизма и ботулотоксином должны выполняться в аккредитованных лабораториях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям к уровню биологической безопасности.
4. Для кого предназначены документы
Методические указания носят рекомендательный характер. Они предназначены для:
органов федерального санитарно-эпидемиологического государственного контроля и надзора;
учреждений, обеспечивающих их деятельность;
государственных органов в сфере охраны здоровья;
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
ветеринарных специалистов и медицинских организаций;
аккредитованных лабораторий, проводящих диагностические, мониторинговые и научные исследования.
5. Практические выводы для аккредитованных лабораторий и пищевых предприятий
Сентябрь 2026 года отмечен существенным обновлением нормативной базы лабораторного контроля. Ключевые моменты:
Аккредитованные лаборатории получили девять новых методик определения пестицидов и группу методик микробиологического контроля, что расширяет их возможности по исследованию пищевой продукции.
Предприятия пищевой отрасли должны ориентироваться на новые МУК при выборе лаборатории-партнёра для контроля остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйственном сырье. Документы применимы при проведении лабораторных исследований и мониторинга безопасности продукции.
Лабораториям, работающим с возбудителем ботулизма, необходимо обеспечить соответствие требованиям МУ 3.1/4.2.4279-26, включая уровень биологической безопасности и квалификацию персонала.
Все новые МУК носят рекомендательный характер, однако для аккредитованных лабораторий применение аттестованных методик, входящих в область аккредитации, является обязательным условием юридической значимости результатов.
Нормативные документы (МУК и МУ)
МУК 4.1.4269-26 — определение остаточных количеств новалурона методом ВЭЖХ в плодах яблони и сливы, ягодах винограда, яблочном, сливовом и виноградном соках. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.
МУК 4.1.4270-26 — определение флорпирауксифен-бензила и метаболита флорпирауксифена методом ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектированием в воде, почве, зерне и соломе риса. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.
МУК 4.1.4271-26 — определение флубендиамида методом ВЭЖХ в растительной массе, зерне кукурузы и нута, семенах подсолнечника, сои и рапса, растительных маслах. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.
МУК 4.1.4272-26 — определение азоксистробина и его Z-изомера методом ВЭЖХ в зерне чечевицы, проса и сорго, корнеплодах столовой свёклы и свекольном соке. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.
МУК 4.1.4273-26 — определение имидаклоприда методом ВЭЖХ в плодах и соке арбуза. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.
МУК 4.1.4274-26 — определение дифлубензурона методом ВЭЖХ в растительной массе, зерне кукурузы, соевых бобах, семенах подсолнечника и рапса, растительных маслах, картофеле и капусте. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.
МУК 4.1.4275-26 — определение метамифопа методом ВЭЖХ в зерне гороха, соевых бобах, семенах подсолнечника и растительных маслах. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.
МУК 4.1.4276-26 — определение метоминостробина методом ВЭЖХ в зерне и соломе зерновых культур. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.
МУК 4.1.4277-26 — определение хлороталонила методом газожидкостной хроматографии в семенах и масле подсолнечника и сои. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.
МУ 3.1/4.2.4279-26 — эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ботулизма. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.
МУК по микробиологическому контролю — методы микробиологического определения концентрации в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе биопрепаратов и микроорганизмов: препарат «33 Богатыря», Azospirillum brasilence, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Enterobacter ludwigii, Bradyrhizobium japonicum. Утверждены 10.04.2026, введены 10.09.2026.
Стандарт
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 — общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
Информационные источники (по которым проводилась сверка фактов)
Официальный сайт Роспотребнадзора — публикации документов
Росаккредитация область аккредитации испытательных лабораторий
Все 11 нормативных документов утверждены единым приказом Роспотребнадзора от 10 апреля 2026 года и вступили в действие 10 сентября 2026 года. Документы носят рекомендательный характер, за исключением требований к аккредитованным лабораториям — для них применение аттестованных методик, входящих в область аккредитации, является обязательным условием юридической значимости результатов испытаний.