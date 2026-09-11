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Евгения Задорожная
Ведение бизнеса
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Новые методические указания Роспотребнадзора 2026. Контроль пестицидов, микробиология и ботулизм

Новые методические указания Роспотребнадзора 2026. Контроль пестицидов, микробиология и ботулизм

С 10 сентября 2026 года в России действуют новые МУК Роспотребнадзора по определению остаточных количеств пестицидов в пищевой продукции, микробиологическому контролю и диагностике ботулизма. Аккредитованные лаборатории получили обновленные методики для исследований сельскохозяйственного сырья.

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С 10 сентября 2026 года в России вступил в силу пакет методических указаний Роспотребнадзора, регламентирующих методы лабораторного контроля пищевой продукции, сельскохозяйственного сырья и объектов окружающей среды.

Документы утверждены 10 апреля 2026 года и охватывают три направления:

• микробиологический контроль биопрепаратов в воздухе,
• определение остаточных количеств пестицидов в растительной продукции
• эпидемиологический надзор за ботулизмом.

1. Микробиологический контроль биопрепаратов и микроорганизмов

Первая группа методических указаний устанавливает методы микробиологического определения концентрации биологических препаратов и микроорганизмов в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе городских и сельских поселений. В перечень вошли: 

  • препарат «33 Богатыря»;

  • штамм Azospirillum brasilence (ОТ-22, ВКПМ В-14463);

  • штамм Bacillus megaterium (List 18, ВКПМ В-15217);

  • штамм Bacillus subtilis (List 16, ВКПМ В-14993);

  • штамм Bacillus thuringiensis (List 5, ВКПМ В-15109);

  • штамм Enterobacter ludwigii (БР1, ВКПМ В-14883);

  • штамм Bradyrhizobium japonicum (List 20, ВКПМ В-15615).

Эти методики особенно важны для аккредитованных лабораторий, контролирующих безопасность производственной среды на предприятиях, где применяются биологические препараты защиты растений.

2. Контроль пестицидов: ключевой блок для пищевой промышленности

Для предприятий пищевой отрасли наиболее значимым является блок методик по контролю остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйственном сырье и пищевой продукции.

Эти документы могут применяться при проведении лабораторных исследований и мониторинга безопасности продукции.

Аккредитованные лаборатории, работающие по ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, получают в своё распоряжение стандартизированные методики, обеспечивающие воспроизводимость и юридическую значимость результатов. 

Основной аналитический метод — высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). В отдельных случаях применяется газожидкостная хроматография и ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектированием.

Все девять МУК утверждены Роспотребнадзором 10 апреля 2026 года, размещены на официальном сайте ведомства 29 июня 2026 года и вступили в силу 10 сентября 2026 года. 

Почему это критично для аккредитованных лабораторий

Аккредитованные лаборатории обязаны применять только аттестованные методики, входящие в их область аккредитации. Появление новых МУК означает, что лабораториям необходимо:

  1. Внести изменения в область аккредитации — расширить её на новые методики через процедуру в Росаккредитации.

  2. Внедрить методики в практику — приобрести или адаптировать оборудование (ВЭЖХ-системы, газовые хроматографы, масс-спектрометры), подготовить персонал.

  3. Обновить документацию системы менеджмента качества — внести новые МУК в реестр применяемых методик, провести верификацию.

Только при соблюдении этих условий протоколы испытаний аккредитованных лабораторий будут иметь юридическую силу при подтверждении соответствия продукции требованиям ТР ТС, декларировании и сертификации. 

Для предприятий пищевой отрасли это означает, что контроль остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйственном сырье теперь должен проводиться по актуальным методикам. Протоколы, выполненные по устаревшим или не входящим в область аккредитации методам, могут быть оспорены при проверке.

3. Эпидемиологический надзор за ботулизмом

Отдельный документ — МУ 3.1/4.2.4279-26 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ботулизма» — вводится впервые и вступает в силу с 10 сентября 2026 года. 

Методические указания описывают подходы к организации эпидемиологического надзора за ботулизмом, включая:

  • санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

  • лабораторную диагностику заболевания (биологические, микробиологические, серологические и молекулярно-генетические исследования);

  • правила отбора проб пищевых продуктов (не менее 100 г от каждого подозрительного продукта);

  • оценку риска причинения вреда здоровью населения.

«Золотым стандартом» обнаружения ботулотоксина признана биологическая проба с реакцией нейтрализации на белых мышах. Все работы с возбудителем ботулизма и ботулотоксином должны выполняться в аккредитованных лабораториях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям к уровню биологической безопасности. 

4. Для кого предназначены документы

Методические указания носят рекомендательный характер. Они предназначены для: 

  • органов федерального санитарно-эпидемиологического государственного контроля и надзора;

  • учреждений, обеспечивающих их деятельность;

  • государственных органов в сфере охраны здоровья;

  • юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

  • ветеринарных специалистов и медицинских организаций;

  • аккредитованных лабораторий, проводящих диагностические, мониторинговые и научные исследования. 

5. Практические выводы для аккредитованных лабораторий и пищевых предприятий

Сентябрь 2026 года отмечен существенным обновлением нормативной базы лабораторного контроля. Ключевые моменты:

  • Аккредитованные лаборатории получили девять новых методик определения пестицидов и группу методик микробиологического контроля, что расширяет их возможности по исследованию пищевой продукции.

  • Предприятия пищевой отрасли должны ориентироваться на новые МУК при выборе лаборатории-партнёра для контроля остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйственном сырье. Документы применимы при проведении лабораторных исследований и мониторинга безопасности продукции.

  • Лабораториям, работающим с возбудителем ботулизма, необходимо обеспечить соответствие требованиям МУ 3.1/4.2.4279-26, включая уровень биологической безопасности и квалификацию персонала.

  • Все новые МУК носят рекомендательный характер, однако для аккредитованных лабораторий применение аттестованных методик, входящих в область аккредитации, является обязательным условием юридической значимости результатов.

Нормативные документы (МУК и МУ)

  1. МУК 4.1.4269-26 — определение остаточных количеств новалурона методом ВЭЖХ в плодах яблони и сливы, ягодах винограда, яблочном, сливовом и виноградном соках. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.

  2. МУК 4.1.4270-26 — определение флорпирауксифен-бензила и метаболита флорпирауксифена методом ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектированием в воде, почве, зерне и соломе риса. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.

  3. МУК 4.1.4271-26 — определение флубендиамида методом ВЭЖХ в растительной массе, зерне кукурузы и нута, семенах подсолнечника, сои и рапса, растительных маслах. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.

  4. МУК 4.1.4272-26 — определение азоксистробина и его Z-изомера методом ВЭЖХ в зерне чечевицы, проса и сорго, корнеплодах столовой свёклы и свекольном соке. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.

  5. МУК 4.1.4273-26 — определение имидаклоприда методом ВЭЖХ в плодах и соке арбуза. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.

  6. МУК 4.1.4274-26 — определение дифлубензурона методом ВЭЖХ в растительной массе, зерне кукурузы, соевых бобах, семенах подсолнечника и рапса, растительных маслах, картофеле и капусте. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.

  7. МУК 4.1.4275-26 — определение метамифопа методом ВЭЖХ в зерне гороха, соевых бобах, семенах подсолнечника и растительных маслах. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.

  8. МУК 4.1.4276-26 — определение метоминостробина методом ВЭЖХ в зерне и соломе зерновых культур. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.

  9. МУК 4.1.4277-26 — определение хлороталонила методом газожидкостной хроматографии в семенах и масле подсолнечника и сои. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.

  10. МУ 3.1/4.2.4279-26 — эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ботулизма. Утверждён 10.04.2026, введён 10.09.2026.

  11. МУК по микробиологическому контролю — методы микробиологического определения концентрации в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе биопрепаратов и микроорганизмов: препарат «33 Богатыря», Azospirillum brasilence, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Enterobacter ludwigii, Bradyrhizobium japonicum. Утверждены 10.04.2026, введены 10.09.2026.

Стандарт

  1. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 — общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

Информационные источники (по которым проводилась сверка фактов)

  • Официальный сайт Роспотребнадзора — публикации документов

  • Росаккредитация область аккредитации испытательных лабораторий

Все 11 нормативных документов утверждены единым приказом Роспотребнадзора от 10 апреля 2026 года и вступили в действие 10 сентября 2026 года. Документы носят рекомендательный характер, за исключением требований к аккредитованным лабораториям — для них применение аттестованных методик, входящих в область аккредитации, является обязательным условием юридической значимости результатов испытаний.

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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