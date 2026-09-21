Что делать с маркированной косметикой после возврата покупателя, вывод из оборота в «Честном ЗНАК»

Почему вскрытый товар нельзя продать повторно

Косметика, парфюмерия и средства личной гигиены относятся к товарам, для которых нарушение упаковки означает потерю товарного вида и невозможность повторной продажи. Даже если код Data Matrix читается, выставлять такой товар на полку нельзя — это нарушение требований к безопасности и санитарии. В системе «Честный ЗНАК» код продолжит числиться на балансе, пока вы не оформите вывод.

Не пытайтесь «вернуть код и продать заново» — для вскрытой косметики это недопустимо.