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Евгения Задорожная
Маркировка товаров Честный знак
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Что делать с маркированной косметикой после возврата покупателя, вывод из оборота в «Честном ЗНАК»

Как правильно оформить возврат вскрытой маркированной косметики: пошаговая инструкция, документы, сроки и штрафы. Разбираем, как вывести код из оборота в системе Честный ЗНАК и избежать штрафов.

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Покупатель вернул крем или парфюм — упаковка вскрыта, пломба сорвана, флакон распечатан. Продать такой товар заново нельзя, но код маркировки по-прежнему числится на вашем балансе в «Честном ЗНАК». Рассказываем пошагово, как вывести код из оборота, какие документы оформить и в какой срок уложиться, чтобы избежать штрафа.

Важно:

Важно: вскрытую косметику повторно продавать нельзя. Нарушение потребительской упаковки делает товар непригодным для реализации — это санитарные и потребительские требования. Код маркировки при этом нужно вывести из оборота вручную в системе «Честный ЗНАК».

Почему вскрытый товар нельзя продать повторно

Косметика, парфюмерия и средства личной гигиены относятся к товарам, для которых нарушение упаковки означает потерю товарного вида и невозможность повторной продажи. Даже если код Data Matrix читается, выставлять такой товар на полку нельзя — это нарушение требований к безопасности и санитарии. В системе «Честный ЗНАК» код продолжит числиться на балансе, пока вы не оформите вывод.

Не пытайтесь «вернуть код и продать заново» — для вскрытой косметики это недопустимо.

Пошаговая инструкция: как вывести код из оборота

Шаг 1: оформите возврат через кассу

  • Отсканируйте код маркировки.

  • Оформите чек возврата прихода.

  • Данные уйдут в ОФД и в систему «Честный ЗНАК», код вернётся в статус «В обороте» (это промежуточный этап).

Шаг 2: составьте первичный документ

Нужен акт о порче/браке/списании (например, форма ТОРГ-16 или внутренний акт). В нём зафиксируйте:

  • факт вскрытия упаковки;

  • утрату товарного вида;

  • дату обнаружения;

  • состав комиссии и подписи.

Шаг 3: создайте документ «Вывод из оборота» в «Честном ЗНАК»

В личном кабинете ГИС МТ:

  1. Войдите с УКЭП.

  2. Выберите товарную группу «Косметика».

  3. Перейдите: Документы → Добавить → Вывод из оборота.

  4. Укажите причину: «Повреждение», «Уничтожение» или «Утилизация».

  5. Впишите реквизиты акта (номер, дата).

  6. Добавьте коды маркировки (сканером или вручную).

  7. Обновите статусы кодов.

  8. Подпишите и отправьте.

Шаг 4: уложитесь в срок

Сведения нужно подать в ГИС МТ («Честный ЗНАК») в течение 3 рабочих дней с даты составления акта.

Какие документы понадобятся

  • Акт о порче, браке, списании (ТОРГ-16 или аналог).

  • Документ «Вывод из оборота» в ГИС МТ «Честный ЗНАК».

  • УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) — для подписания.

  • Скан/фото акта (если требуется при передаче на утилизацию).

Сроки и штрафы

Срок подачи сведений в «Честный ЗНАК» — 3 рабочих дня с даты акта.
Штрафы:

  • Должностные лица: 1 000–10 000 ₽.

  • Юридические лица: 50 000–100 000 ₽.

Частые ошибки и как их избежать

Ошибка

Как избежать

Не оформляют акт

Всегда сначала фиксируйте факт порчи актом — это основание для вывода из оборота в «Честном ЗНАК»

Выбирают неверную причину

Для вскрытой косметики подходят «Повреждение», «Уничтожение», «Утилизация»

Пропускают срок 3 рабочих дня

Ведите журнал актов и ставьте напоминание на 2‑й рабочий день

Пытаются «вернуть в оборот» и продать

Это недопустимо: вскрытый товар не подлежит повторной реализации, а в «Честном ЗНАК» он должен быть выведен окончательно

Вывод из оборота или «Списание»

Критерий

Вывод из оборота

Списание

Что выбывает

Код и товар

Только код, товар остаётся

Когда применяется

Товар нельзя продать (порча, утилизация)

Код повреждён/утрачен, товар будет перемаркирован

Статус КМ до операции

«В обороте»

«Эмитирован», «Нанесён», «В обороте»

Возврат кода в оборот

Возможен при ошибке

Невозможен — код переходит в «Ожидает перемаркировки»

Для вскрытой косметики применяется «Вывод из оборота» в «Честном ЗНАК».

Короткий вывод: получив от покупателя вскрытую косметику, оформите чек возврата, составьте акт о порче и в течение трёх рабочих дней выведите код из оборота в системе «Честный ЗНАК» с причиной «Повреждение» или «Утилизация». После этого код получит финальный статус «Выбыл», и расхождение остатков не станет основанием для штрафа.

Список нормативных документов

Информации об авторе

Евгения Задорожная

Евгения Задорожная

маркетолог в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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