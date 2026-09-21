Что делать с маркированной косметикой после возврата покупателя, вывод из оборота в «Честном ЗНАК»

Покупатель вернул крем или парфюм — упаковка вскрыта, пломба сорвана, флакон распечатан. Продать такой товар заново нельзя, но код маркировки по-прежнему числится на вашем балансе в «Честном ЗНАК». Рассказываем пошагово, как вывести код из оборота, какие документы оформить и в какой срок уложиться, чтобы избежать штрафа.
Важно:
Важно: вскрытую косметику повторно продавать нельзя. Нарушение потребительской упаковки делает товар непригодным для реализации — это санитарные и потребительские требования. Код маркировки при этом нужно вывести из оборота вручную в системе «Честный ЗНАК».
Почему вскрытый товар нельзя продать повторно
Косметика, парфюмерия и средства личной гигиены относятся к товарам, для которых нарушение упаковки означает потерю товарного вида и невозможность повторной продажи. Даже если код Data Matrix читается, выставлять такой товар на полку нельзя — это нарушение требований к безопасности и санитарии. В системе «Честный ЗНАК» код продолжит числиться на балансе, пока вы не оформите вывод.
Не пытайтесь «вернуть код и продать заново» — для вскрытой косметики это недопустимо.
Пошаговая инструкция: как вывести код из оборота
Шаг 1: оформите возврат через кассу
Отсканируйте код маркировки.
Оформите чек возврата прихода.
Данные уйдут в ОФД и в систему «Честный ЗНАК», код вернётся в статус «В обороте» (это промежуточный этап).
Шаг 2: составьте первичный документ
Нужен акт о порче/браке/списании (например, форма ТОРГ-16 или внутренний акт). В нём зафиксируйте:
факт вскрытия упаковки;
утрату товарного вида;
дату обнаружения;
состав комиссии и подписи.
Шаг 3: создайте документ «Вывод из оборота» в «Честном ЗНАК»
В личном кабинете ГИС МТ:
Войдите с УКЭП.
Выберите товарную группу «Косметика».
Перейдите: Документы → Добавить → Вывод из оборота.
Укажите причину: «Повреждение», «Уничтожение» или «Утилизация».
Впишите реквизиты акта (номер, дата).
Добавьте коды маркировки (сканером или вручную).
Обновите статусы кодов.
Подпишите и отправьте.
Шаг 4: уложитесь в срок
Сведения нужно подать в ГИС МТ («Честный ЗНАК») в течение 3 рабочих дней с даты составления акта.
Какие документы понадобятся
Акт о порче, браке, списании (ТОРГ-16 или аналог).
Документ «Вывод из оборота» в ГИС МТ «Честный ЗНАК».
УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) — для подписания.
Скан/фото акта (если требуется при передаче на утилизацию).
Сроки и штрафы
Срок подачи сведений в «Честный ЗНАК» — 3 рабочих дня с даты акта.
Штрафы:
Должностные лица: 1 000–10 000 ₽.
Юридические лица: 50 000–100 000 ₽.
Частые ошибки и как их избежать
Ошибка
Как избежать
Не оформляют акт
Всегда сначала фиксируйте факт порчи актом — это основание для вывода из оборота в «Честном ЗНАК»
Выбирают неверную причину
Для вскрытой косметики подходят «Повреждение», «Уничтожение», «Утилизация»
Пропускают срок 3 рабочих дня
Ведите журнал актов и ставьте напоминание на 2‑й рабочий день
Пытаются «вернуть в оборот» и продать
Это недопустимо: вскрытый товар не подлежит повторной реализации, а в «Честном ЗНАК» он должен быть выведен окончательно
Вывод из оборота или «Списание»
Критерий
Вывод из оборота
Списание
Что выбывает
Код и товар
Только код, товар остаётся
Когда применяется
Товар нельзя продать (порча, утилизация)
Код повреждён/утрачен, товар будет перемаркирован
Статус КМ до операции
«В обороте»
«Эмитирован», «Нанесён», «В обороте»
Возврат кода в оборот
Возможен при ошибке
Невозможен — код переходит в «Ожидает перемаркировки»
Для вскрытой косметики применяется «Вывод из оборота» в «Честном ЗНАК».
Короткий вывод: получив от покупателя вскрытую косметику, оформите чек возврата, составьте акт о порче и в течение трёх рабочих дней выведите код из оборота в системе «Честный ЗНАК» с причиной «Повреждение» или «Утилизация». После этого код получит финальный статус «Выбыл», и расхождение остатков не станет основанием для штрафа.
Список нормативных документов
Постановление Правительства РФ от 31.05.2025 № 820 — порядок маркировки, сроки подачи сведений.
Постановление Правительства РФ от 30.11.2024 № 1681 — правила маркировки косметики и бытовой химии.
Постановление Правительства РФ от 30.05.2026 № 656 — календарь маркировки косметики.
Форма ТОРГ-16 — акт о порче, браке, списании.
Требования к УКЭП — подписание электронных документов в ГИС МТ «Честный ЗНАК».