6 брешей на вашем сайте: где ваш SEO-подрядчик недорабатывает

2. Увеличивают информационный трафик, но с ним никак не работают

Самый простой способ поднять посещаемость сайта — нагнать туда информационный трафик. Написать 100500 каких-то статей по теме и показать “рост сайта”.

И ничего, что это лица “интересующиеся”, а не “потенциальные покупатели”. Они пока что далеки от уровня принятия решения о покупке (если вообще о ней задумываются, а не изучают информацию, чтобы сделать что-то самостоятельно).

Впрочем, это само по себе неплохо. Это т.н. входящий или inbound-маркетинг. Но нужно с этим трафиком далее работать.

Нужно далее делать вовлекающий или engagement-маркетинг. Самое простое, предлагать этим людям какой-то бонус, памятку, инструкцию, чек-лист — в обмен на их контакт. Дальше, вовлекать их и взаимодействовать с ними — сохранив вероятность заключить с ними в будущем сделку.

Сегодня это можно сделать через мессенджеры, чат-боты, email. Все делается один раз и легко автоматизируется.

Без этого рост информационного трафика — просто ложная тревога: как бы и есть рост сайта, который оправдывает оплату подрядчику, но это фактически никак не влияет на прибыль бизнеса. То есть тут классическое “в кассу подрядчика, а не в вашу”.

Если, конечно, мы говорим о малом бизнесе — большой бизнес может себе позволить делать это просто для поддержания узнаваемости. Хороший пример — Тинькофф.