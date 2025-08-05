6 брешей на вашем сайте: где ваш SEO-подрядчик недорабатывает

1. Структура сайта не соответствующая спросу в нише
Если вы предлагаете "аренду спецтехники", то те кто ищет "вырыть котлован" — тоже ваш потенциальный клиент. Если не предусмотреть раздел под такие запросы, то эти люди даже случайно не попадут на ваш сайт.
А все потому, что ваш SEO подрядчик не хотел /мог тщательно проработать семантику.
2. Увеличивают информационный трафик, но с ним никак не работают
Самый простой способ поднять посещаемость сайта — нагнать туда информационный трафик. Написать 100500 каких-то статей по теме и показать “рост сайта”.
И ничего, что это лица “интересующиеся”, а не “потенциальные покупатели”. Они пока что далеки от уровня принятия решения о покупке (если вообще о ней задумываются, а не изучают информацию, чтобы сделать что-то самостоятельно).
Впрочем, это само по себе неплохо. Это т.н. входящий или inbound-маркетинг. Но нужно с этим трафиком далее работать.
Нужно далее делать вовлекающий или engagement-маркетинг. Самое простое, предлагать этим людям какой-то бонус, памятку, инструкцию, чек-лист — в обмен на их контакт. Дальше, вовлекать их и взаимодействовать с ними — сохранив вероятность заключить с ними в будущем сделку.
Сегодня это можно сделать через мессенджеры, чат-боты, email. Все делается один раз и легко автоматизируется.
Без этого рост информационного трафика — просто ложная тревога: как бы и есть рост сайта, который оправдывает оплату подрядчику, но это фактически никак не влияет на прибыль бизнеса. То есть тут классическое “в кассу подрядчика, а не в вашу”.
Если, конечно, мы говорим о малом бизнесе — большой бизнес может себе позволить делать это просто для поддержания узнаваемости. Хороший пример — Тинькофф.
3. Не те ключевые фразы
Не уделяется достаточного внимания на поиск именно тех ключевых фраз, которые действительно могут принести результат. Для скорости берутся те фразы, что на поверхности, и их можно быстро собрать. Используя, например, только статистику самого Яндекса и ничего больше.
Мало того, что они часто самые высококонкурентные, так они и самые низко конверсионные. Это потому что они “холодные”, их вводят люди пока что не готовые к покупке или заказу, а на уровне интереса.
Сравните: “бурение скважин спб” и “пробурить скважину в лужском районе ленобласти без заезда на участок” — по второй фразе человек гораздо ближе к сделке, он четко знает что хочет, и он на этапе выбора подрядчика, а не поиска решения.
И, что, на мой личный взгляд, хуже всего — ограничение количества продвигаемых поисковых запросов по тарифам.
В недорогих тарифах предлагают продвигать, условно, всего 50 запросов. А остальные что, не надо что ли? То есть сами себе изначально ограничиваем потенциал роста? И, практически всегда, в этих 50 фраз первая из вышеназванных в примере войдет, а вторая — нет. А ведь именно она скорее принесет клиента.
4. Не работают с пользовательским опытом
Или делается это шаблонно, не уровне якобы “правил” и классической работы с поведенческими факторами. Но правил нет. Есть анализ и сегментация аудитории и решение их конкретных задач и потребностей.
И оформление страницы сайта так, чтобы могли найти решение своей проблемы и воспользовались им.
Вплоть до:
▪️ в какой последовательности будут идти блоки,
▪️ в каком месте предложить обратную связь (обычно просто в конце страницы ставят форму заказа, и все),
▪️ какие именно сделать призывы к действию (не стандартную “заказать консультацию”),
▪️ где и как выделить важные тезисы,
▪️ правильно ли отформатирован текст для удобства восприятия и читабельности, в т.ч. с мобильного, вплоть до того какой цвет, тип и размер шрифта.
Работа “по накатанной”, выполнение каких-то стандартных SEO-работ сегодня результата не даст. Нужно особое внимание тому, какие ожидания и что на самом деле хотят видеть на странице сайта люди (а поисковик это заметит, не сомневайтесь).
5. Пишут не такие тексты
Пишутся т.н. “SEO-тексты”, по устаревшим стандартам, бесполезные, неинформативные — не то что не продают, а элементарно не отвечают на реально возникающие вопросы у пользователей.
Боюсь что их и пишет уже не человек. Они просто содержат ключевые слова, как будто это единственное, что важно.
Зато их можно написать быстро и показать псевдодеятельность.
6. Банально не успевают, даже и если хотят
Потому что больше менеджеров по продажам, чем специалистов по продвижению и маркетологов. Продажники привели 20 проектов на одного человека — а он, конечно же, не успевает. И лично он не особо в этом виноват.
А если это частный специалист — то много людей вы знаете, кто отказывался от лишних денег? У любого случается тот момент, когда клиентов больше, чем он может обслуживать. Не отказываться же.
Человек пытается набрать команду, передать какие-то функции.. и… страдает результат. Очень сложно сделать так, чтобы другие работали точно так же, как и ты сам. Возможно. Но очень сложно — это само по себе адский труд разработки системы инструкций, регламентов, шаблонов, контроля. Фрилансеры к этому не готовы, поверьте:-).
О двух ситуациях, когда ваш сайт продвигается, а результата нет писал здесь.
Если у вас другой опыт или вопросы, пишите в комментариях.
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