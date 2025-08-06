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Игор Ивчевски
Маркетинг

3 проблемы малого бизнеса в интернет-маркетинге

Почему интернет-маркетинг у малого бизнеса не работает (или работает не так, как хотелось бы)?!

Я чаще всего встречал три главные проблемы.

Проблема №1: куча инструментов и каналов и никакой (или почти никакой) между ними связи

Пробуют все, перескакивая с инструмента на инструмент, внедряя всякие фишки и новинки. Все и сразу. И сайт есть, и Ютуб ведем, и Тг или ВК, и даже чат-бот запустили — но как будто все само по себе.

Нет единой стратегии и выстроенной системы.

И никто не стремится превратить хаос в управляемую систему. И получить эффект синергии (когда 1+1=3), а не наоборот — тратить больше усилий, а получать меньший результат.

Проблема №2: вместо фундамента — крыша и фасад

Система должна быть не только управляемой, но и подготовленной.

Что такое “подготовленная система”?

Дом строится начиная с фундамента, а не с фасада. В случае с маркетингом, фундамент — это маркетинговая концепция, или раскомпоновка и компоновка (см. описание ниже), а не сразу упаковка и запуск.

Этапы подготовки системы следующие:

Раскомпоновка
1. Анализ продукта и бизнеса
2. Анализ и сегментация целевой аудитории
3. Анализ конкурентов

Компоновка
1. Позиционирование
2. Ценностные предложения
3. Пути клиента (Customers Roadmap)
4. Стратегия и планирование

Упаковка
1. Сайты и лендинги
2. Копирайтинг и контент
3. Соцсети
4. Воронки, боты и пр.

Запуск и трафик
1. SEO (поисковое продвижение)
2. Контекст, таргет (платная реклама)
3. SMM
4. Контент-маркетинг
5. Маркетплейсы
6. Аналитика

Масштабирование

Это идеальный полный маршрут. На практике иногда что-то можно делать параллельно, что-то упустить, что-то дополнить или изменить, но суть остается.

И да, многие думают, что подготовить такое — долго, сложно и дорого. Да ладно? А сидеть и ждать — дешевле? Ну ок, переубеждать взрослых людей не будем:-)).

Проблема №3: канал один (обычно это сайт), но он практически не работает и ничего не приносит

То, что канал один (и тем более если это сайт) — само по себе не проблема. Вообще. Иногда даже к лучшему — есть сосредоточенность, а не метания. Проблема в том, что он не работает, а хозяин сидит и ждет…

Что чаще всего происходит на практике:
▪️ Сайт не находят (низкая посещаемость).
▪️ Сайт “не умеет продавать” (низкая конверсия).

Решение простое. Хороший, конверсионный (продающий) сайт и его продвижение (SEO и/или платная реклама).
Но опять же — можно делать сразу упаковку, а можно строить систему начиная с фундамента. Большинство делает сразу упаковку, и попадает в ловушку проблемы №3.

В общем, стройте систему. И начинать надо не с фасада))
Или доносите до своих клиентов эту мысль, если вы спец, помогайте им строить систему — и зарабатываете вместе больше! Это ведь не про “вытягивание денег”, это ситуация win-win.

Мой Телеграм-канал: https://t.me/ivchevski_seo_preclick

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Игор Ивчевски

Игор Ивчевски

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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