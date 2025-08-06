3 проблемы малого бизнеса в интернет-маркетинге

Проблема №2: вместо фундамента — крыша и фасад

Система должна быть не только управляемой, но и подготовленной.



Что такое “подготовленная система”?



Дом строится начиная с фундамента, а не с фасада. В случае с маркетингом, фундамент — это маркетинговая концепция, или раскомпоновка и компоновка (см. описание ниже), а не сразу упаковка и запуск.

Этапы подготовки системы следующие:



➖ Раскомпоновка

1. Анализ продукта и бизнеса

2. Анализ и сегментация целевой аудитории

3. Анализ конкурентов



➖ Компоновка

1. Позиционирование

2. Ценностные предложения

3. Пути клиента (Customers Roadmap)

4. Стратегия и планирование



➖ Упаковка

1. Сайты и лендинги

2. Копирайтинг и контент

3. Соцсети

4. Воронки, боты и пр.



➖ Запуск и трафик

1. SEO (поисковое продвижение)

2. Контекст, таргет (платная реклама)

3. SMM

4. Контент-маркетинг

5. Маркетплейсы

6. Аналитика



➖ Масштабирование

Это идеальный полный маршрут. На практике иногда что-то можно делать параллельно, что-то упустить, что-то дополнить или изменить, но суть остается.



И да, многие думают, что подготовить такое — долго, сложно и дорого. Да ладно? А сидеть и ждать — дешевле? Ну ок, переубеждать взрослых людей не будем:-)).