3 проблемы малого бизнеса в интернет-маркетинге

Я чаще всего встречал три главные проблемы.
Проблема №1: куча инструментов и каналов и никакой (или почти никакой) между ними связи
Пробуют все, перескакивая с инструмента на инструмент, внедряя всякие фишки и новинки. Все и сразу. И сайт есть, и Ютуб ведем, и Тг или ВК, и даже чат-бот запустили — но как будто все само по себе.
Нет единой стратегии и выстроенной системы.
И никто не стремится превратить хаос в управляемую систему. И получить эффект синергии (когда 1+1=3), а не наоборот — тратить больше усилий, а получать меньший результат.
Проблема №2: вместо фундамента — крыша и фасад
Система должна быть не только управляемой, но и подготовленной.
Что такое “подготовленная система”?
Дом строится начиная с фундамента, а не с фасада. В случае с маркетингом, фундамент — это маркетинговая концепция, или раскомпоновка и компоновка (см. описание ниже), а не сразу упаковка и запуск.
Этапы подготовки системы следующие:
➖ Раскомпоновка
1. Анализ продукта и бизнеса
2. Анализ и сегментация целевой аудитории
3. Анализ конкурентов
➖ Компоновка
1. Позиционирование
2. Ценностные предложения
3. Пути клиента (Customers Roadmap)
4. Стратегия и планирование
➖ Упаковка
1. Сайты и лендинги
2. Копирайтинг и контент
3. Соцсети
4. Воронки, боты и пр.
➖ Запуск и трафик
1. SEO (поисковое продвижение)
2. Контекст, таргет (платная реклама)
3. SMM
4. Контент-маркетинг
5. Маркетплейсы
6. Аналитика
➖ Масштабирование
Это идеальный полный маршрут. На практике иногда что-то можно делать параллельно, что-то упустить, что-то дополнить или изменить, но суть остается.
И да, многие думают, что подготовить такое — долго, сложно и дорого. Да ладно? А сидеть и ждать — дешевле? Ну ок, переубеждать взрослых людей не будем:-)).
Проблема №3: канал один (обычно это сайт), но он практически не работает и ничего не приносит
То, что канал один (и тем более если это сайт) — само по себе не проблема. Вообще. Иногда даже к лучшему — есть сосредоточенность, а не метания. Проблема в том, что он не работает, а хозяин сидит и ждет…
Что чаще всего происходит на практике:
▪️ Сайт не находят (низкая посещаемость).
▪️ Сайт “не умеет продавать” (низкая конверсия).
Решение простое. Хороший, конверсионный (продающий) сайт и его продвижение (SEO и/или платная реклама).
Но опять же — можно делать сразу упаковку, а можно строить систему начиная с фундамента. Большинство делает сразу упаковку, и попадает в ловушку проблемы №3.
В общем, стройте систему. И начинать надо не с фасада))
Или доносите до своих клиентов эту мысль, если вы спец, помогайте им строить систему — и зарабатываете вместе больше! Это ведь не про “вытягивание денег”, это ситуация win-win.
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