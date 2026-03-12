Как закрыть ИП в 2026 : Пошаговое руководство для предпринимателей

В этой статье мы подробно разберём весь процесс - от принятия решения до получения финального документа о прекращении деятельности. Следуйте инструкции шаг за шагом, и вы избежите типичных ошибок.

Закрытие ИП - процедура, с которой сталкивается каждый третий бизнес. Причины бывают разные: снижение доходов, смена деятельности, переход на самозанятость или просто усталость от административной нагрузки. Как бы то ни было, важно провести ликвидацию ИП грамотно, чтобы не столкнуться с долгами, штрафами и проблемами в будущем.

В этой статье мы подробно разберём весь процесс - от принятия решения до получения финального документа о прекращении деятельности. Следуйте инструкции шаг за шагом, и вы избежите типичных ошибок.

На связи Анна Лескович - налоговый консультант и руководитель бухгалтерского агентства с опытом 15+ лет. В телеграм-канале делюсь законными способами оптимизации налогов, разбираю кейсы и пишу о новых законах.

1. Подготовка к закрытию: что нужно сделать заранее

Не торопитесь сразу подавать заявление в налоговую. Сначала разберитесь с «хвостами» - иначе получите отказ или проблемы после закрытия.

1.1. Рассчитайтесь с сотрудниками. Если у вас есть наёмные работники - вы обязаны уведомить их об увольнении не позднее чем за 2 месяца. Сделайте это письменно, выплатите все причитающиеся суммы: зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск.

1.2. Закройте расчётный счёт . Закрытие расчётного счёта в банке - дело добровольное и законом не обязывает делать это до подачи документов в ФНС. Однако на практике удобнее сначала завершить все расчёты с контрагентами, получить последние платежи, обнулить остатки и только потом закрыть счет.

1.3. Снимите с учёта кассовый аппарат (ККТ). Если вы применяли онлайн-кассу, её необходимо снять с регистрации в ФНС до подачи заявления о закрытии ИП. Сделать это можно через личный кабинет на сайте nalog.ru или лично в налоговом органе.

1.4. Сдайте все отчёты и заплатите налоги. На этом этапе важно не оставить «хвостов»:

Сдайте декларацию по вашей системе налогообложения (УСН, ОСНО, ЕСХН) - это можно сделать даже после закрытия ИП, но лучше заранее.

Оплатите все налоги и взносы. Долги по налогам не препятствуют закрытию ИП с 2011 года - но они никуда не денутся и перейдут на вас как на физическое лицо.

Фиксированные взносы в ПФР и ФОМС за себя рассчитываются пропорционально периоду ведения деятельности. 💡 Совет: рассчитать точную сумму взносов за неполный год можно с помощью калькулятора на сайте ФНС России nalog.ru. Взносы нужно уплатить в течение 15 дней после закрытия ИП. 1.5. Проверьте декларации за последние 3 года - вы можете вернуть переплату. Закрытие ИП - хороший повод пересмотреть налоговые декларации за последние 3 года. Практика показывает: переплаты встречаются значительно чаще, чем предприниматели думают. Причина - ошибки в ставках налога, неправильно применённые вычеты или просто невнимательность бухгалтера. Из истории с клиентом: вернули ему 293 тысячи при Ликвидации компании. При проверке документов обнаружили, что предыдущий бухгалтер в налоговых декларациях за 2021-2024 годы вместо положенных 7% налога указывал ставку 15%. Переплата составила порядка 300 000 рублей. Несмотря на то что ликвидация затянулась на 3 месяца, мы подготовили и пересдали корректирующие декларации. Результат: клиент получил назад 293 000 рублей от налоговой. Что стоит проверить перед закрытием: Правильность применяемой налоговой ставки (особенно на УСН - регионы вправе снижать ставку). Полноту учтённых расходов и вычетов. Корректность расчёта страховых взносов и их вычета из налога. Наличие переплат в лицевом счёте налогоплательщика (проверяется в личном кабинете на nalog.ru). 📁 Совет: перед закрытием ИП закажите в ФНС акт сверки расчётов. Это бесплатно и займёт немного времени. Вы увидите все переплаты и задолженности в одном документ 2. Пошаговая инструкция по закрытию ИП Шаг Действие Срок / стоимость 1 Подготовить и заполнить заявление по форме Р26001 1 час / бесплатно 2 Оплатить госпошлину (при подаче на бумаге) 160 руб. 3 Подать документы в ФНС / МФЦ / через Госуслуги 1 день 4 Ожидание решения налоговой 5 рабочих дней 5 Получить лист записи ЕГРИП о прекращении деятельности По готовности 6 Сдать итоговую декларацию в ФНС До 25-го числа следующего месяца 7 Уплатить страховые взносы за себя В течение 15 дней после закрытия 8 Закрыть расчётный счёт (если ещё не закрыт) По желанию



Заполнить форму Р26001

- Можно онлайн через сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» на сайте nalog.ru это бесплатно и удобно.

Способы подачи документов:

Ожидание решения ФНС

После подачи документов налоговая обязана рассмотреть заявление в течение 5 рабочих дней. Если всё в порядке - в ЕГРИП вносится запись о прекращении деятельности ИП, и вы получаете лист записи ЕГРИП. Это и есть официальное подтверждение закрытия.

⚠️ Основания для отказа: неверно заполненное заявление, несоответствие данных в ЕГРИП, подача в ненадлежащий регистрирующий орган. Исправьте ошибки и подайте документы повторно.

Получение листа записи ЕГРИП

Документ отправляется на e-mail, указанный при подаче заявление о ликвидации ИП (в электронном виде с подписью ФНС), или выдаётся лично. С момента внесения записи в реестр вы официально перестаёте быть индивидуальным предпринимателем.

3. Что делать после закрытия ИП

Сдайте итоговую декларацию. Срок сдачи финальной декларации зависит от системы налогообложения:

Система налогообложения Срок сдачи декларации УСН До 25-го числа месяца, следующего за месяцем закрытия ОСНО (НДФЛ) До 30 апреля года, следующего за годом закрытия ЕСХН До 25-го числа месяца, следующего за месяцем закрытия ПСН (патент) Пересчёт налога при досрочном прекращении патента

Уплатите страховые взносы. После закрытия ИП у вас есть 15 календарных дней для уплаты страховых взносов за себя. Сумма рассчитывается пропорционально числу дней, в течение которых вы вели деятельность в текущем году. Если доход превысил 300 000 рублей - дополнительно уплачивается 1% с суммы превышения (крайний срок — 1 июля следующего года).

Храните документы! Закрытие ИП не освобождает вас от обязанности хранить первичные бухгалтерские документы, налоговые декларации и кадровые документы. Сроки хранения:

Налоговые документы и декларации — 5 лет,

Кадровые документы (трудовые книжки, приказы, личные дела) — 50 лет (для документов, созданных до 2003 года — 75 лет),

Первичные бухгалтерские документы — 5 лет.

📁 Совет: оцифруйте все документы и сохраните в облачном хранилище. Это сэкономит место и упростит доступ, если налоговая потребует документы в будущем.

Долги никуда не исчезают. Многие предприниматели ошибочно считают, что закрытие ИП «обнуляет» все долги. Это не так. Физическое лицо несёт ответственность по долгам бывшего ИП всем своим имуществом. Если у вас есть непогашенные кредиты, задолженность перед контрагентами или налоговые недоимки - они переходят на вас как на обычного гражданина.

4. Типичные ошибки при закрытии ИП:

Ошибки Последствия Не уволили сотрудников до подачи заявления нарушение трудового законодательства. Не сдали отчётность по сотрудникам в ПФР и ФСС получили штрафы после закрытия. Не сняли с учета кассовый аппарат ФНС может отказать в регистрации закрытия. Потеряли документы при возможной проверке не подтвердить расходы Не уведомили контрагентов о закрытии ИП может привести к судебным спорам.

5. Опасные схемы: когда закрытие ИП не решает проблему

«Закрыть и открыть заново» - ловушка для тех, кто подходит к лимиту НДС. Один из самых распространённых мифов: «Я подхожу к порогу НДС - закрою ИП и открою новое, и всё обнулится». Это не работает.

Налоговая инспекция видит всю историю деятельности предпринимателя через банковские выписки, данные из ЕГРИП, сведения от контрагентов и кассовые данные. Если вы закрыли ИП и тут же или спустя несколько месяцев открыли новое, продолжая ту же деятельность с теми же клиентами и поставщиками - это классический признак искусственного уклонения от уплаты НДС.

⚠️ Риск: налоговая вправе доначислить НДС за весь период работы «в обход» лимита, плюс штрафы до 40% от суммы недоимки и пени. Суды в подавляющем большинстве случаев встают на сторону ФНС в таких спорах.

Фиктивная регистрация ИП на родственников: уголовная ответственность

Ещё одна схема, которую предприниматели считают «безобидной»: закрыть своё ИП и зарегистрировать новое на маму, брата, супруга или другого родственника, продолжая фактически управлять бизнесом самостоятельно. С 5 июля 2025 года это стало уголовно наказуемым.

Итог

Закрытие ИП - процедура несложная, если подойти к ней системно. Главное, не торопиться, последовательно выполнить все шаги и не забыть об обязательствах перед сотрудниками, контрагентами и государством. Помните: долги никуда не исчезают, поэтому лучше закрыть всё честно и «без хвостов».

Если ситуация нестандартная: например, есть долги, судебные споры или несколько видов деятельности - рекомендую проконсультироваться с налоговым юристом и налоговым консультантом. Стоимость консультации несопоставимо меньше возможных штрафов и неприятных последствий.

✅ Успешного вам закрытия! И, возможно, нового старта - уже с учётом накопленного опыта.

