Неважно в какой форме вы ведете свой бизнес, какую систему налогообложения используете, и даже являетесь ли директором или сотрудником, потому что абсолютно каждый может однажды получить ту самую Повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в налоговый орган. (ст. 90 НК РФ)

Только наличие самой Повестки является официальным подтверждением вызова в налоговую!

Мы спешим к вам на помощь! И рассказываем вам, как действовать в случае, когда вы получили это "письмо счастья".

С 1 января 2025 года вы не увидите заголовок - "Повестка", ведь теперь этот документ называется - "Уведомление о вызове в налоговый орган для дачи показаний".

*Не путайте с Уведомлением о вызове в налоговый орган налогоплательщика — ведь это абсолютно разные процедуры.

Не паникуйте, ведь Уведомление о вызове на допрос может получить абсолютно любой гражданин и это не значит, что у вас проблемы. Обратите ваше внимание на заполненную графу: "по обстоятельствам, касающимся деятельности:". В этой строке заполняют данные организации или ИП, с которыми вы скорее всего знакомы. И именно их так заинтересованно проверяет налоговая. Обязательно проверьте заполненное в Уведомлении поле: "Наименование мероприятия налогового контроля, при проведении которого возникла необходимость в допросе свидетеля", для того чтобы вам понять проверяют вас или вашего контрагента/работодателя. Уведомление обязательно должно быть подписано или личной подписью инспектора или электронной подписью. Ведь если на нем отсутствует подпись, то никакой юридической силы оно не имеет.

Собрав все данные из полученного Уведомления, вы уже можете предположить - для чего вас хотят видеть в налоговом органе и какие вопросы их будут интересовать в первую очередь.

А теперь вам необходимо принять решение - пойдете ли вы в налоговую в назначенный час.

За неявку свидетеля в налоговый орган (уклонение от явки) без уважительных причин - штраф составит 1 000 рублей (ст.128 НК РФ).

Каждый случай индивидуален, но иногда проще заплатить тысячу рублей, чем под влиянием инспектора на ваше эмоциональное состояние наговорить на себя под запись в протокол информации, которая может обернуться против вас.

Следите за Налоговой правдой, ведь далее мы расскажем вам, что делать, если вы все-таки идёте в Налоговый орган на допрос.