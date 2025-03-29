ЦОК КПП БСН 27.03 Мобильный
Налоговая Правда
Налоговые проверки

Давайте вместе узнаем, насколько вы готовы к получению повестки

Инспектор позвонил в компанию и вызвал сотрудника на допрос. Сотруднику показался звонок подозрительным, поэтому в налоговую он не поехал. Вправе ли налоговая оштрафовать сотрудника?
Давайте вместе узнаем, насколько вы готовы к получению повестки

- Да 

- Нет

  • Какой документ направит налоговая, чтобы вызвать на допрос сотрудника компании?

- Повестку

- Уведомление о вызове в налоговый орган для дачи показаний

- Уведомлением о вызове в налоговый орган налогоплательщика

  • Может ли на Допрос прийти только Адвокат/юрист без вызываемого лица?

- Может

- Может, но только с нотариально заверенной доверенностью

- Нет, не может

  • У вас просят личный номер телефона бухгалтера, который сдавал вашу отчетность. Ваши действия:

- конечно предоставлю им номер, ведь это требует инспектор!

- придумаю что-нибудь или скажу, что у меня нет личного номера бухгалтера;

- скажу, что в соответствии с законом «О персональных данных», я не имею права разглашать эту информацию без согласия бухгалтера. 

  • Вам говорят, что в ходе проверки изучили вашу личную банковскую выписку и установили снятие наличных, которые их заинтересовали, и теперь спрашивают, для каких целей вы снимали денежные средства с вашей личной карты. 

Ваши действия:

- попытаюсь вспомнить, зачем я снимал деньги и обязательно все расскажу

- начну нервничать и скажу, что их это не касается и это мои личные средства!

- спокойно объясню им, что это не связано с деятельностью бизнеса, а в остальном сошлюсь на ст. 51 НК РФ.

  • Инспектор запрещает вам записывать процедуру допроса на диктофон. В этом случае вы:

- Сошлюсь на ст.90 и 99 НК РФ и попробую спокойно и доходчиво дать понять, что данное действие не запрещено законом

- Буду кричать и уйду с допроса хлопнув дверью. Пусть знают, что не только они могут так!

- Послушно уберу диктофон и буду отвечать на задаваемые мне вопросы.

Проанализируем ответы уже сегодня!

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Налоговая Правда

Налоговая Правда

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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