Разбор ваших ответов и закрепление материала

1. Вопрос: Инспектор позвонил в компанию и вызвал сотрудника на допрос. Сотруднику показался звонок подозрительным, поэтому в налоговую он не поехал. Вправе ли налоговая оштрафовать сотрудника?

Ответ: Конечно, нет. Официальным подтверждением вызова вас на допрос является врученное, подписанное Уведомление о вызове в налоговый орган для дачи показаний. Только если вы получили Уведомление и не явились, только в этом случае вас могут оштрафовать.

2. Вопрос: Какой документ направит налоговая, чтобы вызвать на допрос сотрудника компании?

Ответ: Здесь, конечно, все просто. Ранее такой документ назывался Повесткой, с 1 января 2025 года она называется - Уведомление о вызове в налоговый орган для дачи показаний

3. Вопрос: Может ли на Допрос прийти только Адвокат/юрист без вызываемого лица?

Ответ: Нет. В процедуре допроса вы можете взять с собой юриста/адвоката для помощи и консультирования, но без вас Юрист даже по нотариально заверенной доверенности пойти не может.

4. Вопрос: У вас просят личный номер телефона бухгалтера, который сдавал вашу отчетность. Ваши действия.

Ответ: На самом деле, здесь нет правильного ответа. Ведь поступить вы можете так, как считаете нужным и выгодным именно для вас. Если вам необходимо, чтобы связались с вашим бухгалтером или иным лицом, номер которого просят, то конечно вы вправе предоставить его. Но если вы не хотите этого делать, то лучше не лукавить и ничего не придумывать, а просто ссылаться на нормативно-правовой акт, запрещающий раздавать личные данные без согласия данного лица.

5. Вопрос: Вам говорят, что в ходе проверки изучили вашу личную банковскую выписку и установили снятие наличных, которые их заинтересовали, и теперь спрашивают, для каких целей вы снимали денежные средства с вашей личной карты. Ваши действия.

Ответ: В данном вопросе также нет однозначно верного ответа. В данной ситуации вы также можете поступить, как будет выгоднее вам. Но все же, если речь идет о вашей личной банковской выписке, а не о расчетном счете организации или ИП, и денежные суммы не превышают лимита в 150 тысяч рублей, то мы рекомендуем вам не отвечать на данный провокационный вопрос и все же сослаться на ст. 51 Конституции РФ.

6. Вопрос: Инспектор запрещает вам записывать процедуру допроса на диктофон. В этом случае вы..

Ответ: В любой ситуации, конечно, важно сохранять спокойствие и самообладание. Поэтому в данном случае вам необходимо сослаться на ст.90 и 99 НК РФ и дать понять, что данное действие не запрещено законом, и вы имеете полное право вести запись процедуры допроса