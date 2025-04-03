Совет налогового инспектора. «Прямой разрыв – повод для углубленной камеральной проверки»

ФНС отслеживает, чтобы юридические лица уплачивали все налоги — и по умолчанию рассматривает расхождение данных о сделке как признак уклонения от уплаты НДС.

В законодательстве нет такого термина как «разрыв», а само понятие появилось в практике налоговиков и бухгалтерских фирм после появления программы «АСК НДС-2» — она анализирует декларации по НДС и выявляет все несовпадения в цепочках от поставщиков к конечному покупателю.

На сегодняшний день налоговые разрывы – частое явление в декларациях налогоплательщиков, которые используют «схемы» для оптимизации налогов.

Именно прямой разрыв между контрагентами первого звена становится основанием для тщательной проверки декларации налогоплательщика. Зачастую глобальные проблемы у организации начинаются с того самого момента как произошла «несостыковка» записей в декларациях покупателя и поставщика.

Причинами, когда такое расхождение налоговики воспринимают как «агрессивную оптимизацию налогов» служит:

заявлен вычет, а контрагент не сдал декларацию или сдал «нулевую» отчётность;

работник покупателя в личных интересах закупил товар в одной фирме, а документы принёс от другой;

продавец ошибся и не указал продажу в книге продаж;

покупатель неправильно отразил операцию в книге покупок;

не совпали реквизиты счёт-фактуры по одной сделке;

в ЕГРЮЛ или ЕГРИП нет сведений о контрагенте, с которым была сделка;

Товар куплен у физического лица, а в декларацию внесена запись о юридическом лице.

Что делает налоговая при выявлении разрыва?

Инспектор станет лично разбираться в причинах расхождений и направит налогоплательщику со «спорной» декларацией требование дать пояснения. Для подготовки ответа у компании будет всего пять дней. Основание — п. 3 ст. 88 НК РФ.

Для Налогового инспектора – первоочередная задача устранить выявленное расхождение, так как чем больше таких «разрывов» закреплено за конкретной налоговой, тем ниже ее показатели для премиальных начислений инспекторам. Соответственно, налоговая будет всеми силами стараться устранить данную ситуацию, а вот с помощью доначисленного налога и штрафа или по мирному соглашению – зависит только от вас!

Не допускайте возникновения расхождения и приложите все усилия, чтобы устранить его в кратчайшие сроки, даже если это случилось не по вашей вине.