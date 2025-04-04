Умышленно созданный налоговый разрыв или как бы поступили вы?

Ни для кого не секрет, что юридические лица занимаются оптимизацией своих налогов и, зачастую, не совсем законным способом, создавая различные схемы.

Главный герой нашей истории – ООО «Плюсик», которое находится на общей системе налогообложения и ведет свою деятельность с 2015 года. ООО «Плюсик» — это завод, специализирующийся на производстве ликёро-водочной продукции, имеющий огромное производство, мощности и сотрудников в количестве более 1000 человек.

В маленьком городке, в котором обосновалось Общество, все население было знакомо и с его владельцами, и с его продукцией. Даже налоговая не оказывала пристального внимания, а только отслеживала ежеквартальные поступления налоговых отчислений с постоянно растущей прибылью завода. Лишь изредка приходящие Требования порой нарушали покой Директора.

И вот настал тот самый роковой день. При подаче налоговой декларации по НДС программа налоговой «АСК НДС» выявляет сразу 34 расхождения. В книге покупок и продаж ООО «Плюсик» выявляются контрагенты, которые являются так называемыми «фирмами – однодневками», то есть по факту – несуществующие организации, не подавшие свою отчетность в налоговый орган. Общая сумма расхождений составила более 100 млн руб.

Для того чтобы уменьшить налоговую базу, завод прибег к использованию самой простой схемы оптимизации налогов.

Конечно, такая сумма для ФНС в маленьком городе с населением менее 1 млн стала буквально «красным флагом».

Первым делом, налоговиками было направлено Требование о предоставлении пояснений в адрес ООО «Плюсик». Не дожидаясь ответа, силы всего камерального отдела налоговой были направлены на выяснение обстоятельств произошедшего, детальный анализ деклараций, проверку абсолютно всех контрагентов завода и лицензий. Оперативной рассылкой направлялись Требования о предоставлении документов, Поручения об истребовании информации и документов, Уведомления о вызовах в налоговый орган, и в конце концов налоговики сами отправились на осмотры местонахождений контрагентов и самого ООО «Плюсик»..

Продолжение следует..

Уважаемые подписчики, а как бы поступили вы, оказавшись в данной ситуации на месте директора ООО «Плюсик»? Как считаете, чем же закончилась данная история?