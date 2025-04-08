Новость недели: самозанятых в РФ возьмут под контроль? Налоговая получит новые полномочия

Счетная палата рекомендовала Правительству внести изменения в условия применения специального режима налога для самозанятых (НПД), наделив ФНС полномочиями по отслеживанию расчетов таких граждан, что следует из ее годового отчета.

Число самозанятых в РФ неконтролируемо растет. Сегодня молодые люди желают много зарабатывать, но при этом никому не подчиняться. К примеру, в 2023 году, по прогнозу, самозанятых в России планировалось около 2 миллионов, а реально их уже тогда оказалось более 9 миллионов.

1 января 2025 года количество зарегистрированных самозанятых превысило уже 12 миллионов.

По мнению палаты, имеющиеся принципы контроля за самозанятыми нуждаются в совершенствовании. Проверки выявляют случаи, когда данная категория лиц не предоставляли информацию о своих доходах или иными способами избегали уплату налога.

В связи с этим, Счетная палата настаивает на необходимости расширения полномочий ФНС в части отслеживания финансовых операций самозанятых.

Если ФНС уже предупредила о грядущей ответственности за такие действия самозанятых, то будет и дальше вводить меры по контролю за ними. Но вот дойдут ли они все-таки до тотального контроля банковских операций в ближайшее время, остается открытым вопросом.

Продолжаем следить за Новостями вместе с Налоговой правдой.