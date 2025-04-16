Первое требование при ликвидации

Но данное Уведомление первостепенно выступает Требованием о предоставлении пояснений и документов нежели обычным вызовом в налоговый орган.
Получив данное Требование, ООО «S» совместно с Комбинатом оперативно осознали, что Ликвидация не будет быстрой. Но вопрос стоял уже иначе: «А допустит ли налоговая вообще к Ликвидации ООО «S»?
Из выявленного налоговой на первый взгляд:
Занижение доходов, отраженных в налоговых декларациях по налогу на прибыль и НДС;
Занижение внереализационных доходов по налогу на прибыль;
Завышение расходов, связанных с оплатой электроэнергии;
Занижение НДФЛ и страховых взносов.
И после получения Уведомления у ООО «S» не так много путей решения осталось. Фантазировать при предоставлении пояснений или сознаться во всех «ошибках» и уточнить свои налоговые обязательства – уплатив все начисления, а также штрафы пени.
Как вы думаете по какому пути пошло ООО «S» совместно с Комбинатом?
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