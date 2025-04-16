ЦОК КПК обновления НДС 15.04 Мобильный
Налоговая Правда
Налоговые требования

Первое требование при ликвидации

После того, как ООО «S» запустило добровольный процесс Ликвидации, ФНС организовало доскональную проверку финансово хозяйственной деятельности юридического лица. Первое, что получило от налоговой ООО «S» - «Уведомление о вызове в налоговый орган налогоплательщика».
Первое требование при ликвидации

Но данное Уведомление первостепенно выступает Требованием о предоставлении пояснений и документов нежели обычным вызовом в налоговый орган.

Получив данное Требование, ООО «S» совместно с Комбинатом оперативно осознали, что Ликвидация не будет быстрой. Но вопрос стоял уже иначе: «А допустит ли налоговая вообще к Ликвидации ООО «S»?

Из выявленного налоговой на первый взгляд:

  • Занижение доходов, отраженных в налоговых декларациях по налогу на прибыль и НДС;

  • Занижение внереализационных доходов по налогу на прибыль;

  • Завышение расходов, связанных с оплатой электроэнергии;

  • Занижение НДФЛ и страховых взносов.

И после получения Уведомления у ООО «S» не так много путей решения осталось. Фантазировать при предоставлении пояснений или сознаться во всех «ошибках» и уточнить свои налоговые обязательства – уплатив все начисления, а также штрафы пени.

Как вы думаете по какому пути пошло ООО «S» совместно с Комбинатом?

Информации об авторе

Налоговая Правда

Налоговая Правда

4 подписчика 25 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию