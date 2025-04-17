Уведомление о вызове в налоговый орган для дачи пояснений: критерии отбора на налоговые комиссии

Самый важный факт заключается в том, что ни порядок проведения, ни ответственность налогоплательщика за отказ явиться на комиссию в законодательстве никак не обозначены – есть только разъяснительные письма ФНС, адресованные самим инспекторам.

Вызов на комиссию в налоговую является первым признаком о том, что налоговики заинтересовались организацией и проводят по ней предпроверочный анализ с первостепенной целью доначисления налогов. Некоторые критерии отбора на налоговые комиссии совпадают с теми, что налоговики используют для планирования выездных проверок.

Комиссии по легализации налоговой базы сейчас – это самый эффективный способ у налоговиков для получения с компаний больше налогов и взносов. Во время личных встреч инспекторы могут прибегать к обману, давлению и в редких случаях даже к прямым угрозам.