Уведомление о вызове в налоговый орган для дачи пояснений: критерии отбора на налоговые комиссии

Самый важный факт заключается в том, что ни порядок проведения, ни ответственность налогоплательщика за отказ явиться на комиссию в законодательстве никак не обозначены – есть только разъяснительные письма ФНС, адресованные самим инспекторам.
Вызов на комиссию в налоговую является первым признаком о том, что налоговики заинтересовались организацией и проводят по ней предпроверочный анализ с первостепенной целью доначисления налогов. Некоторые критерии отбора на налоговые комиссии совпадают с теми, что налоговики используют для планирования выездных проверок.
Комиссии по легализации налоговой базы сейчас – это самый эффективный способ у налоговиков для получения с компаний больше налогов и взносов. Во время личных встреч инспекторы могут прибегать к обману, давлению и в редких случаях даже к прямым угрозам.
Критерии отбора на налоговые комиссии
Порядок работы комиссий по легализации налоговой базы впервые был прописан в письме ФНС от 17.07.2013 г. № АС-4-2/12722@. В нем же налоговая служба перечислила критерии отбора налогоплательщиков для вызова на комиссии по легализации налогов.
Согласно этому письму, налоговики отбирают кандидатов на комиссии по легализации налоговой базы по следующим основным критериям:
• Убыточная деятельность за 3 последних года.
• Низкая налоговая нагрузка по налогу на прибыль, акцизам, ЕНС на УСНО.
• Низкая налоговая нагрузка по НДС (возникает при доле вычетов НДС более 89%).
• Недоимка по НДФЛ или уплата налога на 10% меньше относительно предыдущего налогового периода.
• Зарплата сотрудников меньше МРОТ или средней зарплаты по отрасли.
• Заявка о профессиональном вычете, равном более 95% от доходов предприятия. Данный пункт касается ИП. Проверяются декларации 3-НДФЛ. В процессе показатели строки 120 делятся на показатели 110.
• ИП, которые в декларации по НДС зафиксировали некую сумму выручки, а в декларации 3-НДФЛ проставили 0 или вовсе не оформляли рассматриваемую форму. Несоответствие информации из двух документов может вызвать подозрения.
Также имеются дополнительные критерии:
• Поступление данных о доходах резидентов РФ от иностранных государств.
• Поступление данных о сокрытии доходов от ОВД, прокуратуры, ФЛ и ЮЛ.
• Применение льгот по налогам и пониженных ставок без должных оснований.
• Предоставление НДС к возмещению.
• Различные нарушения закона в области налогового права.
После составления перечня компаний, подлежащих контролю, определяется очередность приглашения на комиссию. Первыми в очереди идут компании с большей суммой налогов, подлежащих потенциальному возмещению. После того как очередность определена, компаниям направляются уведомления. В них указаны рекомендации по устранению правонарушения. Если ЮЛ или ИП не выполнило рекомендации, направляется письмо с вызовом на комиссию.
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