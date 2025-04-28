ФНС оценила в 111 млрд рублей поступления от налога на доходы по вкладам

В 2024 году россияне впервые после отмены льготы уплатили налог на доходы в виде процентов по вкладам за 2023 год. В итоге в российский бюджет от них поступило 111 млрд руб, по данным Налоговой службы.

Поступления в бюджет России от налога на доходы по банковским вкладам в 2024 году составили 111 млрд, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) России в отчете за прошлый год.

Всего поступления по НДФЛ выросли до 8,4 трлн (+28,1% к 2023 году).

Основные причины:

рост фонда оплаты труда (20,3%),

увеличение дивидендов (+34%),

увеличение доходов по 3-НДФЛ (+45%),

отмена льготы по вкладам.

Налог на вклады появился в 2021 году, но в течение двух лет россияне были освобождены от его уплаты — в 2021–2022 годах. C 1 января 2023 года действие налоговой льготы завершилось. Первые выплаты по нему поступили в бюджет в 2024 году от тех вкладчиков, которые размещали деньги на депозитах в 2023 году и получили доход, превышающий необлагаемую налогом сумму. По итогам 2023 года эта планка составляла 150 тыс.

Налогообложению подлежат полученные проценты, превышающие необлагаемый порог. Порог зависит от максимальной ключевой ставки на начало календарного месяца в отчетном году, умноженной на 1 млн. Максимальная ключевая ставка в 2023 году составляла 15% годовых и была зафиксирована 1 декабря 2023 года (1 млн × 15% = 150 тыс.).В 2024 году ключевая ставка была максимальной на первые числа в ноябре и декабре на уровне 21%. Таким образом, за 2024 год от налогообложения освобождены доходы в виде процентов по вкладам в банках в размере 210 тыс. (1 млн × 21%).

По данным ЦБ, в целом за 2024 год средства населения в банках выросли на 11,9 трлн (+26,1%), что более чем в полтора раза превышает результат за тот же период прошлого года (+7,4 трлн, +19,7%). Общий объем средств россиян в банках на 1 января 2025 года составлял 57,5 трлн.